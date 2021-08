Oroscopo Settembre 2021: una coccola beauty per ogni segno zodiacale

È il momento di ripartire alla grande dopo la pausa estiva! Volete scoprire cosa hanno in serbo per voi le stelle dello zodiaco? Seguite i nostri consigli beauty personalizzati in base al vostro segno zodiacale in base all’Oroscopo Settembre 2021.

Riprendere il solito tran tran dopo le vacanze ci mette sempre a dura prova, anche perché, chissà come mai, al momento del rientro ci sentiamo sempre più stanche rispetto all’inizio delle ferie. Volete conoscere un ottimo modo per affrontare il back to work o il back to school piene di rinnovate energie? Ci pensa il nostro Beauty Oroscopo Settembre 2021! Per fare un ritorno alla quotidianità in grande stile seguite il mood beauty indicato delle stelle!

Siete curiose di scoprire quale trattamento di bellezza fa per voi in base alle caratteristiche del vostro segno zodiacale? Continuate la lettura per conoscere i consigli dell’oroscopo della bellezza!

Le previsioni beauty per il segno dell’Ariete

Quello che sicuramente non desiderate è passare i prossimi mesi a rimpiangere i treni persi e le occasioni perdute. Per evitarvi un’autunno fatto di rimorsi, è proprio adesso che dovete gettare le basi. Quindi bando alla pigrizia e siate pronte ad affrontare i tanti impegni che vi si presenteranno.

Maschera rimpolpante Australian Emu Apple di Sand & Sky su asos.com Crema occhi riparatrice Extra Eye Repair di Bobbi Brown su asos.com

E se accuserete un po’ di stanchezza prendetevi pure il vostro tempo per recuperare le energie. Fate una bella maschera al viso e non dimenticate di mettere il contorno occhi mattina e sera: i primi segni delle preoccupazioni si trasformano subito in zampe di gallina!

L’oroscopoo del mese di Settembre per il Toro

Siete pronte a un mese all’insegna della passione e delle forti emozioni? Quel viaggio o quel weekend fuori porta che programmate da tempo potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. Non permettete a nessuno di smontare il vostro entusiasmo e preparatevi a un Settembre scoppiettante!

Trattamento intensivo rimodellante notte pancia e fianchi di Collistar su eCharme.it

Per non farvi cogliere impreparate ricordate sempre di applicare un trattamento rassodante sui punti critici e, nella peggiore delle ipotesi, ricordatevi che ci sono sempre i trattamenti ad azione urto!

Oroscopo e caratteristiche del segno dei Gemelli

Quello appena finito è stato per voi voi un mese di transizione e un’occasione per riflettere sui vostri obiettivi, ritrovare la giusta concentrazione e pensare a quali affetti vorrete dedicare il vostro tempo. Con l’arrivo di Settembre è arrivato il momento di tirare le somme e, dopo aver ponderato con attenzione pro e contro, decidere cosa desiderate per l’autunno.

Joy Eau de Toilette di Jean Patou di eCharme.it

Le stelle vi chiedono di lasciarvi un po’ andare, soprattutto in amore, e questa esigenza potrebbe destabilizzarvi un po’. Se in questo periodo sembrano mancarvi i punti di riferimento, ritrovate l’ancoraggio affidandovi a un profumo storico intramontabile che vi indicherà la giusta direzione.

L’oroscopo beauty del Cancro per questo mese

Il vostro segno zodiacale a Settembre 2021 vi comunica una grande voglia di libertà ed evasione. Del resto, non c’è niente di meglio dell’inizio di una nuova stagione per esplorare nuovi confini e avventurarsi in nuovi scenari.

Specchio LED ultra slim di BaByliss su asos.com

È il momento giusto per provare ad andare oltre la vostra comfort zone e provare a imparare qualcosa di nuovo anche nella bellezza. Per esempio, imparare nuove tecniche di make up potrà esservi utile per valorizzare punti di forza che non pensavate di avere. Il vostro alleato più prezioso? Uno specchio ingranditore illuminato per focalizzare anche i dettagli più piccoli!

Come sarà Settembre 2021 per il Leone

Si vede che le vacanze vi hanno fatto bene perché vi sentite super cariche ed entusiaste di affrontare nuove sfide e opportunità! Sfruttate questo periodo di grande carattere ed energia trasmettendo anche alle persone che vi circondano il vostro buon umore e la vostra positività!

