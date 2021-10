Chi è nato oggi 28 ottobre: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati oggi 28 ottobre! Non ha bisogno di presentazioni Julia Roberts, attrice e produttrice nata in Georgia nel 1967. Il suo primo ruolo importante è nel film del 1989 Fiori d’acciaio, ma diventa una star internazionale l’anno dopo quando esce Pretty Woman. Tra le pellicole da lei interpretate vanno senza dubbio ricordate Erin Brockovich, Mystic Pizza, Notting Hill, Il matrimonio del mio migliore amico e Mangia Prega Ama, ma nella sua lunga carriera ha recitato in molte altre opere, vincendo tra l’altro un Oscar, tre Golden Globe e un BAFTA, oltre a molti premi minori. Julia Roberts è sposata con il cameraman Daniel Moder e con lui ha avuto tre figli: i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, nati nel 2004, e Henry, nato nel giugno del 2007.

Gli auguri di buon compleanno vanno anche a Joaquin Phoenix, anche lui attore nato a Porto Rico nel 1974. Il suo esordio avviene in televisione nel 1982 in una serie televisiva in cui recitava anche il fratello River, tragicamente morto nel 1993. Debutta sul grande schermo nel 1986, ma si fa notare internazionalmente nel 2000, quando la sua interpretazione dell’imperatore Commodo nel film di Ridley Scott Il gladiatore gli vale la prima candidatura al premio Oscar. La seconda arriva nel 2006 per il biopic Quando l’amore brucia l’anima, mentre l’Academy finalmente lo premia nel 2020 per l’interpretazione di Joker nel film omonimo. Oltre all’Oscar Phoenix ha vinto anche 2 Golden Globe, un premio BAFTA, uno Screen Actors Guild Award e una Coppa Volpi.

Spengono oggi le candeline anche il cantante e chitarrista Ben Harper e l’imprenditore e filantropo Bill Gates. Harper è nato a Pomona in California nel 1969 e ha pubblicato il suo primo album nel 1994. Il creatore di Microsoft, invece, è nato a Seattle nel 1955 e, dopo aver dato nel 2005 le dimissioni da amministratore delegato della corporation da lui creata, si è dedicato alla beneficenza soprattutto tramite la fondazione creata insieme alla moglie.

