Insonnia: cos’è, cosa provoca e cosa fare per dormire

Ansia, depressione, o anche lo stress dovuto a cambiamenti nella vita quotidiana, lavorativa o sentimentale possono essere la causa scatenante di disturbi del sonno e insonnia e causare un brusco peggioramento nella qualità della vita di chi li subisce.

Per porre un freno a questo problema è importante sapere quali sono le abitudini che rischiano di scatenarlo, a quali conseguenze si va incontro se non si riesce a dormire serenamente per periodi di tempo più o meno lunghi e a chi rivolgersi e come fare per provare a risolvere questo problema.

A cosa è dovuta l’insonnia

Non sempre facile da individuare perché spesso confusa con difficoltà ad addormentarsi passeggere e che possono capitare a chiunque, si stima che l’insonnia colpisca il 30-35% della popolazione mondiale, soprattutto quella femminile.

Tra le sue cause scatenanti ci possono essere fattori comportamentali, per esempio l’assunzione eccessiva di bevande come tè o caffè, l’esercizio fisico intenso poco prima di andare a letto o l’abitudine di utilizzare lo smartphone e il tablet prima di addormentarsi, fattori emotivi come appunto lo stress e l’ansia, o ancora predisposizioni genetiche o l’assunzione di alcuni farmaci che interferiscono con il sonno.

A provocare difficoltà ad addormentarsi, oltre ai motivi che abbiamo già citato, possono contribuire anche i cambiamenti ormonali dovuti all’avvicinarsi della menopausa o, ancora, il jet lag che, alterando i ritmi circadiani, sfasa temporaneamente l’alternanza giorno-notte e di conseguenza può portare ad alcune notti di insonnia.

Cosa può provocare l’insonnia

Com’è noto, la mancanza di sonno può portare a disturbi anche gravi, capaci di compromettere profondamente la serenità di chi ne soffre. Irritabilità e scarsa concentrazione sono le conseguenze più note e immediate, ma l’insonnia può avvitarsi in un circolo vizioso in chi, per la paura di non riuscire a dormire non riesce in effetti a prendere sonno, scatenando sindromi ansiose e, in casi più seri, depressione maggiore, ipertensione e problemi cardiaci.

Com’è facile intuire, l’insonnia può quindi creare a chi ne soffre problemi interpersonali e danneggiare i rapporti sia sociali che professionali, influendo negativamente non soltanto sull’insonne ma anche su amici, familiari e colleghi di lavoro.

Insonnia: cosa fare per dormire

Nei casi di insonnia grave, è bene rivolgersi al proprio medico di famiglia che indirizzerà verso un neurologo, meglio se specialista in medicina del sonno. Se invece ci si trova ad affrontare episodi di insonnia sporadici o comunque meno intensi, si può ovviare ai disagi provocati dalla difficoltà a dormire con prodotti che aiutano il ciclo naturale del sonno come la gamma di gommose Valdispert Natural & Sleep, integratore per dormire.

A base di melatonina, che aiuta a prendere sonno con rapidità, e vitamina B6, nota per ridurre il senso di stanchezza e affaticamento, Valdispert Natural & Sleep ha un gradevole gusto alla fragola e, grazie alla sua particolare consistenza, non si attacca ai denti.

Chi invece preferisce gli integratori in gocce o si trova ad affrontare particolari cause di insonnia, per esempio il jet lag, può trovare sollievo in Valdispert BuonaNotte in Gocce, integratore analcolico senza glutine né lattosio che ai benefici della melatonina accosta quelli degli estratti di valeriana e luppolo, piante ben note per favorire il rilassamento.

Infine, per contribuire a diminuire i risvegli notturni, Valdispert Notte 4 in 1 è un prodotto a base di estratti vegetali che combina melatonina, olio essenziale di lavanda ed estratto di Papavero della California che, rispettivamente, favoriscono l’addormentamento, facilitano il rilassamento e regolarizzano il riposo, favorendo complessivamente la qualità del sonno.