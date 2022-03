Colori unghie estate 2022: idee da copiare

Come sempre, anche quest’anno la bella stagione è il momento giusto per lasciarsi alle spalle le sfumature più scure e sobrie e dare il benvenuto a nuance più allegre e vibranti, anche quando si tratta di smalti. Dalle scelte più audaci, come il verde oliva e il giallo, ai classici senza tempo, leggi rosso e nude, ecco tutti i colori unghie per l’estate 2022!

Very Peri

Le Mini Macaron Smalto in gel in Dark Velvet su asos.com

Fresco e femminile, è il colore Pantone dell’anno e il suo arrivo sulle nostre mani è una buona notizia non soltanto perché solo a guardarlo sa di estate e di belle giornate, ma anche perché, e non è poco, sta bene a tutte le carnagioni ed è facilissimo da abbinare con i colori degli abiti, con una particolare predilezione per i vestiti blu, beige e bianchi.

Giallo sole

OPI Malibu in Marigolden Hour su amazon.it

Il giallo sole è una delle tonalità più allegre e luminose, ed è facile associarlo a stati d’animo come la felicità e la speranza e, non nascondiamoci dietro un dito, quest’anno ne abbiamo bisogno più che mai! Quando indossarlo? Forse non nelle situazioni più formali, ma se vuoi sfoggiarlo durante una festa in piscina o un party in giardino… vai e brilla!

Rosso papavero

Rimmel London Kind & Free in Poppy Pop Red su amazon.it

Il rosso è IL colore per le unghie da quando l’umanità ha iniziato a colorarsele, ma quest’estate la scelta cadrà sulla sua sfumatura più vivace, ovvero il papavero. In spiaggia o all’aperitivo, lo smalto rosso ti chiede solo una cosa: tienilo d’occhio, perché sbeccarlo è un attimo e il suo animo aristocratico non può tollerare un tale affronto.

Verde oliva

Essie Nail Color in Win Me Over su amazon.it

Ricercato e facile da abbinare qualsiasi sia il colore della tua carnagione, lo smalto verde oliva richiede probabilmente un certo grado di sicurezza in te stessa perché passare inosservato non è nel suo DNA. È però, come tutta la famiglia delle nuance mediterranee, capace di evocare al primo sguardo pace e tranquillità ed è un’ottima alternativa ai colori quotidiani come i rosa e le tonalità naturali.

Nude e sfumature naturali

Faby Origine in The Colour of Genesis

La loro bellezza è nella semplicità. Stiamo parlando delle nuance nude e naturali, ovvero quell’ampio spettro di tonalità che va dal blush, al malva al grigio talpa. Uno dei tanti vantaggi di questa famiglia di colori è che ti permette di giocare con i dettagli, di cimentarti nella nail art con discrezione e di consentirti effetti delicati ma d’impatto, per esempio abbinare la sfumatura dello smalto a quella della tua pelle per ottenere un effetto non banale ma portabile anche nei luoghi di lavoro più formali.

Rosa confetto

Collistar Smalto agli oli in Rosa Cipria su amazon.it

Anche lui facile da indossare e semplice da abbinare a qualsiasi forma di unghie, dalle coffin nails fino alle lunghezze più corte e convenzionali, il rosa confetto è un grande classico ma tutt’altro che noioso. Luminoso e positivo, è l’antitesi delle nuance più scure tipiche dei mesi invernali e, se tempi possa sapere di già visto, abbinalo al rossetto per essere perfettamente in linea con le tendenze unghie dell’estate 2022.

Blu

Wakeup Cosmetics Milano in Azur su amazon.it

Anche lo smalto blu è uno dei migliori amici delle mani perché anche lui sta bene davvero con tutto: unghie lunghe e corte, più o meno affusolate e, con le sue tantissime shades, tutte le totalità di carnagione sono in grado di trovare la loro sfumatura. E se non riesci a decidere non farlo e colora ogni dito con una diversa nuance.

Viola melanzana

Zoya Smalto per unghie in Tara su amazon.it

La melanzana è una pianta che non ha bisogno di presentazioni e i suoi frutti, oltre a essere buonissimi, hanno una bellissima tonalità viola-bluastra. E questo stesso colore, trasportato sulle nostre mani, è capace di rendere la nostra manicure estremamente femminile e per niente noiosa che dà il meglio di sé sulle carnagioni più chiare ed eteree.

Cover photo created by valuavitaly – www.freepik.com