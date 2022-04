Chi è nato oggi 8 aprile: i compleanni glamour

Sono tanti i nati oggi ai quali bisogna fare gli auguri di buon compleanno, tra questi alcuni personaggi famosi che spengono le candeline il 7 aprile. Tra questi ricordiamo Alberto Angela, nato a Parigi nel 1962 e figlio di Piero con cui si contende il titolo di divulgatore più amato dagli italiani. Dopo essersi laureato in paleontologia e aver svolto attività di ricerca, si dedica alla televisione prima collaborando come autore ai programmi del padre e poi, nel 1998, passando alla conduzione con Passaggio a Nord Ovest. Dal 2000 guida, insieme a Piero Angela, Ulisse – Il piacere della scoperta.

Festeggia il suo anniversario di nascita oggi 8 aprile anche Patricia Arquette, nata a Chicago nel 1968 e vincitrice di un Premio Oscar per il suo ruolo in Boyhood. Tra gli altri suoi film da ricordare Una vita al massimo, Ed Wood, Amori e disastri, Strade perdute, Hi-Lo Country, Al di là della vita, Stigmate, Holes, Fast Food Nation e la serie tv Medium dove veste i panni della protagonista Allison DuBois.

Fa il compleanno oggi anche Robin Wright, nata a Dallas nel 1966 e vincitrice di un Golden Globe per il personaggio di Claire Underwood interpretato in House of Cards. Il suo esordio in televisione risale però al 1984 con la soap opera Santa Barbara, ma il salto sul grande schermo arriva presto con film come La storia fantastica, Forrest Gump, Le parole che non ti ho detto, Unbreakable, The Conspirator, L’arte di vincere, Millennium – Uomini che odiano le donne, Everest, Wonder Woman e Blade Runner 2049.

Tanti auguri infine alla stilista britannica Vivienne Westwood, nata nel 1941 e grande ispiratrice, grazie alle sue creazioni stravaganti e provocatorie, dello stile punk.

