Come truccarsi per uno sguardo perfetto

Lo sguardo è una delle parti più belle e affascinanti del viso. Con il giusto trucco, è possibile valorizzare gli occhi e renderli ancora più magnetici. In questo articolo, ti guideremo passo dopo passo nella realizzazione di un trucco occhi impeccabile, adatto a diverse occasioni. Aspetti cruciali nella creazione di un look occhi impeccabile sono: la comprensione e l’uso efficace dei colori, la preparazione della palpebra, l’applicazione dell’omsbretto e l’uso di eyeliner e mascara.

La scelta dei colori

La scelta dei colori degli ombretti gioca un ruolo fondamentale nel determinare il successo del trucco degli occhi. Per ottenere il massimo impatto, è essenziale considerare il proprio incarnato e il colore dei propri occhi. Ad esempio, per occhi marroni, tonalità di bronzo, oro e marrone caldo possono accentuarne la profondità, mentre occhi verdi possono risplendere con tonalità di viola, borgogna o bronzo. Gli occhi azzurri possono essere valorizzati con tonalità calde come il pesca, il bronzo e il marrone. Inoltre, è importante tenere conto del tono della pelle: le tonalità più calde si adattano meglio a carnagioni olivastre o calde, mentre le tonalità più fredde possono completare meglio le carnagioni chiare o porcellanate.

La preparazione della palpebra

Prima di applicare gli ombretti, è essenziale preparare la palpebra per garantire una base uniforme e duratura. Questo viene fatto applicando un primer specifico per gli occhi. Il primer non solo aiuta a far aderire meglio gli ombretti, ma crea anche una base opaca che aiuta a evitare che gli oli naturali della pelle influenzino la durata e l’intensità del trucco. Inoltre, il primer aiuta a minimizzare l’aspetto di eventuali imperfezioni sulla palpebra, come discromie o piccole rughe, garantendo una superficie liscia e uniforme per l’applicazione degli ombretti.

Gli ombretti sono tra i trucchi più utilizzati per il make up occhi per questo esistono diverse tecniche per applicare gli ombretti, ognuna delle quali può creare un look diverso e sorprendente. La tecnica più comune è quella della sfumatura, che prevede l’applicazione di più tonalità di ombretto per creare un effetto graduale e armonioso sulle palpebre. Altre tecniche popolari includono il trucco smokey eyes, che richiede l’applicazione di ombretto scuro sulla palpebra mobile e lungo la piega dell’occhio per creare un look fumoso e seducente, e il cut crease, che prevede l’uso di tonalità chiare e scure per definire la piega dell’occhio e creare un contrasto definito e audace.

Eyeliner e mascara

Per completare il trucco degli occhi, è essenziale utilizzare eyeliner e mascara per definire l’occhio e dare volume alle ciglia. L’eyeliner può essere utilizzato per delineare la forma dell’occhio e creare un effetto più definito e drammatico, mentre il mascara aiuta a allungare e volumizzare le ciglia, facendo risaltare ulteriormente lo sguardo. È importante scegliere prodotti di alta qualità e applicarli con precisione per ottenere i migliori risultati.

Consigli per un trucco occhi impeccabile

Per garantire un trucco occhi impeccabile e duraturo, è importante seguire alcuni consigli e trucchetti dei professionisti. Ad esempio, è consigliabile utilizzare pennelli di alta qualità per applicare gli ombretti in modo preciso e uniforme, e utilizzare tecniche di blending per sfumare i colori in modo naturale. Inoltre, è importante evitare di sovraccaricare la palpebra con troppi prodotti, in quanto ciò può appesantire lo sguardo e rendere il trucco meno duraturo.

Infine, è consigliabile utilizzare un fissante per il trucco per assicurarsi che il trucco occhi rimanga intatto per tutta la giornata o la serata. Con un po’ di pratica e attenzione ai dettagli, è possibile ottenere un trucco occhi impeccabile che valorizzi al meglio il proprio sguardo.

Lasciati ispirare dai consigli di questo articolo e sperimenta diverse combinazioni di colori e texture per trovare il look che meglio si adatta al tuo stile.

photo credit: supermachine