Cosa significa sognare di mangiare dolci

Sognare di magiare dolci è una tipologia di sogno che non è molto comune, anche se in generale il significato potrebbe essere non così scontato come tutti penserebbero. Di solito, questa scena onirica è positiva in quanto rappresenta non solo di appagare uno dei 7 vizi capitali ovvero la gola ma anche la sensazione di libertà che si prova nel poterlo fare.

Perché sogniamo di mangiare dolci

Come abbiamo anticipato, questo sogno rende chi sogna liberi, liberi di non avere conseguenze, liberi di poter fare, almeno per qualche ora notturna, quello che il nostro corpo sente e di quello di cui ha bisogno.

Ovviamente come per tutti i tipi di sogni ogni significato del sogno può cambiare in base al contesto, all’esperienza della sognatrice o del sognatore e come ultima cosa ma non meno importante i sentimenti che prova in quel momento colei o colui che effettua il sogno.

Inoltre a far sentire liberi, questo sogno può avere un altro significato per quanto riguarda la sfera sentimentale ovvero il bisogno di affetto da qualcuno che si vuole avere, non necessariamente è una persona con cui si ha un rapporto può essere anche un individuo con cui si desidera avere un legame.

Invece per quanto riguarda la sfera economica ha una rappresentazione diversa, infatti, se si possiede un’ attività o un lavoro purtroppo non sempre darà i suoi frutti però non bisogna entrare nel panico ma anzi proprio il contrario è necessario avere pazienza e molta calma così piano piano i problemi verranno risolti.

Sognare di vedere dolci e non poterli mangiare

Quando si sogna di vedere dei dolci però è impossibile mangiarli colpisce la sfera sociale o familiare della sognatrice o del sognatore. Infatti, da parte di una persona molto vicina alla sognatrice si avrà una grande delusione, questa persona può essere un amico oppure un familiare, ma a prescindere colpirà duramente.

Tutto questo solo per puro egoismo non guardando le conseguenze che si avranno ma pensando solamente a sé stesso e per salvare la propria faccia anche se questo nuocerà gravemente la sognatrice.

Sognare di mangiare dolci di nascosto

Se si sogna di mangiare dei dolci di nascosto vuol dire che non si è in pace con sé stessi, infatti, accade quando la sognatrice o il sognatore ha dentro un tormento che lo affligge ma non riesce a superarlo in quanto ha un senso di disagio, di imbarazzo soltanto a pensarlo.

In altri casi però talmente è dura non riesce neanche ad accettarlo o meglio non riesce ad ammettere e a mettere a fuoco questo suo sentimento che può sfociare in un enorme malessere che vive dentro di sé.

Sognare di mangiare una torta

Quando si sogna di mangiare una torta, di qualunque tipo essa sia, significa che sono in arrivo delle belle notizie che potranno rendere migliore la vita della sognatrice o del sognatore. Infatti, molto spesso rappresenta il cambiamento e gli obbiettivi che si vogliono avere, tutto questo dipende dai bisogni che ognuno vuole ottenere, la cosa importante è godersi il momento e viverlo come se fosse l’ultimo.