Pasta di zucchero per la depilazione orientale di Beauty Sugar su amazon.it

Come approfittare di questo momento top per essere più belle? Apritevi al mondo! Provate la sauna finlandese, sperimentate la ceretta araba… Insomma, lanciatevi senza timore tra i trattamenti beauty più esotici!

Oroscopo della Vergine con i consigli di bellezza

Precise, instancabili e indefesse, voi della Vergine prendete i buoni propositi per la nuova stagione decisamente sul serio. E se durante le vacanze estive vi siete lasciate andare ai piaceri della tavola per questo Settembre sarete sicuramente focalizzate sulla remise en forme.

Tasty Body Milkshake Cocco e Mandorla di I Heart Revolution su asos.com La Vie Est Belle Soleil Cristal Eau de Parfum di Lancôme su amazon.it

L’oroscopo beauty vi consiglia un make up curato, una crema corpo sensoriale e un profumo super sexy: saranno i vostri alleati in questo autunni del 2021!

L’oroscopo personale per la Bilancia

L’oroscopo di Settembre 2021 vi mette a dura prova. La stanchezza gioca brutti scherzi vero? Non abbandonatevi allo scoramento e pensate alle belle giornate dei weekend che vi aspettano.

Elementi di Byblos Acqua profumata Ghiaccio di Byblos su eCharme.it

Perché non pensate a una coccola beauty da concedervi? Per esempio un’acqua profumata rinfrescante da vaporizzare in abbondanza anche sul cuscino prima di coricarvi.

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno dello Scorpione

Il timore di deludere le persone che vi sono care questo mese rischia di bloccarvi: i cambiamenti che vi attendono sul lavoro e nella vita affettiva potrebbero mettervi in difficoltà, soprattutto potreste incontrare qualche problema nel comunicare ai vostri cari i vostri cambi di programma.

Rossetto e primer Clinique Pop in Nude Pop di Clinique su asos.com

Concedetevi di pensarci con calma, senza dimenticare di gratificarvi. Un rossetto nuovo o un nuovo profumo renderanno più semplice affrontare il mondo con un sorriso.

Oroscopo per il segno zodiacale del Sagittario

Accontentarvi non fa per voi, soprattutto in amore. E i risultati si vedono: Settembre si prospetta particolarmente piccante e vivace. È il momento di mettere il turbo alla vostra relazione, soprattutto se siete in coppia da parecchio tempo. Preparate una sorpresa al vostro partner sfoggiando un beauty look diverso dal solito, magari con un nuovo taglio di capelli o una nuova manicure.

Smalto per unghie in Do You Take Lei Away? della collezione Hawaii di OPI su eCharme.it

I trend del momento? Onde morbide e seducenti e unghie dalla forma a mandorla, da scegliere in un colore nude per essere sempre raffinate. Il look giusto anche per chi è single ed è alla ricerca di nuove conquiste.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di Settembre 2021 per il Capricorno

Qualche nuvola in vista sul lavoro, un po’ di maretta nella vita sentimentale, il tentativo affannoso di dover piacere a tutti, e il vostro umore diventa subito più cupo. Calma e sangue freddo, la bellezza è un rifugio sicuro!

Set di pennelli di Lottie London su asos.com

Scaricate lo stress concedendovi una beauty routine più accurata del solito. Truccatevi con cura perfezionando la vostra tecnica (un nuovo set di pennelli potrebbe farvi gola) e sperimentando con i colori, questo momento di relax allontanerà tutti i brutti pensieri.

Le previsioni beauty per il segno dell’Aquario

Tensioni di coppia in vista, sta a voi gestire il tutto e trasformare le avversità in occasioni di avvicinamento. Per aiutarvi in quest’operazione spesso non facile, l’oroscopo beauty di Settembre 2021 vi ricorda di non rinunciare mai alla forza che da sempre vi contraddistingue.

Lacquerink Lipshine in Scarlet Glare di Shiseido su eCharme.it

Caricatevi di girl power anche in autunno sfoggiando labbra rosso fuoco e che il potere del make-up sia con voi!

L’oroscopo dei Pesci personalizzato

Il romanticismo segnerà il vostro mese di Settembre 2021, rendendovi più femminili che mai. Gli astri potrebbero aiutarvi a trasformare una storiella estiva in qualcosa di più duraturo, ricordatevi però che gettare le fondamenta per i prossimi mesi dipende in gran parte da voi.

Kit per contouring occhi di Barry M su asos.com

Assecondate le stelle e dedicate qualche momento in più alla cura di voi. Provate a sperimentare una beauty routine completa curando il make up fin nei minimi dettagli. Il partner, presente o potenziale, apprezzerà!