Pochette o borsa a tracolla? Quale scegliere per un appuntamento?

Hai in programma un appuntamento più o meno galante? Allora gli accessori non possono mancare, in quanto donano all’outfit un tocco di ricercatezza e classe. In particolare puoi scegliere tra tanti articoli di pelletteria, come un marsupio donna elegante o una clutch, da aggiungere ai tuoi vestiti. La borsa perfetta per un look in grado di stupire (e che sia fashion) deve essere abbinata alle scarpe e agli altri dettagli dell’outfit. Ad esempio le cinture, i gioielli e gli accessori per capelli sono l’ideale da combinare tra loro e con i prodotti di pelletteria.

Un’opzione che non passa mai di moda è il tubino nero, abbinato ad accessori colorati per creare un dettaglio sbarazzino: dalle scarpe alle borse a mano. A prescindere dal tipo di appuntamento o dal tuo stile, abbinare il colore o il tessuto del marsupio elegante da donna, o più in generale della borsa, agli altri accessori è un’ottima soluzione. Per un evento serale ed chic puoi puntare sulla pelle o similpelle, mentre per un look più casual puoi scegliere fantasie colorate dal tocco pop.

Il ritorno del marsupio elegante da donna: da dove arriva?

Negli ultimi anni si è assistito a un vero ritorno della moda vintage, nello specifico degli anni ‘70 e ‘80. Questo salto nel passato ha riportato alla luce molte tendenze di moda ormai superate da tempo, ad esempio l’utilizzo del marsupio da donna formale o sportivo.

Questo accessorio può essere abbinato a moltissimi capi: dai vestiti ai jeans, dagli shorts alle gonne corte. A seconda dello stile del marsupio da donna puoi divertirti e sbizzarrirti con il resto degli accessori. In particolare questo elemento viene usato negli outfit di streetwear come una borsa a tracolla.

Sicuramente il marsupio da donna elegante è un tocco originale, che renderà più semplice distinguersi dal resto delle persone. Per questo motivo è un accessorio dedicato a chi non vuole rinunciare a un tocco di originalità nel proprio look, anche durante un appuntamento.

Quale accessorio scegliere per un appuntamento?

Come anticipato, se l’obiettivo è contraddistinguersi e mostrarsi da subito per come si è, un marsupio elegante da donna è l’ideale. Questo accessorio è caratterizzato da materiali più ricercati rispetto ai tessuti con cui venivano realizzati i marsupi per bambini o quelli dalle linee più sportive degli anni ‘80.

Ad esempio non è raro che questi accessori siano realizzati in pelle, creando un ibrido tra una borsa a tracolla e un pratico marsupio. L’utilizzo di questi nuovi materiali e delle linee più rigide, rendono il marsupio da donna l’accessorio perfetto per molte occasioni. Da una cena formale a un aperitivo all’aperto, il marsupio potrà essere adeguato a qualunque tipo di outfit e evento.

I modelli di marsupio sono tantissimi, in grado di adattarsi a stili e look diversi. Molti di questi assomigliano a portafogli da donna con tracolle (https://www.escarpe.it/accessori/pelletteria/portafogli/portafogli-per-donna.html), in quanto sono di dimensioni ridotte e rettangolari. Altri invece non rinunciano alla comodità di avere molto spazio e allo stesso tempo di distribuire il suo peso sulle spalle grazie alla tracolla.

Quali sono le alternative a un marsupio elegante da donna?

In alternativa a un marsupio elegante da donna, puoi optare anche per altri accessori di pelletteria o modelli di borse. Ad esempio per non sbagliare puoi scegliere una borsa a mano, con la sua comoda tracolla. Oppure puoi scegliere tra zaini in pelle, shopper o clutch.