Chi è nato oggi 29 giugno: i compleanni glamour

A quali personaggi famosi bisogna fare gli auguri di compleanno in questo 29 giugno?

Tra i nati oggi troviamo il comico, cabarettista, attore e presentatore televisivo Maurizio Battista, nato a Roma nel 1957 e arrivato in televisione nel 1989 nella decima edizione di Fantastico, quell’anno condotto da Giancarlo Magalli, Anna Oxa e Massimo Ranieri. Dopo aver partecipato anche a Partita doppia e al Dopofestival di Sanremo nel 1996, recita al cinema in Caramelle, Finalmente soli, Viola bacia tutti e Tra due mondi. Negli anni Duemila fa anche tanto teatro e continua con la televisione entrando nel cast di Colorado, Buona domenica e Quelli che il calcio. Tra teatro, cinema e tv, nel 2018 approda al Grande Fratello VIP ma si ritira prima della fine del reality show.

Festeggia il compleanno oggi anche un altro personaggio che deve la sua fama alla comicità televisiva, ovvero Paolo Cevoli, che è nato a Riccione nel 1958 e che in tanti ricorderanno per i personaggi di Teddi Casadey, Lothar il sostituto e Palmiro Cangini, tutti interpretati sul palco di Zelig e che lo hanno poi portato a pubblicare tre libri e a cimentarsi in tourneé teatrali con spettacoli di discreto successo.