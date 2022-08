Oroscopo Settembre 2022: per un back to work a tutto beauty

È il momento di ripartire alla grande dopo la pausa estiva! Volete scoprire cosa hanno in serbo per voi le stelle dello zodiaco? Seguite i nostri consigli beauty personalizzati in base al vostro segno zodiacale in base all’Oroscopo Settembre 2022.

Riprendere il solito tran tran dopo le vacanze ci mette sempre a dura prova, anche perché, chissà come mai, al momento del rientro ci sentiamo sempre più stanche rispetto all’inizio delle ferie. Volete conoscere un ottimo modo per affrontare il back to work o il back to school piene di rinnovate energie? Ci pensa il nostro Beauty Oroscopo Settembre 2022! Ecco tutti i consigli per un ritorno alla quotidianità in grande stile seguendo le indicazioni delle stelle!

L’oroscopo beauty per il segno zodiacale dell’Ariete

Le tue previsioni zodiacali per Settembre ti riservano grande entusiasmo e capacità comunicative al top! Approfittane per recuperare il rapporto con il tuo partner che, a causa di qualche problema nei mesi passati, sembra tentennare un po’. E quale periodo migliore se non il ritorno dalle ferie per stupirlo?

100 Bon Diffusore per ambienti Jasmine & Fleur d’Oranger €29 su sephora.it

In questo periodo hai energia da vendere, quindi dedicati alla cura della tua (e della sua) forma fisica. Scopri tutti gli sport più divertenti che ti hanno sempre incuriosito ma non hai ancora provato e abbinali a trattamenti corpo rilassanti o, se preferisci coccole più casalinghe, coinvolgi il tuo lui in un massaggio sensuale e giocoso diffondendo nell’ambiente un aroma che sappia ancora d’estate.

Oroscopo beauty personalizzato per il Toro

Stando alle previsioni delle stelle, per l’oroscopo di Settembre 2022 vi aspettano grandi e gradite sorprese e momenti di intraprendenza. Siete pronte a partire all’improvviso?

AIME Kit per la cura del viso The Simple Skin Mini Routine €45 su sephora.it

Dovete essere pronte a tutto con un beauty case pronto a soccorrervi nei momenti di emergenza beauty! Pochi prodotti essenziali e multifunzionali sono quello che fa per voi per viaggiare leggere.

L’Oroscopo mensile per il segno dei Gemelli

Dubbi, paure e incertezze, di tanto in tanto, possono assillare anche le persone equilibrate come voi. E, a volte, può capitare di soffrire particolarmente i cambi di stagione, con il rischio di sembrare scorbutiche e piene di tensione. Fate un bel respiro profondo, cercate di non innervosirvi più del necessario e passate all’azione: i prossimi mesi potrebbero rivelarsi abbastanza impegnativi!

Montale Intense Café Eau de Parfum Unisex su amazon.it

Per rimettervi in pace con il mondo e aiutarvi a riconsiderare tutto nella giusta prospettiva, quello che vi occorre è un profumo “coccola” dai sentori gourmand, da trovare esplorando tra le fragranze di nicchia.

L’Oroscopo mensile per il segno del Cancro

A volte può capitare di soffrire particolarmente il rientro, con il rischio di sembrare scorbutiche e piene di tensione. Fate un bel respiro profondo e cercate di non innervosirvi più del necessario. Coccolatevi con cosmetici dai sentori gourmand e, anche nei periodi più critici, non dimenticatevi delle vostre amiche!

BioNike Docciaschiuma So Pure Incanto d’Armonia 200ml €8,95 su eFarma.com

Dedicate loro un po’ di tempo in più per celebrare il sostegno che vi siete sempre date reciprocamente: che ne dite di un party a base di beauty swap? Scambiatevi i prodotti che non usate più e godetevi i vostri momenti insieme!

L’oroscopo di questo mese per il segno del Leone

Finalmente i progetti che avevate messo in cantiere già dalla metà della scorsa primavera stanno prendendo corpo e il lavoro già fatto e quello che ancora vi aspetta potrebbero causarvi un po’ di stress. Il vostro amore per l’armonia, del resto, vi porta a voler affiancare qualche momento di ozio agli affanni della vita quotidiana. Il vostro oroscopo di Settembre non è molto favorevole in questo senso, ma per non farvi sopraffare dalla stanchezza imponetevi qualche minuto di relax.

Dermolab Crema Corpo Ricca Nutriente e Protettiva 48H Pelli Secche con Burro di Avocado su amazon.it

Vi sarà sufficiente ritagliarvi il tempo di fare uno scrub due volte la settimana e applicare una crema super nutriente ogni sera dopo la doccia per ritrovare il vostro equilibrio interiore.

