Chi è Mercedesz Henger dell’Isola Dei Famosi

Mercedesz Henger, poco nota al pubblico prima di partecipare all’Isola Dei Famosi, è la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi.

Ma scopriamo di più su chi è Mercedesz.

Biografia

Mercedesz è nata il 18 Agosto 1991 ed è figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi, che secondo le ultime rivelazioni non sembrerebbe essere il padre biologico.

In passato Mercedesz lavorava come attrice e modella per lo più in Inghilterra ed era infatti poco nota al pubblico italiano prima di partecipare all’edizione de L’isola Dei Famosi.

Il lavoro per Mercedesz è stato da sempre molto importante perchè ha contribuito a farla vivere in modo naturale e semplice in circostanza familiare ed affettiva. Questo per lei non è mai stato semplice dato il lavoro dei genitori entrambi nel mondo dei film a luci rosse che in passato l’ha resa vittima di pettegolezzi e dicerie.

La vita privata

Oltre che per la partecipazione al reality condotto da Alessia Marcuzzi, Mercedesz è apparsa in passato su riviste e in alcune trasmissioni per la fine della sua relazione con il fratello di Manuela Arcuri, Sergio.

Sembrerebbe che la storia tra i due sia giunta al termine proprio per volontà di Mercedesz, che avrebbe lasciato il suo Sergio senza alcuna spiegazione.

Dopo la relazione con Sergio Arcuri, Mercedesz ha convissuto con un altro ragazzo ed ha avuto altri filtr, tra i quali anche Lucas Peracchi che forse è stato anche qualcosa in più un flirt per la ragazza.

Lucas Peracchi è noto al pubblico italiano per aver partecipato come tronista al programma di Uomini e Donne. Quello che però forse ha dato ancora più notorietà a Lucas è stato il percorso turbolento al programma. Il ragazzo infatti, alle spalle della redazione, portava avanti accordi con una corteggiatrice finendo poi per essere smascherati costringendo la redazione a prendere seri provvedimenti.

Il percorso all’Isola Dei Famosi

Mercedesz nel 2016 ha già partecipato al reality de L’Isola Dei Famosi facendosi notare subito per la sua voglia di fare e per come ha superato la prova di apnea alla quale si è dovuta sottoporre. Durante questa prova Mercedesz ha tirato fuori il meglio delle sue doti atletiche tanto che ad un certo punto la mamma ed Alessia Marcuzzi dallo studio l’hanno costretta a fermarsi.

Quest’anno Mercedesz approda nuovamente come concorrente del reality show.

Curiosità

Altre curiosità su Mercedesz Henger?