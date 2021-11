Regali di Natale digitali: aumenta la richiesta di gift card e doni online

regali di natale digitali, la tendenza di questo mercato sta continuando a crescere.

Secondo una recente ricerca effettuata da parte della società Allied Market Research: i dati possono sottolineare come nell’ambito dello studio “Italy Gift Cards Market” si sia realizzato un giro d’affari di 5,7 miliardi di euro nel corso del 2020.

Si prospetta una crescita dei regali di natale digitali fino ai 16 miliardi di euro nel corso del 2028, con un tasso di crescita del 14% e una polarizzazione principale sul mondo digitale.

Perché fare un regalo digitale a Natale? I vantaggi e la crescita di questo mercato

Il mercato dei regali digitali e delle gift card ha visto una spinta sicuramente durante il 2020 ossia nel periodo in cui l’emergenza sanitaria è riuscita a cambiare profondamente anche i comportamenti d’acquisto dei consumatori.

Questo ha portato i vari sellers ad aumentare la proposta di gift card per il periodo natalizio, al fine di indurre maggiori vendite durante un periodo in cui era quasi impensabile recarsi di persona in negozio.

La digitalizzazione, però, continua anche con il 2021, infatti, nel corso di quest’anno le vendite degli e-commerce sono aumentate del 21% come riportato anche dall’Osservazione E-Commerce B2C della School of Management del Politecnico di Milano.

A ciò si aggiunge che il mercato delle Gift Card in Italia ha bisogno di raggiungere comunque una sua maturità. Quindi si prospetta una crescita ancora più marcata nel nostro paese rispetto agli altri paesi europei dove questa soluzione era già più consolidata.

Quali sono le migliori gift card da regalare nel 2021

Oltre ad essere un acquisto sempre più consolidato nelle abitudini degli italiani, le gift card spesso sono molto più apprezzate rispetto ai regali tradizionali. Il motivo è dato dal fatto che è possibile per chi riceve il regalo avere a disposizione un’ampia scelta optando di conseguenza per ciò che più gli piace di un determinato brand. Ma quali sono le migliori gift card per un regalo di natale digitale davvero esclusivo? Scopriamolo insieme!

1. Gift card dei marketplace online

Uno dei regali più apprezzati è sicuramente la Gift Card dei marketplace online, come Amazon. Regalare una carta regalo che permette di acquistare qualunque cosa, dagli oggetti di consumo giornaliero, alla tecnologia, passando per buoni per i giochi casino, magliette, borse ecc…è di certo la soluzione migliore. Soprattutto se non si conoscono a fondo i gusti della persona che riceverà il regalo!

2. Gift Card di Brand di abbigliamento e accessori

Molto apprezzate e di certo in crescita con le vendite, troviamo le gift card dei brand di accessori e abbigliamento. Se sapete qual è il brand preferito dalla persona che riceverà il regalo digitale, allora siete a cavallo. Infatti, potete fare una carta regalo digitale dal brand o marchio che più apprezza e dargli così la possibilità di scegliere qualcosa che gli serve e soprattutto che gli piaccia davvero.

3. Gift Card nei negozi di elettronica

Infine, non manca mai l’interesse per la tecnologia e l’elettronica. Infatti, tra le gift card più apprezzate ci sono proprio quelle che permettono di fare acquisti su e-commerce oppure nei negozi specializzati nella vendita di oggetti e accessori elettronici e informatici.

Di certo, la gift card può essere un regalo molto apprezzato. L’importante è che questa sia acquistata in modo razionale pensando ai gusti e ai possibili desideri del ricevente il regalo. Se proprio non si hanno idee optare per una carta regalo in un negozio generalista allora è la soluzione migliore per fare un bel pensiero e dare la possibilità di scegliere tra innumerevoli prodotti.