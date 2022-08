Metodi per migliorare le proprie prestazioni mentali

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di prestazioni mentali e modi per migliorare la memoria, la concentrazione e, in generale, le performance intellettive e cognitive. Nonostante il cervello non sia un muscolo, infatti, esattamente come altre parti del corpo può essere allenato o trascurato, mostrando in entrambi i casi le conseguenze di queste decisioni. Gli esperti consigliano ormai da tempo di prendersi cura dell’organo più importante del corpo umano, inserendo nella propria vita alcune semplici abitudini quotidiane che, alla lunga, ne rallentano l’invecchiamento e permettono di mantenere ottimi livelli di concentrazione e memoria, anche con l’avanzare dell’età.

Leggere e scrivere

Se dovessimo fare un parallelismo, potremmo dire che i libri sono per il cervello ciò che i pesi sono per i bicipiti. Sembra la cosa più banale, ma in effetti è anche quella più trascurata. Si legge poco, preferendo trascorrere il tempo in maniera passiva, intrattenendosi con film e serie tv; questo genere di pigrizia causa una sorta di intorpidimento, che porta inevitabilmente a un lento ma inesorabile calo delle prestazioni mentali. Basterebbero anche solo dieci pagine al giorno per mantenere il cervello attivo e, soprattutto, aumentare in modo considerevole le conoscenze, le proprietà lessicali, la capacità comunicativa e tanto altro ancora.

Un’altra attività sdoganata negli ultimi anni, con un certo successo, è la scrittura. Non stiamo parlando ovviamente di racconti o romanzi, ma di tenere una sorta di diario quotidiano in cui annotare, in determinati momenti della giornata, sensazioni, emozioni, obiettivi. Insomma, qualcosa che aiuti a fare il punto e rimanere sempre focalizzati su ciò che bisogna fare e su come farlo, allontanando ansie e stress.

Dormire e Mangiare

E, a proposito di ansia e stress, che sono due tra i peggiori nemici della mente, un’altra banalità che viene spesso sottovalutata riguarda quanto sia importante dormire bene e, soprattutto, concedere al sonno le ore giuste. Chi si vanta di aver bisogno di dormire solo quattro o cinque ore, infatti, non sa quali effetti a lungo termine questa mancanza può avere sul cervello. Gli esperti lo dicono da sempre: dalle sei alle otto ore, possibilmente staccando ogni dispositivo digitale almeno due ore prima e spegnendo letteralmente l’interruttore della mente.

Un altro fattore importante per migliorare le prestazioni mentali è sicuramente l’alimentazione: è stato ampiamente appurato, infatti, che mangiare bene aiuti a concentrarsi, ricordare meglio e che esistano determinati cibi molto più efficaci di altri per raggiungere questo scopo. Sicuramente il pesce e la frutta secca, in particolar modo le noci, i vegetali a foglia verde e i frutti di bosco, ma anche il cioccolato fondente, nelle giuste dosi, è il tè verde, da preferire al caffè.

Meditare e camminare

Fino a poco tempo fa sembrava una roba da fricchettoni e vip, invece la mindfulness si è diffusa gradualmente in tutto l’occidente ed è una delle pratiche entrate a far parte della quotidianità di chiunque sia interessato alla crescita personale e al miglioramento delle proprie prestazioni, non solo mentali. Molti sportivi, ormai, prima di un evento importante, dichiarano di isolarsi e praticare meditazione. Rimanere in silenzio con il proprio respiro è un metodo straordinario per focalizzarsi soltanto sul qui e ora.

E, a proposito di sport, non poteva mancare in questo breve elenco di abitudini da adottare per migliorare la mente anche l’allenamento fisico. Non stiamo parlando di alte prestazioni o attività necessariamente agonistiche, basta infatti anche una camminata a passo sostenuto per godere in poco tempo degli innumerevoli vantaggi che ha, non soltanto sul corpo. Innanzitutto si può camminare ovunque, dalle strade cittadine alla natura, che è ovviamente preferibile per allontanarsi dal caos e godere appieno degli effetti positivi. Si ammira il panorama, ci si concentra solo su sé stessi, magari ascoltando un po’ di musica o qualche audiolibro, e si scarica in questo modo tutto lo stress accumulato. I benefici che questa attività apporta a livello mentale sono davvero importanti per rilassare la mente e permettere al corpo di ossigenare e ricaricare il cervello.