Outfit battesimo: semplicità, eleganza e originalità

La nascita di un bambino è strettamente correlata a una gran dose di felicità, gioia e anche alcune notti insonni tra pannolini da cambiare e poppate. È un evento che sconvolge positivamente la vita familiare e che proietta in una dimensione nuova, fatta di responsabilità per la vita nuova a cui si dovrà insegnare tanto e da cui si potrà imparare molto.

Un evento importante, che segue la nascita, è il battesimo. Per quest’occasione è necessario scegliere l’outfit per il battesimo tra i tanti modelli disponibili tra gli abiti da cerimonia. Le parole d’ordine per essere impeccabili durante un battesimo sono semplicità e un pizzico di originalità.

Abito lungo in cotone e lino con filato lamè – Atelier Emé

Outfit per il battesimo: come scegliere il vestito adatto?

Come per qualsiasi altro evento, anche il battesimo merita una certa attenzione per l’abbigliamento e per gli accessori. Abiti eleganti, stili diversi, differenti fantasie e tonalità di colore sono a disposizione del futuro acquirente presso i punti vendita dei marchi Made in Italy.

Certamente, quando si tratta di abbigliamento elegante l’Italia non ha eguali. Una lunga storia caratterizzata da stile, attenzione ai dettagli, cura dei particolari, gusto e stile peninsulare innato sono alcuni elementi che rendono unici i capi d’abbigliamento prodotti. È questo che rappresenta Atelier Emé, brand italiano con una forte tradizione e specializzazione nella creazione e produzione di abiti da sposa e da cerimonia.

Per poter avere la certezza di acquistare il vestito adatto è bene considerare alcuni fattori e variabili. Innanzitutto, l’evento a cui si dovrà partecipare. Va da sé che l’outfit per una cena aziendale è ben diverso da quello che si indosserà per partecipare a un battesimo oppure a un matrimonio.

In seconda analisi, ma non certo meno importante, bisogna valutare l’altezza, il fisico e la corporatura di colei che indosserà il capo. Naturalmente, la scelta dell’outfit deve tener conto anche del tipo di fisico e di eventuali difetti da mascherare esaltando, di contro, altre parti del corpo sempre senza essere volgari.

Qual è l’outfit giusto per il battesimo?

Sarebbe alquanto difficile indicare un modello d’abito da cerimonia che possa andar bene per esaltare l’eleganza e la femminilità delle donne che lo indosseranno. Modelli tradizionali e senza tempo si alternano a modelli di tendenza, nuovi, colorati e dal taglio asimmetrico. Una soluzione originale e di tendenza è data dal colorato e vivace abito lungo in morbido raso di viscosa stampato con fantasia floreale di Atelier Emé.

Abito lungo in raso di viscosa stampato; jumpsuit nera con pizzo; tuta in crepe enver satin – Atelier Emé

E ancora. Si potrà scegliere tra abiti lunghi con drappeggi e spacchi e abiti corti che valorizzano il punto vita con gonne di tulle vaporose. Una novità è la tuta, classica o jumpsuit con scollo a V e il pantalone morbido oppure il modello con scollo di pizzo chantilly in trasparenza. Altrettanto numerose sono le tonalità di colore. Il classico nero oppure rosa son un’alternativa ai più colorati e vivi blu e giallo.

Come dovrebbe vestire la mamma del bambino?

Tra le protagoniste del giorno del battesimo, sicuramente la mamma del bambino ha un ruolo molto importante. La neomamma dovrà, ovviamente, essere elegante ma al contempo dovrà scegliere un abito da cerimonia che possa garantirle la comodità e la praticità necessaria per occuparsi e prendersi cura del bambino.

L’outfit per il battesimo ideale prevede un abito elegante che arrivi alle ginocchia e che, quindi, riesca ad esaltare le gambe e le caviglie. Un consiglio da seguire imporrebbe di evitare di indossare tubini che, in quanto stretti, renderebbero difficoltosi i movimenti. E se volete optare per qualcosa di più morbido vista la gravidanza, la soluzione consiste in casacche e abiti che non stringono particolarmente la figura e il fisico. E quale modello, se non il romantico abito lungo, realizzato in mussola di cotone, proposto da Atelier Emé, è in grado di unire comodità, camuffare i difetti e dare un aspetto radioso alla neomamma?

Abito lungo in mussola di cotone – Atelier Emé

Cover photo by Tamara Bellis on Unsplash