Miami Open 2022, le novità dal torneo di tennis

Da Serena Williams, che a Miami ha vinto ben otto titoli in singolare, fino a Rafael Nadal e Roger Federer, che sui campi della Florida si sono affrontati per la prima volta nel 2004, il Miami Open, che si terrà dal 21 marzo al 3 aprile 2022, è un torneo che ha segnato i grandi momenti del tennis internazionale.

Ospitato anche quest’anno dall’Hard Rock Stadium, il Master di Miami è pronto ad accogliere sui suoi campi i nomi più importanti del tennis internazionale. Tra i campioni invitati a partecipare alla competizione, infatti, ci sono tra gli uomini Andy Murray, che da poco ha vinto il suo incontro numero 700, l’australiano Nick Kyorgos che ha ottenuto la wild card anche per il doppio in coppia con Thanasi Kokkinakis, e poi Jordan Thompson, il britannico Jack Draper e il giovanissimo cinese Juncheng Shang. Attesi per il doppio maschile anche Stefanos Tsitisipas e Feliciano Lopez.

Il tabellone femminile vede invece i nomi di due Naomi Osaka e Sofia Kenin insieme a quelli di Hailey Baptiste, Ashlyn Krueger e Robin Montgomery oltre a Astra Sharma, Linda Fruhvirtova e Alexandra Eala. Per il doppio femminile le invitate a entrare direttamente in tabellone sono Madison Keys e Jessica Pegula.

A beneficiare delle wild card per le qualificazioni, infine, Emilio Nava, Michael Mmoh, Shintaro Mochizuki, Martin Damm e Ulises Blanch tra gli uomini e Alycia Parks, Storm Sanders, Rebecca Marino, Christina McHale, Natasja Schunk e Xiyu Wang per le donne.

Infine, sui campi della Florida sono attesi anche ben sette italiani: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini e Camila Giorgi.

Cover photo courtesy miamiopen.com