Oroscopo beauty dedicato al segno della Vergine

Vi sentite in forma e con tanta voglia di fare, il che vi rende subito più simpatiche e disponibili verso gli altri: lo stress sul lavoro sembra solo un lontano ricordo, le relazioni, soprattutto se iniziate da poco, stanno iniziando a ingranare e anche nel tempo libero potrete concedervi qualche momento di follia.

Sephora Collection Palette 10 ombretti Color Clash in Nude Yet Hot €16,99 su sephora.it

E allora osate con un make up un po’ fuori dagli schemi, come un trucco occhi colorato o un rossetto dal colore strong. La vita vi sorride, celebratela con il colore!

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno della Bilancia

Il vostro oroscopo di Settembre 2022 è positivo, e la progettualità è vostra amica. Preparatevi a festeggiare l’arrivo della nuova stagione prenotando una manicure che vi faccia sentire ordinate senza rinunciare a un tocco di colore.

Deborah Milano Smalto Gel Semipermanente €11,25 su amazon.it

La nuance giusta per il vostro mese di Settembre è il fucsia, fresco, delizioso e perfetto per rallegrare le prime giornate grigie.

Scorpione, cosa dice l’oroscopo beauty personale

La vostra proverbiale tenacia sta finalmente dando i suoi frutti: avete sudato, studiato e tenuto duro, ma finalmente i progetti lavorativi che avete tanto inseguito stanno prendendo proprio la forma che desideravate.

Non sottraete però tempo alla coppia. Sia che vi troviate all’inizio di una storia sia che vi troviate in una relazione rodata, concedetevi una piccola fuga romantica in una SPA per un weekend a tutto benessere.

Oroscopo di Settembre per il segno del Sagittario

Per il mese di Settembre 2022 le stelle vi annunciano che è arrivato il momento di provare a uscire dal vostro bozzolo di certezze e affrontare il mondo fuori dalla vostra comfort zone. Anche se i volti e le situazioni familiari sono per voi quanto di più rassicurante esista, approfittate della nuova stagione per provare nuove strade e nuove esperienze.

Allontanate ogni eventuale stress prendendovi cura della vostra bellezza dentro e fuori, dall’alimentazione bilanciata fino a tanti, tanti massaggi per viso e corpo.

L’oroscopo di Settembre 2022 per il Capricorno

Diciamocelo in confidenza: lamentarvi un po’ vi piace. Ma ogni tanto rischiate di esagerare e questo potrebbe crearvi qualche problema sia in amore che nella vita lavorativa. E allora distraetevi, coltivate un hobby o riprendete in mano quel libro che avete abbandonato tempo fa sul comodino.

Guerlain Kiss Kiss Bee Glow Lip Balm in Honey Glow €38,50 su amazon.it

Cercate un modo più rapido e immediato per riconquistare il buon umore? Correte in profumeria e regalatevi un bel rossetto! Non temete, là fuori c’è un rossetto giusto per ciascuna di voi.

Il segno dell’Aquario durante l’autunno

Il mantra dell’autunno 2022 per il segno zodiacale dell’Aquario è riscoprire la vostra individualità, ritrovare e imparare a valorizzare ciò che vi rende uniche e irripetibili. Nella bellezza smettete di rincorrere le mode e i trend più improbabili, cercando affannosamente di cucirveli addosso.

Armocromia. Il metodo dei colori amici che rivoluziona la vita e non solo l’immagine di Rossella Migliaccio su amazon.it

Incanalate piuttosto le vostre energie per capire cos’è che vi rende più belle soltanto per voi stesse, senza pensare ai giudizi e ai condizionamenti esterni: avete mai sentito parlare dell’armocromiaarmocromia? Analizzando i vostri colori naturali, scoprirete quali nuance utilizzare per valorizzare i vostri punti forti e minimizzare i difetti.

L’oroscopo di Settembre per il segno dei Pesci

Vi aspetta un Settembre turbolento sì, ma in senso più che positivo! Che sia un nuovo amore o un successo parzialmente inaspettato sul lavoro o nello studio, quello che conta è che finalmente vi sentite come rinate e pronte a tirare fuori tutta l’energia che vi caratterizza e che vi ribolle dentro già da un po’.

Lancôme l’Absolu Rouge in Raging Red Ruby su amazon.it

E allora quale occasione migliore per far trasparire anche all’esterno la forza che vi contraddistingue? Caricatevi di girl power e sfoggiate un bel rossetto rosso fuocorossetto rosso fuoco anche tutti i giorni e tutto il giorno, e che il potere del make up sia con voi!