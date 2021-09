Oroscopo Ottobre 2021: il beauty per Halloween

Il nostro Beauty Oroscopo per il mese di Ottobre 2021. Scoprite cosa vi aspetta e i gesti beauty da seguire per brillare la notte di Halloween.

L’Autunno è ormai arrivato e, anche se le giornate sono sempre più corte e le foglie già ingialliscono sugli alberi, è importante affrontare quello che ci aspetta con positività e con il sorriso sulle labbra. Siete curiose di scoprire cosa avranno in serbo per voi le stelle della bellezza? Benvenute nel nostro Beauty Oroscopo: vi sveliamo quale mood beauty vi aspetta per il mese di Ottobre 2021, con i segreti di bellezza per essere splendidamente spaventose per la notte di Halloween!

Il segno dell’Ariete durante l’autunno

Il mantra dell’autunno 2021 per il segno zodiacale dell’Ariete è riscoprire la vostra individualità, ritrovare e imparare a valorizzare ciò che vi rende uniche e irripetibili.

Paper Eyelashes Spider di Paperself su eCharme.it

Nella bellezza smettete di rincorrere le mode e i trend più improbabili, cercando affannosamente di cucirveli addosso; incanalate piuttosto le vostre energie per capire cos’è che vi rende più belle soltanto per voi stesse, senza pensare ai giudizi e ai condizionamenti esterni: avete mai sentito parlare dell’armocromia? Analizzando i vostri colori naturali, scoprirete quali nuance utilizzare per valorizzare i vostri punti forti e minimizzare i difetti. Beauty tip per Halloween: le ciglia finte con i ragni.

Cosa dice l’oroscopo beauty per il Toro

Aspettavate da un po’ il momento giusto per un rinnovamento e finalmente è arrivato. L’oroscopo di Ottobre infatti è dalla vostra parte e i pianeti vi sono favorevoli nel compito non sempre facile di tagliare i rami secchi o, al contrario, di non titubare davanti alle occasioni che vi si presentano.

Bio Primer Brightening di Neve Cosmetics su amazon.it

Affrontate con entusiasmo le nuove prospettive che vi si aprono davanti e prendete la palla al balzo per rinnovare il vostro beauty con nuovi prodotti di skincare, un nuovo fondotinta idratante (più adatto quando i caloriferi accesi sempre più frequentemente seccano l’aria degli ambienti intorno a voi) e nuovi colori adatti per l’Autunno. Beauty tip per Halloween: il primer viso per far durare il trucco tutta la sera.

L’oroscopo mensile per il segno dei Gemelli

Dubbi, paure e incertezze, di tanto in tanto, possono assillare anche le persone equilibrate come voi. E, a volte, può capitare di soffrire particolarmente i cambi di stagione, con il rischio di sembrare scorbutiche e piene di tensione. Fate un bel respiro profondo, cercate di non innervosirvi più del necessario e passate all’azione: i prossimi mesi potrebbero rivelarsi abbastanza impegnativi!

Liquid Illusion Eau de Parfum di Juliette Has a Gun su amazon.it

Per rimettervi in pace con il mondo e aiutarvi a riconsiderare tutto nella giusta prospettiva, quello che vi occorre è un profumo “coccola” dai sentori gourmand, da trovare esplorando tra le fragranze di nicchia. Beauty tip per Halloween: un profumo ammaliatore e sensuale.

Le previsioni beauty per il segno del Cancro

Ce l’avete messa proprio tutta ad affrontare i tanti impegni che vi si sono presentati. Questo grande dispendio di energia, però, vi ha messo a dura prova e ora accusate un po’ di stanchezza.

Ombretto satinato Laura Mercier in Stellar su asos.com

Una volta la settimana fate una bella maschera illuminante e non dimenticate di mettere il contorno occhi mattina e sera: i primi segni delle preoccupazioni si trasformano subito in zampe di gallina! Beauty tip per Halloween: un ombretto bianco per illuminare anche il trucco più pauroso.

L’oroscopo beauty mensile per il Leone

Ottobre vi sorride e voi non potrete fare a meno che essere di ottimo umore e ringraziare le stelle favorevoli! Tutto procede per il meglio ed è un ottimo motivo per festeggiare mettendo da parte esitazioni e perplessità e approfittare della nuova stagione per lanciarvi in nuove avventure.

