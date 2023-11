Vacanze invernali di lusso in Val Pusteria: la vostra “settimana bianca”

Voglia di “settimana bianca”? Cominciate a preparavi mentalmente e fisicamente perché la stagione invernale sta per cominciare e se siete amanti della neve e degli sport invernali sta per arrivare finalmente il vostro momento!

Ma dove trascorrere il vostro soggiorno?

Se siete indecisi sul da farsi, un’ottima idea è quella di prenotare in uno dei Winkler hotel di lusso in Alto Adige, per l’esattezza in Val Pusteria.

Potrete scegliere fra ben quattro splendide strutture: l’Hotel Lanerhof, ubicatoa Mantana, nel comune di San Lorenzo di Sebato; gli Chalet Purmontes, sempre a Mantana, l’Hotel Winkler, aSanto Stefano e l’Hotel Sonnenhof a Falzes, il “Paese del Sole. Tutte e quattro le strutture, 4 stelle superior e 5 stelle, offrono ai loro ospiti moltissimi servizi di altissimo livello tra cui una squisita cucina gourmet.

Controllate sul portale ufficiale dei Winklerhotels le varie proposte per il periodo invernale e poi prenotate la vostra settimana bianca, da soli, in coppia o in famiglia.

Settimana bianca in Val Pusteria: sport invernali e magia del periodo natalizio

Alloggiando in uno dei Winklerhotels vi trovate nel cuore della Val Pusteria e avete a disposizione uno dei più rinomati comprensori sciistici dell’Alto Adige, quello del Plan de Corones (Kronplatz): ben 120 km di piste perfettamente preparate e 31 impianti di risalita.

C’è posto per tutti sul Plan de Corones, dai principianti ai veri esperti; peraltro questi ultimi potranno mettere alla prova la loro abilità sulle mitiche “black five”, le 5 piste nere che devono essere affrontate con grande concentrazione anche da chi è allenatissimo: Sylvester, Herrnegg, Pre da Peres, Erta e Piculin.

Gli amanti del freeski e dello snowboard hanno invece a disposizione lo “Snowpark Plan de Corones”, situato nella zona compresa tra le piste Belvedere e Plateau a circa 2.230 m di altitudine; è uno degli snowpark più noti d’Italia e vi si trovano più di 30 ostacoli suddivisi in 4 linee.

Per i più piccoli, invece, è disponibile il Kids Safety Park, un’area recintata in cui i bambini possono divertirsi in tutta sicurezza seguiti da esperti maestri di sci.

Anche gli amanti dello slittino potranno divertirsi a più non posso; nell’area turistica del Plan de Corones, infatti, vi sono numerose piste da slittino. Ne ricordiamo solo alcune: Korer (Brunico-Riscone), Cianross (San Vigilio di Marebbe), Haidenberg (San Lorenzo di Sebato-Santo Stefano), Hospalm (San Lorenzo di Sebato-Ellen), Lothener Köpfl (Falzes) ecc.

Sul Plan de Corones, inoltre, ci sono anche tantissime possibilità di fare escursioni con le ciaspole, da quelle più facili a quelle molto impegnative che mettono alla prova anche i più allenati come per esempio l’escursione sulla Cima Lasta (circa 10 km di lunghezza per circa 4 ore di cammino).

Oltre all’attività sportiva, l’inverno in Val Pusteria offre anche la possibilità di ammirare molti mercatini di Natale.

Da non perdere il Mercatino di Natale di Brunico (24 novembre 2023 – 6 gennaio 2024) che si tiene in Via Bastioni e nella Ragen di Sopra.

A Dobbiaco il mercatino di Natale si chiama “Natale sotto le Tre Cime” e il periodo di apertura è identico a quello del mercatino natalizio di d Brunico.

Consigliati anche il mercatino di Natale di San Candido (“Natale nelle Dolomiti”) e quello di Lienz (in Austria).