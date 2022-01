Tutti i tatuaggi di Rihanna e il loro significato con fotogallery

Cantante, attrice, stilista, modella e icona glamour, Rihanna è un’artista incredibilmente versatile e ha una grande passione: i tatuaggi. La singer originaria di Barbados ne sfoggia almeno una ventina (il numero è incerto, tra vecchi disegni cancellati e nuove aggiunte) e tutti hanno un significato ben preciso. Se volete saperne di più, leggete qui!

Quanti tatuaggi ha Rihanna

Da quelli piccoli sul collo, a quelli grandissimi sul torso e sulla schiena fino alle tantissime scritte, Rihanna ha circa venti tatuaggi, ma i disegni sul corpo della popstar di Barbados sono un’opera d’arte in divenire tra vecchi tattoo cancellati e nuovi arrivi.

Quali sono i tatuaggi di Rihanna

I tatuaggi piccoli sul collo e sull’orecchio

I tatuaggi sul collo di Rihanna sono diversi. Sul lato destro, dietro l’orecchio, la cantante sfoggia il suo segno zodiacale, i Pesci, realizzato da un famoso tatuatore brasiliano. Su quello sinistro, c’è la scritta “Rebelle fleur”, ovvero “Fiore ribelle”, che ben rappresenta il carattere indomito e non convenzionale di RiRi. Sempre a sinistra, alla base del collo, Rihanna ha una piccola croce. Infine, sulla nuca, la singer sfoggia una cascata di stelle che si estende fino alla schiena. All’inizio, il tatuaggio era composto solo da una decina di stelle e, a quanto pare, è stato fatto in omaggio a quello sfoggiato dall’ex fidanzato della cantante, Chris Brown, dietro l’orecchio destro.

Rihanna ha ancora un’altra piccola stella sull’orecchio sinistro. La singer lo ha fatto a Barbados insieme alla sua migliore amica, Melissa Forde, che ne ha uno identico.

I tatuaggi sulla spalla

Sulla spalla sinistra, Rihanna sfoggia un altro tatuaggio che omaggia la sua lunga amicizia con Melissa Forde. Per celebrare il loro legame, la cantante si è tatuata la data di nascita dell’amica (4 aprile 1986) in numeri romani.

Invece, poco sotto la spalla destra, sul davanti, è possibile leggere la frase: “Never a failure, always a lesson”, che significa “Mai un fallimento, sempre una lezione”. Come ha spiegato il tatuatore che l’ha realizzata, il celebre Bang Bang di New York, si tratta del motto di RiRi. La singer di Barbados gli ha chiesto di scriverla al contrario, così che lei possa leggerla allo specchio, e di farla in grigio per renderla più delicata.

Il tatuaggio sotto il seno

Il tatuaggio sotto il seno è probabilmente uno dei più celebri di Rihanna. Il grande disegno riproduce la dea Iside e la cantante se lo è tatuato nel 2012 in omaggio all’adorata nonna Dolly, morta dopo una lunga battaglia contro il cancro. Dopo averlo fatto, RiRi ha pubblicato una foto sul suo account Twitter, accompagnata dalla scritta:

La dea Iside. Donna completa. Modello per le future generazioni. #NonnaDolly. Per sempre nel e sul mio cuore.

I tatuaggi sulla schiena e sul fianco

Oltre alla cascata di stelle che parte del collo, l’altro tatuaggio sulla schiena di Rihanna è una scritta in alfabeto tibetano, poco sopra il lato B, a sinistra, che significa “piena di amore”.

Invece, sui fianchi, la cantante sfoggia diversi tattoo. Su quello destro, ha una piccola pistola all’incirca all’altezza del seno. Il tatuaggio è comparso all’epoca degli abusi subiti da RiRi da parte dell’ex fidanzato, Chris Brown, e ha suscitato diverse polemiche. Poco sotto, quasi come forma di compensazione, c’è una scritta in sanscrito, che invita alla temperanza. Tuttavia, il mantra è stato tatuato in modo sbagliato. In origine, avrebbe dovuto significare: “Perdono, onestà, repressione e controllo”. Invece, a quanto pare, recita: “Lunga sofferenza, veridicità, autocontrollo, calma interiore, paura e assenza di paura”.

Sul fianco sinistro c’è un’altro celebre tatuaggio di Rihanna, quello della regina Nefertiti. Il disegno si trova all’altezza del seno e la singer di Barbados non ne ha mai spiegato apertamente il significato. Tuttavia, il ruolo rivoluzionario avuto dalla sovrana nell’Antico Egitto induce a pensare che possa simboleggiare la bellezza e la forza femminili. D’altra parte, potrebbe essere un omaggio a Tupac Shakur, il rapper ucciso nel 1996, che ne aveva uno uguale.

Poco più in basso, è visibile una scritta in arabo, “Al Hurria fi Al Masih” ovvero “Libertà nel Signore”, che rappresenta la grande fede di Rihanna.

I tatuaggi sulle mani e sul polso

Il tatuaggio maori che Rihanna sfoggia sulla mano e sul polso destri è il frutto della collaborazione di diversi tatuatori ed è stato composto nel corso di anni. Il nucleo originale – per così dire – è stato realizzato in Nuova Zelanda nel 2008 e rappresenta la forza e l’amore. Nel 2013, la cantante è volata nuovamente in Nuova Zelanda per ingrandirlo e in quell’occasione ha scelto di ricorrere alla tecnica di tatuaggio maori, che non prevede l’uso di aghi ma di piccoli scalpelli ed è estremamente dolorosa. In seguito, RiRi ha fatto aggiungere nuovi dettagli dal solito Bang Bang e da un altro famoso tatuatore, Cally-Jo.

I tatuaggi sulle dita

Rihanna ha due tatuaggi sulle dita (oltre ai dettagli di quello maori). Il primo, copiatissimo, è la celebre scritta “Shhh…” che la cantante sfoggia sull’indice destro e che è rivolto a hater, invidiosi e critici. Il secondo è la scritta “Love” sul medio della mano sinistra ed è un messaggio d’amore che RiRi ha dedicato a se stessa e a tutti coloro ai quali vuole bene.

I tatuaggi sulla caviglia

All’inizio della carriera, all’interno della caviglia destra, Rihanna sfoggiava una chiave di violino e una nota musicale. Ma in seguito ha coperto entrambi i piccoli disegni con un grande falco. Dopo avere fatto il nuovo tattoo, la cantante ha pubblicato una foto su Twitter con una didascalia che ne spiega il significato:

Falco: una luce che splende nelle tenebre! Non chiude mai i suoi occhi, neppure quando dorme.

Poco tempo dopo, RiRi ha aggiunto sul davanti il tattoo 1988, ovvero la sua data di nascita.

Infine, dietro alla caviglia sinistra, RiRi sfoggia un teschio con tibie incrociate e un fiocco rosso, che è una sorta di avviso di pericolo femminile e scherzoso.

Photo cover credits: SplashNews