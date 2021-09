Qual è la miglior crema per tatuaggi

Hai fatto un tatuaggio? Ecco i nostri consigli per scegliere una crema per l’aftercare dei tuoi tattoo!

Ormai da molto tempo i tatuaggi non sono più un tabù e, a meno di non lavorare in ambienti particolarmente tradizionalisti, anche in ufficio non è insolito essere circondati da colleghi amanti dell’inchiostro.

Per mantenere però i tattoo al massimo del loro splendore è indispensabile prendersene cura fin dal primo momento mettendo in atto tutta una serie di accorgimenti utili a conservarli come, per esempio, scegliere la crema o la lozione per tatuaggi giusta.

Come scegliere la giusta crema per tatuaggi

La scelta della migliore crema per tatuaggi va fatta tenendo conto se stiamo parlando di un tatuaggio nuovo oppure no. Nel primo caso, sarà meglio cercare una lozione che non contenga profumi o ingredienti capaci di ostruire i pori e, per aiutare nella guarigione, che sia ricca di vitamine A e D. Se invece il tuo tatuaggio è già guarito, l’unguento che sceglierai dovrà avere come primo scopo quello di proteggere l’inchiostro dallo sbiadimento.

È importante ricordare che un nuovo tatuaggio è tecnicamente una ferita aperta e, quindi, può essere facilmente dannegiato. Usare il tipo sbagliato di crema mentre sta ancora guarendo può non solo essere doloroso, ma può anche rovinare l’inchiostro prima che la pelle finisca di ripararsi. Per questo motivo è importante scegliere una lozione priva di fragranze che potrebbero irritare la superficie della pelle causando bruciore o, ancora peggio, macchiare il tatuaggio.

Idratare un tatuaggio nuovo aiuta la pelle a guarire e i colori dell’inchiostro a rimanere vivace, ma per guarire correttamente è importante anche esporlo all’aria. Per questo motivo è bene scegliere un unguento che non ostruisca i pori: cerca una crema etichettata come non comedogenica e fai anche attenzione che non contenga ingredienti come vaselina o lanolina che, secondo alcuni, potrebbero rallentare la guarigione.

Alcune vitamine possono aiutare a idratare il tuo tatuaggio e aiutarlo nel processo di guarigione. Molti tatuatori consigliano di utilizzare lozioni che contengano vitamine A e D, mentre altri suggeriscono di aggiungere anche la vitamina E. In ogni caso, un unguento che contenga questi ingredienti potrà aiutarti non soltanto aiutando la ferita a guarire velocemente ma la manterrà anche ben idratata, consentendo all’inchiostro di rimanere brillante e ai colori di conservarsi fedeli alla tinta di partenza.

Se invece stai cercando una crema per tatuaggi per un lavoro già guarito, puoi usare pressoché qualsiasi prodotto. Scegli comunque una lozione con SPF15 o superiore per proteggerlo dallo sbiadimento causato dai raggi del sole; anche se il tuo tatuaggio abitualmente non è esposto, un unguento dotato di protezione solare ti aiuterà a mantenerlo come nuovo molto più a lungo.

Come applicare la crema per tatuaggi

Come abbiamo appena detto, l’aftercare è la parte più importante e delicata dell’intero processo di guarigione del tatuaggio. E proprio per questo motivo è importante non soltanto sapere che tipo di lozione usare, ma anche quando e come applicarla.

Prima di iniziare ad applicare la crema su un tatuaggio nuovo è bene aspettare che sia completamente asciutto. Dovrai aspettare quindi da 1 a 3 giorni (in media) lasciandolo coperto se non per cambiare la medicazione due volte al giorno.

Pulisci quindi la ferita con un sapone antibatterico senza profumazione, asciugala tamponando delicatamente con una salvietta e fascia nuovamente il tatuaggio. Saprai che è il momento di iniziare a trattarlo con l’unguento apposito quando lo sentirai prudere un po’ e inzierai a notare che si stanno formando delle crosticine.

A questo punto, quando avrai verificato che l’inchiostro si è asciugato completamente, potrai inziare a idratare il tuo tatuaggio nuovo. Dopo averlo quindi lavato e asciugato con delicatezza e senza strofinare, applica uno strato sottile di lozione. La quantità giusta è quella che ti permette di coprire completamente il disegno senza lasciare eccessi di crema.

Se dopo aver steso l’unguento il tatuaggio dovesse bruciare, dolere o apparire eccessivamente irritato, chiedi consiglio al tuo tatuatore o, nei casi più gravi, a un medico.

Cover photo created by nakaridore – www.freepik.com