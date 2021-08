Cosa significa sognare i gatti

Sognare i gatti è una scena onirica molto comune che però in base a quello che si prova per questi animali domestici può variare. Infatti, all’inizio i gatti soprattutto nell’antico Egitto erano venerati ed erano considerati sacri però con il passare dei secoli questa credenza venne cambiata fino ad arrivare all’epoca del medioevo che associavano i gatti a Satana.

Proprio per questo la credenza popolare ha sempre creduto che questi animali domestici portavano male anche perché erano sempre in compagnia delle streghe una sorta di loro migliore amico.

Perché sogniamo i gatti

Molto importante è ricordare che in base alle circostanze il significato del sogno potrebbe cambiare per questo grazie all’interpretazione dei sogni si può riuscire a capire cosa si nasconde nell’inconscio.

In generale quando si sogna un gatto ha come simbolo l’irrazionalità e molto spesso a questa parola viene pensato o collegato l’ambito sentimentale. Sognare questo animale può avere un doppio significato per chi è innamorato, pe questo se viene visto un gatto comune che passeggia normalmente e in modo calmo nei cortili o nei giardini è di ottimo auspicio.

Infatti, l’amore che unisce la sognatrice o il sognatore con il partner oppure una persona per cui prova dei sentimenti molti forti, è sincero e profondo e anche molto appassionato. Viceversa il partner si sente a proprio agio e riesce a esprimere i propri sentimenti sia con le parole che con i gesti.

Nel caso in cui se viene visto il gatto che è nervoso e comincia a correre senza nessun motivo il significato non è molto positivo, infatti, si vivranno dei periodi negativi con il proprio partner persino ad arrivare a una rottura decisiva del rapporto.

Sognare un gatto che miagola

Quando si sogna un gatto che miagola, di solito, colpisce la sfera economica o lavorativa, per questo vuol dire che si avranno dei gravi problemi a lavoro a causa di un errore commesso dalla sognatrice o dal sognatore che arrecheranno un enorme danno.

Sognare un gatto che ti salta addosso

Se si sogna un gatto che ti salta addosso ha un duplice significato, tutto dipende dall’intenzione che ha il felino. Infatti, se salta addosso alla sognatrice per aggredirla significa che probabilmente qualcuno ti farà visita però non con le migliori intenzioni mentre se salta addosso facendo le fusa vuol dire che l’amore che si prova per una persona è ricambiato.

Sognare gatti che entrano in casa

Quando si sognano i gatti che entrano in casa significa che qualcuno sta cercando di invadere i propri spazi ed ha come obbiettivo di rendere la vita della sognatrice o del sognatore impossibile molto probabilmente per avere una vendetta personale.

Sognare un gatto nero

Come ben si sa, nella convinzione popolare sognare un gatto nero porta sfortuna, però tutto dipende anche in base all’ambito, infatti, per quanto riguarda la sfera economica significa che sono in arrivo dei soldi mentre se si guarda la sfera sentimentale è un simbolo di tradimento da parte del proprio partner e di una dolorosa, penosa arrabbiatura per questa delusione.

Photo credits : Instagram