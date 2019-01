Regali per San Valentino alla migliore amica

Come ci ricorda lo scrittore C.S. Lewis, “L’amicizia nasce nel momento in cui una persona dice ad un’altra: Cosa? Anche tu? Credevo di essere l’unica”. Non è forse vero che spesso la nostra migliore amica è quella che ci conosce e comprende meglio di chiunque altro, forse ancora di più del nostro compagno? Quindi, sia che trascorriate il giorno di San Valentino con l’anima gemella, sia che lo impieghiate in cerca di quest’ultima, non dimenticate di dire un grazie speciale a chi è legato a voi da un’inestinguibile legame di amicizia e fedeltà che va al di là del trascorrere del tempo e degli eventi. Ecco qualche idea per dire TI AMO alla vostra migliore amica!

Un bijoux uguale per un’amicizia speciale

Un’amicizia vera può essere più duratura di un diamante e più preziosa di una perla, allora perché non regalare un bijoux per dire alla vostra migliore amica quanto sia importante per voi? Ancora meglio se si tratta di un accessorio uguale per entrambe come un braccialetto, un charm o un paio di orecchini in tema San Valentino da portare entrambe in segno del vostro rapporto speciale.

I nostri preferiti? Sicuramente i monili con messaggi customizzati come quelli #mywords di Bliss , gli ormai classici Nomination o gli immancabili Pandora.

Dal beauty kit al make up iconico: San Valentino all’insegna della bellezza

La vostra migliore amica è la fedele compagna che è stata testimone di tutti i vostri amori gioendo per le vostre conquiste e aiutandovi a rialzarvi dopo le inevitabili cadute. Un regalo beauty per San Valentino è allora la scelta perfetta per commemorare i momenti in cui vi siete prese cura l’una dell’altra facendovi belle. Dalla day SPA al beauty kit pronto all’uso, sono tantissimi i prodotti che potete regalare, ma se volete seguire il nostro consiglio puntate al make up iconico per il quale sapete che batte il suo cuore di MUA in erba.

Non siete ancora soddisfatte? Il mondo beauty offre un’infinità di idee se desiderate fare un regalo di San Valentino alla vostra migliore amica! Il ferro arricciacapelli di Bellissima Italia se non esce mai di casa senza una piega perfetta o The Renewal Oil di La Mer se la skincare è la sua passione!

Il regalo fashion per un San Valentino all’insegna di un’amicizia glamour

Siete diventate amiche leggendo le stesse riviste di moda? Il vostro primo litigio è stato a causa di un paio di scarpe firmate in saldo? Se la vostra è un’amicizia all’insegna del fashion, il regalo è presto fatto: basta scegliere l’abito, l’accessorio, la borsa o le scarpe per le quali la vedete sciogliersi davanti alla vetrina ogni volta che passeggiate insieme. Lei non ha il coraggio di fare l’acquisto folle per un capo glamour? Fatelo voi per lei e conquisterete per sempre il suo cuore.

E se volete puntare sull’ironia, scegliete un accessorio a tema “cuore”, come gli occhiali da sole di Parfois o i portamonete di Pomikaki o ancora la tracolla di YNot? ispirata al mojito per “prepararla” alle vostre vacanze estive. Dopodiché non vi resta che vestirvi, truccarvi e uscire: il principe azzurro vi aspetta!