Tatuaggi di coppia: idee, frasi, significato e fotogallery

Un legame speciale come quello tra fidanzati, tra coniugi, tra amici o tra genitori e figli non ha bisogno di essere reso esplicito, però ci sono momenti in cui è bello farlo. Quale modo migliore di un tatuaggio di coppia?

Due disegni uguali nella stessa parte del corpo o in zone differenti, oppure soggetti che si completano solo l’uno accanto all’altro. O ancora frasi romantiche e significative sono i couple tattoo più richiesti. Vediamo qualche idea per i tattoo da fare in due.

Tatuaggi che parlano d’amore

I tatuaggi di coppia raccontano la storia d’amore tra due persone. Ma come esprimere graficamente quest’idea? Ecco qualche spunto.



Un gufetto e l’albero su cui ha fatto il nido. Questo tatuaggio piccolo e grazioso sembra quasi una fiaba.

Ancora cervi tatuati sull’avambraccio, ma questa volta lo stile è completamente diverso: i due animali, maschio e femmina, sono tracciati con linee geometriche su uno sfondo a effetto acquarello.

Ma chi l’ha detto che l’amore è solo tra fidanzati? Due sorelle o due amiche potrebbero ironizzare sul loro desiderio di essere sempre in contatto con un tatuaggio spiritoso…

… o madre e figlia dichiarare al mondo il loro infinito affetto proprio tracciandosi sul corpo l’ormai diffusissimo “otto” sdraiato, simbolo di infinito.

Tatuaggi di coppia per fidanzati

Finalmente hai trovato il grande amore! Lui è l’uomo giusto per te. Lei è la donna che hai sempre sognato. L’affannosa ricerca dell’anima gemella finalmente è giunta al capolinea. E per celebrare la vostra unione speciale avete deciso di farvi un tatuaggio di coppia, perché il sentimento che vi lega è indelebile come l’inchiostro sotto pelle.

Le mani che vi stringete ogni giorno, e che sperate di potervi stringere per sempre, sono forse la zona del corpo migliore per un couple tattoo per fidanzati. Una microscopica fedina tatuata, poco appariscente ma senza dubbio impossibile da smarrire.

Anche il polso è una bella zona per i tatuaggi di coppia. Se tu e il tuo partner amate le linee pulite e i soggetti raffinati, questi trifogli delicatamente sfumati potrebbero ispirarvi per il vostro tattoo.

Se preferite i tatuaggi sul braccio, prendete ispirazione dalla vita quotidiana per un tatuaggio complementare. La giusta dose di ironia, in fondo, è fondamentale per far durare a lungo una coppia.

Se siete un po’ nerd, il vostro incastro perfetto non potrà che essere simboleggiato che da due tetramini, le figure geometriche rese celebri dall’altrettanto famoso Tetris.

Anche in tema di tatuaggi con animali, due fidanzati non hanno che da spaziare con la fantasia. Un esempio? Due simpaticissimi procioni, simili ma non uguali, per gli amanti degli animali che non si prendono troppo sul serio.

Se preferite i tatuaggi piccoli e discreti, niente potrà rappresentare il vostro amore meglio di una chiave e un lucchetto: un disegno semplicissimo per rappresentare la profondità della vostra unione.

Se lui è il tuo re e tu sei la sua regina, sbizzarritevi. Corone, simboli tratti dalle carte da gioco, pezzi degli scacchi… Fate volare la fantasia per trovare il disegno perfetto per rappresentare un’unione regale.

Il cuore è il più classico dei simboli d’amore. Questo non significa però che tu e il tuo fidanzato dobbiate rassegnarvi alla banalità. Un’idea molto Eighties sono i cuori in pixel art.

Quale simbolo migliore, per rappresentare un legame eterno, se non quello dell’infinito?

Minnie e Topolino sono forse la coppia più famosa dei fumetti. Perché non far rappresentare da loro l’allegria del vostro amore?

Non è obbligatorio scegliere un disegno legato ai sentimenti per far sapere al mondo che vi amate. Scegliete insieme un soggetto che vi piace, magari qualcosa di divertente e spiritoso, ed ecco il vostro tatuaggio di coppia!

Siete un incastro perfetto e vi completate a vicenda. Simboleggiatelo con un couple tattoo a forma di pezzi di puzzle.

Vi amate e non avete paura di dirlo a chiare lettere? Allora scrivetevelo sulla pelle: “Amami adesso” “Amami per sempre” non è forse una bellissima dichiarazione d’amore?

Idee per i più originali: tatuaggi di coppia particolari

Un cuore. Probabilmente è questa la rappresentazione grafica dell’amore che ti viene in mente per prima. Ma tu e il tuo partner non volete un tatuaggio di coppia che sappia di già visto, anzi puntate decisamente all’originalità.

