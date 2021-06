Chi è nato oggi 28 giugno: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi, e anche ovviamente ai vip e ai personaggi famosi che spengono le candeline il 28 giugno. Fra le tante celebrities che festeggiano l’anniversario di nascita in questo giorno dobbiamo sicuramente ricordare Kathy Bates, nata a Memphis nel 1948, vincitrice di un Premio Oscar per il ruolo di Annie Wilkes in Misery non deve morire e di 3 Emmy per il personaggio di Delphine LaLaurie nella terza stagione di American Horror Story e per le sue apparizioni nella sitcom Due uomini e mezzo. Tra le sue altre interpretazioni ricordiamo quelle in Taking Off, L’ultima eclissi, Waterboy, Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, Titanic, I colori della vittoria, A proposito di Schmidt e Richard Jewell.

Festeggia oggi anche Mel Brooks, nato a New York nel 1926 e tra i pochi artisti ad aver conseguito un EGOT, cioè ad aver vinto almeno un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award. Famoso per le sue commedie parodistiche e farsesche, è regista e interprete di film come Per favore, non toccate le vecchiette, Il mistero delle dodici sedie, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Frankenstein Junior, L’ultima follia di Mel Brooks, Alta tensione, La pazza storia del mondo, Balle spaziali e Robin Hood – Un uomo in calzamaglia.

Tra i nati di oggi festeggia anche John Cusack, nato in Illinois nel 1966 e presente in più di settanta film spaziando dall’horror al thriller alla commedia romantica. Tra le sue tante interpretazioni menzioniamo Rischiose abitudini, Ombre e nebbia, Pallottole su Broadway, Con Air, L’ultimo contratto, Essere John Malkovich, Alta fedeltà, Identità, La giuria, Grace is Gone, 1408, 2012, Il cacciatore di donne e Love & Mercy.

Tanti auguri anche a Sabrina Ferilli, nata a Roma nel 1964, quattro volte candidata ai David di Donatello e interprete di film come La bella vita, La grande bellezza, Tutta la vita davanti, Io e lei, Donne sottotetto, Ferie d’agosto, Omicidio all’italiana, The Place, Il giudice ragazzino, Il padre di mia figlia, Come l’America, Dalida, L’acqua…il fuoco, Rivoglio i miei figli e Al di là delle frontiere.

Cover photo created by mrsiraphol – www.freepik.com