Oroscopo Ottobre 2022: la bellezza secondo lo zodiaco

Il nostro Beauty Oroscopo per il mese di Ottobre 2022. Scoprite cosa vi aspetta e i gesti beauty da seguire per ogni segno dello zodiaco.

L’Autunno è ormai arrivato e, anche se le giornate sono sempre più corte e le foglie già ingialliscono sugli alberi, è importante affrontare quello che ci aspetta con positività e con il sorriso sulle labbra. Siete curiose di scoprire cosa avranno in serbo per voi le stelle della bellezza? Benvenute nel nostro Beauty Oroscopo: vi sveliamo quale mood beauty vi aspetta per il mese di Ottobre 2022!

Cosa dice l’oroscopo beauty per l’Ariete

Aspettavate da un po’ il momento giusto per un rinnovamento e finalmente è arrivato. L’oroscopo di Ottobre infatti è dalla vostra parte e i pianeti vi sono favorevoli nel compito non sempre facile di tagliare i rami secchi o, al contrario, di non titubare davanti alle occasioni che vi si presentano.

Deborah Milano Fondotinta 24Ore Nude Perfect €18,50 su amazon.it

Affrontate con entusiasmo le nuove prospettive che vi si aprono davanti e prendete la palla al balzo per rinnovare il vostro beauty con nuovi prodotti di skincare, un nuovo fondotinta idratante (più adatto quando i caloriferi accesi sempre più frequentemente seccano l’aria degli ambienti intorno a voi) e nuovi colori adatti per l’Autunno.

L’oroscopo del mese di Ottobre per il Toro

Siete pronte a un mese all’insegna della passione e delle forti emozioni? Quel viaggio o quel weekend fuori porta che programmate da tempo potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. Non permettete a nessuno di smontare il vostro entusiasmo e preparatevi a un Ottobre scoppiettante!

Biopoint Body Care Crema antismagliature elasticizzante 200ml €9,90 su amazon.it

Per non farvi cogliere impreparate ricordate sempre di applicare un trattamento rassodante sui punti critici e, nella peggiore delle ipotesi, ricordatevi che ci sono sempre i trattamenti ad azione urto!

L’Oroscopo per Ottobre 2022 dei Gemelli

Un mese un po’ volubile questo Ottobre 2022 per voi che siete nate sotto il segno dei Gemelli. Qualche idea che vi stuzzica l’immaginazione, qualche dubbio sul fronte amoroso, qualche nuova strada che potrebbe aprirsi dal punto di vista lavorativo. Per non abbandonarvi all’indolenza e non soffrire la tipica stanchezza di stagione, le previsioni delle stelle vi suggeriscono di cercare un nuovo profumo per l’Autunno che sappia aiutarvi a ritrovare la giusta energia.

Salvatore Ferragamo Giardini di Seta su amazon.it

La fragranza che fa per voi ha note fiorite e fruttate, per rinfrancare il corpo e risollevare lo spirito.

Oroscopo beauty per il segno del Cancro

Il responso delle stelle per l’oroscopo di Ottobre 2022 ci rivela che l’entusiasmo è alle stelle e siete tentate di lasciarvi andare all’istinto.

Rimmel London Eyeliner Waterproof Wonder’Ink

Anche per quanto riguarda la bellezza è il momento di sperimentare, per esempio osando una linea di eyeliner più grafica del solito. Per provare l’ideale è un prodotto con la punta fine da impugnare come una penna.

Oroscopo beauty personalizzato per il Leone

Vi aspetta un mese di Ottobre ricco di impegni e incombenze di ogni genere: viaggi di lavoro e di piacere, nuove avventure e imprevisti di ogni genere. Ma la vita attiva (anche troppo) vi piace! Il rischio che correte, però, è quello di strafare.

Masqmai Contouring Body Oil €46 su sephora.it

E allora prenotate un massaggio o una giornata alle terme, corpo e spirito vi ringrazieranno. In alternativa, organizzatevi per un momento SPA a casa vostra, con un olio da massaggio profumato agli oli essenziali.

L’oroscopo beauty mensile per la Vergine

Ottobre vi sorride e voi non potrete fare a meno che essere di ottimo umore e ringraziare le stelle favorevoli! Tutto procede per il meglio ed è un ottimo motivo per festeggiare mettendo da parte esitazioni e perplessità e approfittare della nuova stagione per lanciarvi in nuove avventure.

