Come abbinare delle borse eleganti da donna con le scarpe

Ci troviamo in pieno periodo di cerimonie ed eventi che richiedono un abbigliamento elegante, in grado di risaltare la propria figura e il proprio stile in mezzo a tante persone.

Tra matrimoni, battesimi e cerimonie varie, cercare l’abbinamento perfetto tra borse eleganti da donna, scarpe e vestito da cerimonia può risultare davvero difficile. Se per le scarpe è possibile utilizzare dei piccoli trucchi per essere comodi senza rinunciare allo stile, per le borse invece l’eleganza rappresenta un elemento fondamentale per l’abbinamento con l’intero outfit.

Il dilemma principale è sempre lo stesso: le borse eleganti da donna devono essere coordinate o scoordinate alle scarpe? Secondo gli stilisti la coordinazione tra gli accessori è una regola fondamentale della moda, tuttavia, non ci si riferisce necessariamente all’abbinamento dei colori. Continua a scorrere l’articolo per scoprirne di più!

Come coordinare le scarpe con le borse eleganti da donna

Le borse eleganti disponibili in commercio sono innumerevoli: minibag, pochette, borse a tracolla, borse a gioiello, borse di pelle o con ricami. Insomma, ce ne sono davvero per tutti i gusti.

Per essere una regina dello stile, con abbinamenti raffinati ed esclusivi, ecco alcune dritte che possono aiutarti durante la scelta delle borse eleganti da abbinare alle scarpe per una cerimonia o un evento importante.

In passato le borse eleganti dovevano necessariamente essere coordinate con le scarpe, era una regola dettata dalla moda di tanti anni fa e che oggi, per fortuna, non esiste quasi più. Quasi, perché la borsa elegante può essere ancora abbinata agli altri accessori e calzature per tonalità o materiali, tuttavia, rappresenta un elemento di contrasto che può fare sul serio la differenza.

Le borse eleganti da donna, oggi, sono realizzate con materiali inusuali, tonalità sgargianti e dettagli in grado di risaltare nonostante la presenza dell’abito e delle scarpe. Chi vuole continuare a seguire le vecchie regole di abbinamento, oggi deve prestare attenzione alle sfumature, ai materiali e ai dettagli della borsa e delle scarpe. Un particolare fuori posto può rovinare tutto.

Esempi di abbinamento

Pochette

La vera ricercatezza dell’eleganza, nell’abbigliamento femminile, è possibile notarla soprattutto dalla borsa e dal suo abbinamento con l’intero outfit. Quando si indossano le tradizionali scarpe slingback per un’occasione elegante, l’abbinamento ideale è con la pochette dalla tonalità tenue e sobria, in pelle.

Clutch e minibag

Per le amanti dei sandali con tacco e laccetto, è possibile optare per un abbinamento con borse clutch realizzate con dettagli dorati o argentati, in grado di dare un tocco di luce in più, o in alternativa è possibile sfoggiare una minibag metallizzata o dalla tonalità sgargiante.

Borse eleganti da donna: la tracolla

Le pochette a tracolla, invece, sono perfette per l’abbinamento con delle scarpe comode o un po’ sbarazzine. In questo caso, però, è fondamentale saper abbinare i colori e i materiali degli accessori per non creare contrasti troppo forti che spezzano la formalità dell’outfit. Ad esempio: se le scarpe sono con le zeppe è sconsigliato utilizzare una borsa elegante in pelle.