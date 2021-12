Benessere sotto l’albero di Natale con il Prosciutto di San Daniele

La nostra salute, il benessere psicofisico e la qualità dell’umore con il quale affrontiamo la quotidianità passano tutti attraverso il modo in cui ci nutriamo. Di norma, il regime alimentare dovrebbe essere sempre sano ed equilibrato oltre che accompagnato a una costante e calibrata attività fisica. È importante mangiare bene tutto l’anno, anche se ci sono dei periodi dell’anno in cui siamo chiamati a prendere parte a un maggior numero di momenti conviviali. Sotto le festività natalizie, per esempio, i preparativi più belli sono proprio quelli relativi alla definizione del menù per i pranzi e le cene con gli amici e i parenti. Ingredienti che sanno coniugare il perfetto apporto energetico e proteico come il Prosciutto di San Daniele sono diventati un vero e proprio must assoluto in questo e in molti altri contesti.

Durante il periodo di Natale, il momento dedicato al cibo è magico e contribuisce alla creazione di una perfetta atmosfera di armonia. Gli eventi conviviali diventano momenti in cui stringere, recuperare o rafforzare rapporti e legami speciali. Per raggiungere simili traguardi, sempre più famiglie italiane si affidano ai prodotti gastronomici appartenenti alla tradizione, espressione dei territori e delle loro tipicità. Un trend che, specialmente in questo particolare periodo storico, sta conoscendo vette assolute, al punto che cibi come il San Daniele DOP vengono scelti anche quali doni, perfetti da far trovare sotto l’albero ai propri cari.

San Daniele DOP: un ingrediente d’accento per i tuoi piatti speciali

Alta digeribilità e gusto delicato e unico: sono queste le caratteristiche del Prosciutto DOP fiore all’occhiello del Friuli Venezia Giulia, legato da secoli all’antico borgo di San Daniele del Friuli. Stiamo parlando di un tipo di cibo vero e proprio must dei classici taglieri, traboccanti di salumi e formaggi, che aprono le danze di pranzi e cenoni. Ma non finisce qui, perché questo ingrediente è sempre pronto a fare la parte del leone in ricette gourmet, rivisitazioni moderne e contorni sfiziosi, così come anche a riempire snack, guarnire crostini o a impreziosire poke bowl intriganti e originalissime.

Come abbiamo accennato, la filiera produttiva del Prosciutto di San Daniele ruota attorno allo storico e delizioso borgo di San Daniele del Friuli. È qui, infatti, che avviene da secoli la trasformazione della carne di suino italiano in prosciutto, grazie agli ingredienti chiave, quali il sale marino e il particolare microclima della zona. L’incontro tra la brezza frizzante del Mar Adriatico con i venti freddi provenienti dalle Alpi Carniche consentono alla stagionatura – mai inferiore ai 13 mesi – di essere sempre perfetta. E questo grazie anche alla presenza di un naturale elemento regolatore come il fiume Tagliamento, custode silenzioso delle tradizioni.

Ricette per tutte le occasioni sul sito del San Daniele DOP

Sul portale ufficiale del Prosciutto di San Daniele, aggiornato e arricchito a cadenza regolare, vengono proposte ricette che utilizzano questo alimento della nostra tradizione quale ingrediente d’accento. L’ideale è partire con i preparativi per tempo, in modo tale da investire al meglio le energie affinché ogni cosa sia perfetta. Il San Daniele DOP è perfetto per impreziosire o guarnire pietanze classiche o rivisitate in chiave moderna, così come sa comportarsi da protagonista assoluto nel contesto di preparazioni originali.

È soprattutto a Natale che la voglia di mettersi alla prova in cucina tocca vette altissime: stupire i propri commensali, suscitando l’”effetto wow”, è il fine ultimo al quale ambire. Il San Daniele DOP è una vera e propria certezza: dagli antipasti e i taglieri, simbolo della festa che inizia, passando per primi e secondi sfiziosi, fino ad arrivare a piatti alternativi come le poke bowl. Questo alimento si scioglie in bocca, sprigionando una sinfonia di sapori senza tempo: le ricette che lo mettono al centro sono sempre genuine, sane e garantiscono un apporto di nutrienti sempre perfetto. D’altra parte il ‘momento’ del cibo, sotto Natale così come ogni giorno e in ogni occasione dell’anno, è sempre più legato a doppio filo alla convivialità e alle feste.