Huda Beauty Liquid Matte in Drama Mama €24,90 su sephora.it

Bando alla timidezza, dunque, questo è il momento di osare e anche le tendenze beauty di stagione vi spingono all’azione: è il momento di sfoggiare make up in toni metallici, eyeliner grafici e labbra intense e mat.

Qual è la coccola beauty per il segno della Bilancia

Sarà un periodo piuttosto altalenante, dove è necessario che procediate con prudenza. Nonostante non ci sia nulla che non va, sentite un po’ di malinconia indistinta e l’incapacità di riuscire ad attribuire questo umore cupo a qualcosa in particolare vi destabilizza.

Elemis AHA Glow Cleansing Butter 90gr €38 su amazon.it

È il momento di rimandare le sperimentazioni e fermarsi a un back to basics, curando le vostre certezze. Tornate ai fondamentali della cura della pelle, come la detersione e l’idratazione, e cercate di capire quali sono le esigenze del vostro viso per trovare i vostri mai più senza.

Le stelle dell’oroscopo dello Scorpione per Ottobre 2022

Approfittate della nuova stagione per ammorbidire i vostri spigoli e per imparare ad affrontare i piccoli inconvenienti della quotidianità con una maggiore elasticità e con il sorriso sulle labbra. Circondatevi di persone che sappiano tirare fuori il meglio di voi senza chiedervi di annullarvi per gli altri.

Sephora Collection Glitter Brush Set su sephora.it

Il vostro oroscopo mensile vi suggerisce di tirar fuori il vostro lato più estroso, e di farlo anche attraverso la cura di voi stesse, dedicando un po’ del vostro tempo alla bellezza. Regalatevi un set di pennelli e sbizzarritevi nel make-up!

Cosa prevede l’oroscopo del mese di Ottobre 2022 per il Sagittario

Le stelle del mese di Ottobre vi suggeriscono di fare attenzione a non cedere allo stress! Affrontate con pazienza gli intoppi sul lavoro e contate fino a dieci prima di una discussione con il partner. Volete ritrovare la giusta energia? Una giornata in SPA in queste situazioni fa miracoli.

Pixi + Hello Kitty A for Apples Sheet Mask €12 su sephora.it

Concedetevi una pulizia del viso e un massaggio rigenerante e tornerete come nuove. E a casa? Per non perdere i benefici che i trattamenti professionali hanno regalato alla vostra pelle, concedetevi una maschera una maschera idratante e lenitida fare una volta la settimana.

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno del Capricorno

Il timore di deludere le persone che vi sono care questo mese rischia di bloccarvi: i cambiamenti che vi attendono sul lavoro e nella vita affettiva potrebbero mettervi in difficoltà, soprattutto potreste incontrare qualche problema nel comunicare ai vostri cari i vostri cambi di programma.

Angel Schlesser Les Eaux d’un Instant Joyful Nashi Bloom 100ml €45 su amazon.it

Concedetevi di pensarci con calma, senza dimenticare di gratificarvi. Un rossetto nuovo o un nuovo profumo renderanno più semplice affrontare il mondo con un sorriso.

Oroscopo di Ottobre per il segno dell’Aquario

Per il mese di Ottobre 2022 le stelle vi annunciano che è arrivato il momento di provare a uscire dal vostro bozzolo di certezze e affrontare il mondo fuori dalla vostra comfort zone.

Massaggiatore viso Bear di Foreo su amazon.it

Anche se i volti e le situazioni familiari sono per voi quanto di più rassicurante esista, approfittate della nuova stagione e della carica che vi hanno lasciato le vacanze estive per provare nuove strade e nuove esperienze. Allontanate ogni eventuale stress prendendovi cura della vostra bellezza dentro e fuori, dall’alimentazione bilanciata fino a tanti, tanti massaggi per viso e corpo.

L’oroscopo della bellezza per il segno dei Pesci

Tattica e strategia vi hanno accompagnato per tutta l’estate e adesso, nell’attesa delle rosee prospettive e novità che si concretizzeranno sotto i vostri occhi nei prossimi mesi, è il momento di riposarsi un po’!

A-Derma Biology Crema Ricca Dermatologica Idratante 40ml €17,90 su eFarma.com

La vostra voglia di divertimento (meritatissimo) rischia però di farvi trascurare le sane abitudini di bellezza. Ricordatevi di non abbandonare mai i fondamentali: struccatevi a fondo ogni sera e applicare una crema giorno crema giornadatta al vostro tipo di pelle sono gli step basic che vi permetteranno di avere una pelle al top.