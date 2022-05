Chi è Alex di Amici

Alex, secondo classificato tra i cantanti di Amici21 , è un ragazzo appartenente alla classe 2000 originario di Como. Alex non è però il suo vero nome ma il suo nome d’arte. Scopriamo di più.

Biografia

Alessandro Rina è nato a Como il 16 Giugno del 2000 ma oggi vive nella città di Milano. Alex si è diplomato alla BIMM di Londra nel 2019 ed ha frequentato il Chesterton Community College a Cambridge.

Durante gli studi, per guadagnare un po’ di indipendenza e mantenersi da solo Alex ha lavorato con Deliveroo come fattorino e come cassiere in alcuni locali delle città nelle quali frequentava gli studi.

Nel 2021 Alex ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni entrando nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Il percorso di Alex ad Amici21

Alex ha partecipato all’edizione di Amici con un obiettivo ben specifico, quello di diventare un cantante professionista dando il meglio di se. Alex nel programma è stato parte della squadra di Lorella Cuccarini.

Alle audizioni Alex ha portato il suo amato inedito “Sogni al Cielo” e proprio grazie alla scuola di Amici il suo brano viene prodotto da uno dei produttori più importanti d’Italia (Katoo).

Il suo secondo inedito “Tra Silenzi” ha vinto la gara delle cover giudicata da Ermal Meta.

Dopo aver superato, durante l’ultima puntata, una sfida con Tommaso, Alex è uscito con il suo terzo inedito “Ammirare Tutto” . A Gennaio ha presentato poi uno degli inediti più amati, “Accade”.

Alex è stato uno dei primi allievi ad accedere al serale e da subito sembra essere uno dei candidati alla vittoria del programma.

Alex è arrivato infatti secondo classificato tra i cantanti e quarto tra i finalisti.

Social

Su Instagram Alessandro si fa chiamare Alex Wyse e sul suo profilo, che vanta più di 500 mila followers, ama condividere l’amore e la passione per la sua musica.

Vita privata

Riguardo la vita privata di Alex sappiamo che prima di entrare a far parte della scuola di Amici era fidanzato con una ragazza di nome Chiara ma tra i banchi Cosmary, anche lei allieva, ha rapito il cuore di Alex togliendolo dalle mani di Chiara.

Non appena Alex e Cosmary si sono baciati Chiara ha infatti rimosso da Instagram le stories che li ritraevano insieme e lo ha smesso di seguire.

Dopo la finale di Amici Alex e Cosmary hanno continuato la loro relazione ed Alex ha inoltre dichiarato durante un’intervista a Verissimo che non si sarebbe mai aspettato il nascere di questa relazione visto quanto era concentrato su lui stesso.

Alex ha inoltre dichiarato che Cosmary è stata la prima persona che ha rivisto una volta uscito dal programma e che per lei troverà sempre del tempo nonostante i tantissimi impegni.

Curiosità

Altre curiosità su Alessandro Rina, in arte Alex?

Alex è un fan numero uno di Ermal Meta il quale sembra esser disposto ad aprire i suoi concerti.

Alex oltre al canto suona ed ha la passione per il pianoforte. Sui social condivide brani da lui composti.