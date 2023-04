Miami Open 2023: tutto quello che devi sapere sul torneo di tennis

Martina Navratilova, Ivan Lendl, Chris Evert, Martina Hingis, Pete Sampras, Andre Agassi, Steffi Graf, Roger Federer, Serena Williams, Novak Djokovic… i nomi dei campioni che si sono sfidati e hanno vinto il Miami Open, che quest’anno si terrà dal 19 marzo al 2 aprile 2023, danno chiaramente le dimensioni del torneo nel circuito del tennis mondiale.

Fin dal 2019 ospitato all’interno dell’Hard Rock Stadium, la casa della squadra di football dei Miami Dolphins, il Master di Miami per quest’anno dovrà rinunciare alla presenza di un campionissimo come Novak Djokovic, che non può entrare negli Stati Uniti perché non vaccinato contro la Covid-19, ma il suo posto sarà preso più che degnamente da personalità del calibro di Carlos Alcaraz, vincitore della passata edizione, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Dominic Thiem, vincitore degli Us Open 2020, Benoît Paire e Abedallah Shelbayh, primo tennista giordano a entrare nella classifica ATP e delle star di casa Taylor Fritz e Frances Tiafoe.

Petra Kvitova. Photo by Jose Pineiro/South Florida Stadium

Il tabellone femminile vede invece i nomi di Iga Swiatek, campionessa in carica, Coco Gauff e Jessica Pegula, oltre alla vincitrice degli Australian Open Aryna Sabalenka e alla kazaka Elena Rybakina.

Infine, sui campi del secondo appuntameno del Sunshine Double, sono attesi ben dieci italiani: Jannik Sinner, Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e Camila Giorgi.

Com’è andata la finale dei Masters 1000 di Miami

Daniil Medvedev, il tennista russo classe 1996 e attualmente al quarto posto nel ranking ATP, si è aggiudicato il titolo dei Miami Open, il suo ennesimo in carriera ma il primo in Florida. Nel singolare maschile Medvedev ha purtroppo sconfitto il nostro Jannik Sinner con un punteggio di 7-5, 6-3 dopo un’ora e 34 minuti.

Daniil Medvedev. Photo by Kelly Gavin/South Florida Stadium

Tra le donne nella finale del singolare femminile si sono affrontate Elena Rybakina e la ceca Petra Kvitová. Il titolo è andato a quest’ultima che non vinceva un titolo WTA dal 2018 e attualmente al decimo posto della classifica mondiale.

Per quanto riguarda il doppio maschile, la vittoria del torneo è andata alla coppia formata da Santiago González e Édouard Roger-Vasselin che hanno sconfitto Austin Krajicek e Nicolas Mahut. Con questo risultato González è riuscito a ottenere il suo primo successo in un Masters 1000.

Il doppio femminile, infine, ha visto trionfare Coco Gauff e Jessica Pegula che hanno sconfitto con il punteggio di 7-6, 6-2 Leylah Fernandez e Taylor Townsend.

Gli eventi collaterali del Miami Open 2023

Nell’attesa del vivo del torneo e delle sue fasi finali, l’organizzazione del Miami Open presented by Itaù non si è fatta pregare per mettere a punto eventi e momenti di incontro che possano coinvolgere e divertire spettatori e appassionati.

Se il clou della manifestazione si raggiungerà infatti nel weekend finale con i concerti del leggendario gruppo funk Kool & the Gang e degli afro-cubani Cimafunk, anche quest’anno non si è voluto rinunciare a supportare attivamente la comunità che ospita le gare.

Miami Open Unites. Photo by South Florida Stadium

Torna infatti per il terzo anno consecutivo Miami Open Unites, una giornata di servizio che riunisce giocatori, staff e volontari in varie iniziative filantropiche per aiutare con azioni pratiche la parte più vulnerabile della popolazione della contea di Miami-Dade.

Cover photo by Tomas Diniz Santos/South Florida Stadium