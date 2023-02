Cosa vedere in Sicilia quest’estate

La Sicilia è la “perla” che offre viste mozzafiato sul Mar Mediterraneo, dolci colline e aspre montagne. Quest’estate, perché non prendere in considerazione l’idea di rendere la Sicilia la tua prossima destinazione per le vacanze? Con la sua cultura unica, il cibo straordinario e la storia incredibile, c’è qualcosa per tutti in questa vibrante regione italiana. Sia che tu stia cercando relax sulla spiaggia o un’esplorazione attiva di antiche rovine e siti archeologici, la Sicilia ha molte attrazioni per farti divertire.

Le località più amate? Ce lo svela una classifica!

È stata recentemente pubblicata la classifica delle località siciliane più gettonate nel 2022 secondo Holidu, portale di case e appartamenti vacanza tra i più rilevanti in Europa, sulla base

delle ricerche effettuate e con i costi medi per le città più richieste sul suo sito italiano. Siete stati in tutte le località citate o qualcuna vi manca? Può essere un ottimo spunto per un bel soggiorno in terra sicula da effettuare nel corso dell’anno appena iniziato, e che sia in linea con il proprio budget e con il tipo di vacanza che più fa al caso proprio!

Fra Palermo e Catania: le maggiori città per vivere la cultura

Il capoluogo Palermo è assolutamente da vedere; ha ospitato varie culture nel corso della storia, comprese le influenze greche, romane e arabe. Potresti visitare i monumenti iconici come l’imponente Cattedrale di Palermo o fare una passeggiata nei quartieri storici come la Kalsa per un assaggio della cultura siciliana. Ci sono anche molti deliziosi ristoranti che offrono cucina tradizionale come caponata e arancini (ma ci torniamo dopo!). Palermo offre anche molti luoghi da vedere, tra cui il Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina e come non citare il Teatro Massimo?

La seconda città più grande della Sicilia è Catania, sede mondiale del patrimonio barocco dell’UNESCO. Il centro storico è tra i meglio conservati d’Italia, con il suo iconico “elefantino”, e la città ha una vasta gamma di negozi e postazioni dello street food da esplorare. La città ospita anche il Duomo di Catania, che fu costruito nel XIII secolo ed è la più grande rappresentazione dell’architettura normanna oggi meglio conservata.

Le più belle spiagge siciliane: da Mondello a Giardini Naxos

Con le sue splendide coste e le isolette da sogno, quest’isola baciata dal sole ha qualcosa da offrire a ogni tipo da spiaggia. Dalle calette di sabbia bianca e i rifugi segreti sul mare agli affioramenti rocciosi e alle vivaci località, ecco alcune delle più belle spiagge siciliane che devi assolutamente visitare quest’estate.

La zona di Palermo ospita alcune delle località più in voga da sempre, come San Vito Lo Capo, fra le più rinomate spiagge d’Europa e la fama crescente della cittadina di Castellammare del Golfo, a pochi chilometri dal capoluogo. Anche la vicina zona di Marsala offre spiagge iconiche seppure la vera perla della zona della Sicilia Occidentale siano le isolette come Favignana, oggi ambitissime.

Tornando alla Sicilia Orientale, le spiagge vicino a Catania vantano alcuni dei migliori panorami. Dalla pittoresca spiaggia di ciottoli di Acitrezza alla baia appartata dei Giardini Naxos, sostenuta da maestose scogliere, questi luoghi costieri sono l’ideale per un’idilliaca gita di un giorno o per un soggiorno più lungo se stai cercando una fuga dal trambusto di via Etna dopo qualche giorno immersi della cultura.

E le isole? Ci sono le Eolie, un arcipelago vulcanico nel Mar Tirreno, a nord della zona. Le isole sono state formate dall’attività vulcanica per un periodo di 260.000 anni e oggi rimangono una popolare destinazione turistica. Le isole principali sono Vulcano, Lipari e Salina, facilmente raggiungibili in traghetto anche da Messina.

Esperienze enogastronomiche

Eccoci allora a parlare con i golosoni che ci leggono, ne avevamo già accennato prima! Dai vigneti a conduzione familiare del trapanese agli autentici ristoranti siciliani presenti ovunque, ci sono molte opportunità per scoprire i sapori tradizionali in modo entusiasmante.

La Sicilia ospita alcune delle migliori cantine italiane, come i vini Corvo, dove i visitatori possono fare tour, degustazioni e persino raccogliere le proprie uve se lo desiderano. La cucina siciliana è nota per i suoi piatti semplici ma saporiti come gli arancini (polpette di riso, anche se è riduttivo chiamarle così), la pasta con le sarde, e la caponata (stufato di melanzane). I visitatori potranno anche assaggiare specialità regionali come i cannoli (un po’ ovunque) la granita (quella di Agrigento è il top) e le cassatine.

Insomma, una Sicilia per tutti i gusti, davvero!