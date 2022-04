Chi è nato oggi 3 aprile: i compleanni glamour

Chi saranno i personaggi famosi nati il 3 aprile? La prima tra le celebrities che ricordiamo tra i nati di oggi è Alec Baldwin, attore nato nello Stato di New York nel 1958 e candidato all’Oscar come miglior non protagonista per The Cooler. Tra gli altri film in cui ha recitato ricordiamo Caccia a Ottobre Rosso, Americani, Alice, To Rome with Love, Blue Jasmine, The Aviator, The Departed, Mission: Impossible – Rogue Nation e Mission: Impossible – Fallout e la sitcom 30 Rock.

Spegne le candeline il 3 aprile anche Catherine Spaak, una delle dive cinematografiche degli anni Sessanta e Settanta, nata in Francia nel 1945 e interprete di film come Il sorpasso, La voglia matta e L’armata Brancaleone. Nella seconda metà degli anni Ottanta si è dedicata alla conduzione televisiva guidando le prime tre edizioni di Forum e il talk-show Harem, mentre in anni più recenti ha partecipato ad alcuni reality come la quarta edizione di Ballando con le stelle e la decima de L’isola dei famosi.

Tantissimi auguri ad Adam Scott, nato a Santa Cruz in California nel 1973 e diventato famoso interpretando il personaggio di Ben Wyatt nella serie tv Parks and Recreation. Oltre che nel telefilm della NBC, ha recitato sia al cinema che in televisione in Fratellastri a 40 anni, The Aviator, Big Little Lies – Piccole grandi bugie, Un tuffo nel passato 2, The Good Place e Scissione.

Avrebbe compiuto gli anni oggi anche Marlon Brando, nato in Nebraska nel 1924 e morto a Los Angeles nel 2004. Due volte vincitore del Premio Oscar per Fronte del porto e Il padrino, è stato interprete di moltissimi altri film tra i quali ricordiamo Un tram che si chiama Desiderio, Viva Zapata!, Giulio Cesare, Sayonara, Ultimo tango a Parigi, Un’arida stagione bianca, La casa da tè alla luna d’agosto, Missione in Oriente – Il brutto americano, I giovani leoni, Improvvisamente, un uomo nella notte, Il mio corpo ti appartiene, I due volti della vendetta, La contessa di Hong Kong, Queimada, Apocalypse Now, Don Juan De Marco e Gli ammutinati del Bounty.

