Chi è nato oggi 27 giugno: i compleanni glamour

Quali vip e quali personaggi famosi italiani e stranieri sono nati il 27 giugno? Tra le celebrities nate oggi, iniziamo facendo gli auguri di buon compleanno a Isabelle Adjani, nata a Parigi nel 1955 e due volte candidata all’Oscar come miglior attrice per Adele H. – Una storia d’amore e Camille Claudel. Vincitrice di tanti altri premi come per esempio 5 César e due David di Donatello, ha recitato in film come Quartet, Possession, Barocco, L’estate assassina, Subway, La regina Margot, La journée de la jupe, Lo schiaffo, Nosferatu, il principe della notte, Adolphe e Il mondo è tuo.

Compleanno da ricordare anche quello di Tobey Maguire, nato in California nel 1975 e noto soprattutto per essere stato Peter Parker nella trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi. Tra gli altri film in cui ha recitato menzioniamo Pleasantville, Cavalcando col diavolo, Le regole della casa del sidro, Wonder Boys, Seabiscuit, Intrigo a Berlino, Brothers e Il grande Gatsby.

Festeggia oggi anche Khloé Kardashian, la terza figlia nata dal matrimonio tra Robert Kardashian e Kris Jenner, diventata famosa come il resto della famiglia grazie al reality show Al passo con i Kardashian. Dopo la fine del programma, ha partecipato ai suoi spin-off Le sorelle Kardashian a Miami e Khloe & Lamar, ha condotto il talk show Kocktails with Khloe e, contemporaneamente alla carriera televisiva ha intrapreso quella di imprenditrice disegnando alcne linee di abbigliamento e ha anche scritto, insieme alle sorelle maggiori Kim e Kourtney l’autobiografia Kardashian Konfidential e il romanzo Dollhouse.

Cover photo created by KamranAydinov – www.freepik.com