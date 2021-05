Chi è nato oggi 24 maggio: i compleanni glamour

Tanti, tanti auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi 24 maggio! Compresi, ovviamente, tutti i personaggi famosi e le celebrities che spengono le candeline in questo giorno. Tra questi c’è, per esempio, l’attrice britannica Kristin Scott Thomas, nata nel 1960 e più volte nominata ai principali premi cinematografici per i film Il paziente inglese e Ti amerò sempre e vincitrice di un BAFTA Award per Quattro matrimoni e un funerale. Il suo debutto sul grande schermo è arrivato nel film diretto da Prince Under the Cherry Moon, cui sono poi seguiti Il matrimonio di Lady Brenda, Luna di fiele, Mission: Impossible, L’uomo che sussurrava ai cavalli, Gosford Park, Una top model nel mio letto, Non dirlo a nessuno, L’amante inglese, La chiave di Sara, Nowhere Boy, La femme du Vème, Solo Dio perdona, L’ora più buia e il reboot del 2018 di Tomb Raider.

Fa il compleanno oggi anche Bob Dylan, nato in Minnesota nel 1941 e considerato una delle figure chiave del cantautorato contemporaneo e inventore del folk rock. Inserito dalla rivista Rolling Stone al secondo posto nella lista dei 100 migliori artisti di sempre, al settimo in quella dei migliori cantanti e al primo nella classifica dedicata ai migliori cantautori, nella sua lunga carriera ha ricevuto moltissimi premi e riconoscimenti tra i quali dieci Grammy Awards, un Oscar e un Golden Globe per la miglior canzone con il brano Things Have Changed, colonna sonora del film Wonder Boys, e il Premio Nobel per la letteratura 2016 “per aver creato nuove espressioni poetiche all’interno della grande tradizione della canzone americana”.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com