Una nave in bottiglia che può tornare intera solo quando siete vicini. È o non è la metafora perfetta per raccontare agli altri come voi due vi completiate a vicenda?

Selvatico e affascinante, simbolo di individualità ma assolutamente un animale da branco. Il tatuaggio con i lupi è ideale per una coppia che non ha paura di prendersi i propri spazi pur restando unita nella parte più profonda della sua anima.

“I have lived a thousand lives” è una citazione da George R.R. Martin (l’autore del Trono di Spade) che si riferisce al piacere della lettura, ma mille vite diverse si possono vivere anche con i videogame. Se amate libri e videogiochi perché non scegliere un couple tattoo a tema?

Due gatti che si danno il cinque: un tatuaggio che inneggia con ironia alla complicità tra amici o tra amanti.

I robottini innamorati sono tenerissimi e originali. Proprio come voi.

Se ne avete passate tante e portate ancora addosso le cicatrici di una vita da guerrieri questo è il tatuaggio di coppia in stile new school che fa per voi.

Frasi romantiche per tatuaggi di coppia

La letteratura mondiale è una meravigliosa fonte di idee se stai cercando una frase romantica per un tatuaggio di coppia. Ecco qualche idea dalle opere letterarie dei grandi autori del passato e del presente.

Y desde entonces soy porque tú eres, / y desde entonces eres, soy y somos, / y por amor seré, serás, seremos. (E da allora sono perché tu sei, / e da allora sei, sono e siamo, / e per amore sarò, sarai, saremo.) Pablo Neruda

Love is a smoke and is made with the fume of sighs. (L’amore è un fumo che nasce dalla nebbia dei sospiri.) Romeo e Giulietta, William Shakespeare

L’amour consiste à être bête ensemble. (L’amore consiste nell’essere stupidi insieme.) Paul Valéry

We loved with a love that was more than love. (Ci siamo amati di un amore che era più che amore.) Annabel Lee, Edgar Allan Poe

Verus amor nullum novit habere modum. (Il vero amore non ha mai conosciuto alcuna misura.) Properzio

Perduto è tutto il tempo che in amor non si spende. Aminta, Torquato Tasso

Whatever our souls are made of, his and mine are the same. (Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la sua sono fatte della stessa cosa.) Cime tempestose, Emily Brontë

Aimer ce n’est point nous regarder l’un l’autre, mais regarder ensemble dans la même direction. (Amore non è guardarci l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.) Terra degli uomini, Antoine de Saint-Exupéry

That Love is all there is, / Is all we know of Love. (Che l’amore sia tutto ciò che esiste / è tutto quello che sappiamo dell’amore.) Emily Dickinson

We were together, I have forgotten the rest. (Eravamo insieme, tutto il resto l’ho scordato.) Walt Whitman

Tatuaggi di coppia piccoli

Se tu e la persona con cui hai deciso di farti un tatuaggio, sia essa il tuo amore, tua sorella, la tua migliore amica o tua madre, preferite tatuaggi piccoli e discreti, facili da nascondere ma non per questo meno pregni di significato, non avete che l’imbarazzo della scelta. Il mondo dei tatuaggi mignon, spesso, nasconde le idee più brillanti.

Il cigno, per esempio, è un animale che tradizionalmente simboleggia l’amore ma, disegnato come fosse un origami, trasmetterà anche tutto l’impegno e la dedizione che sono indispensabili sia per trasformare un foglio di carta in una delicata opera d’arte, sia per far funzionare bene una relazione.

Anche il cuore potrebbe sapere di già visto, ma minuscolo e minimal, metà sul tuo dito e metà sul suo, già inizia a non essere più “sempre la solita cosa”.

Il kamon è il corrispettivo giapponese degli emblemi di famiglia occidentali. Se sei un amante delle tradizioni del Sol Levante perché non provi a creare il tuo?

Un aeroplanino di carta che disegna un cuore. Tenero e leggero come l’affetto che lega due amiche per la pelle.

Appassionata di astronomia? Approfittane per tatuarti una costellazione. Per un couple tattoo sono perfette l’Orsa maggiore e l’Orsa minore.

Sai qual è il modo di dire inglese che corrisponde al nostro “Dio lo fa e poi li accoppia”? “Birds of a feather flock together”. Se tu e il tuo complice di tatuaggio amate scherzare in proposito, approfittatene!

La luna e le stelle sono soggetti che si prestano bene ai tatuaggi piccoli. Una bella zona per un disegno del genere potrebbe essere la caviglia o il polso.

Due disegni simili ma non identici. Qualcosa che abbia significato solo per voi. Un tatuaggio piccolo di questo genere, magari in un posto non visibilissimo, è l’ideale per chi non ama mai ostentare.