Matte & Metal Melted Shadows Huda Beauty in Hot Sauce & Cherry Soda su asos.com

Bando alla timidezza, dunque, questo è il momento di osare e anche le tendenze beauty di stagione vi spingono all’azione: è il momento di sfoggiare make up in toni metallici, eyeliner grafici e labbra intense e mat. Beauty tip per Halloween: un trucco occhi rosso metal.

L’oroscopo personale per la Vergine

Alti e bassi, salite rapidissime e vertiginose cadute. Questo mese per voi sarà un’altalena di emozioni alla lunga un po’ sfiancante. Per mantenervi serene è indispensabile recuperare la calma.

Eye-liner liquido waterproof Guerlain in Noir Ebene su eCharme.it

Iscrivetevi a un corso di yoga e iniziate a praticare la mindfulness. Curate la vostra bellezza a partire da dentro, con tisane depurative e scegliete con cura i vostri prodotti di skincare, meglio puntare su cosmetici naturali e biologici ricchi di estratti vegetali e privi di sostanze controverse come i petrolati e i siliconi. Beauty tip per Halloween: un eye-liner nerissimo.

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno della Bilancia

Il vostro Ottobre è all’insegna della stabilità, sia sul lavoro che nella vita sentimentale. Bene? Forse, perché per vostra caratteristica siete portate a ricercare sempre la novità, rischiando di rompere quello che in definitiva è un utile momento di equilibrio.

Unghie finte Shrine in Eyes on You su asos.com

Perché non provate a cercare un nuovo inizio nella beauty routine? Rinnovate il vostro beauty case, fate un decluttering con tutte le cose inutili e che non fanno per voi e puntate a costruire una routine di bellezza che faccia davvero al caso vostro. Beauty tip per Halloween: una manicure da paura.

Oroscopo per il segno zodiacale dello Scorpione

Le previsioni zodiacali di Ottobre 2021 dicono che siete professionali sul lavoro e pazienti in amore, ma ogni tanto è il momento di lasciarvi andare e rilassarvi! Il mondo della bellezza è vostro amico e può regalarvi la leggerezza di cui avete bisogno.

Glitter spray Got2B #instashine di Schwarzkpof su amazon.it

Che ne dite di dedicare un po’ del vostro tempo libero a una hair care routine rispettosa dell’ambiente? Ma non abbiate paura, non c’è bisogno di impazzire alla ricerca dei cosmetici adatti! Uno shampoo, un balsamo e una maschera per capelli eco bio saranno più che sufficienti per regalarvi capelli splendenti anche quest’autunno. Beauty tip per Halloween: una lacca per capelli effetto glitter.

L’oroscopo beauty del mese per il Sagittario

Le previsioni zodiacali per Ottobre 2021 vi promettono armonia, serenità e nuovi interessi: in questa nuova stagione, insomma, raccoglierete i frutti di ciò che avete seminato durante la primavera e l’estate. Un’occasione da non perdere per trovare nuovi modi per esprimervi, anche in ambito beauty.

Rossetto delicato opaco Lip Dose di Sleek MakeUP in Mishap su asos.com

Assecondate le vostre inclinazioni e indossate i prodotti di bellezza come fossero un abito su misura. Un rossetto long lasting per non dovervi preoccupare di vederlo svanire dalle labbra o un profumo devono esprimere come vi sentite, non abbiate paura a sceglierli a seconda del vostro umore. Beauty tip per Halloween: un rossetto nero dalle sfumature viola.

L’oroscopo beauty per il segno zodiacale del Capricorno

Le vostre previsioni zodiacali per Ottobre vi riservano grande entusiasmo e capacità comunicative al top! Approfittatene per recuperare il rapporto con il partner che, a causa di qualche problema nei mesi passati, sembra tentennare un po’.

Top coat Lash Sensational di Maybelline su amazon.it

In questo periodo avete energia da vendere, quindi dedicatevi alla cura della vostra (e della sua) forma fisica. Scoprite gli sport più divertenti che vi hanno sempre incuriosito ma non avete ancora provato e abbinateli a trattamenti corpo da prenotare nella SPA più vicina o, se preferite coccole più casalinghe, coinvolgete il vostro lui in un massaggio sensuale. Beauty tip per Halloween: un mascara scintillante.

Oroscopo beauty per il segno dell’Acquario

Il responso delle stelle per l’oroscopo di Ottobre 2021 ci rivela che l’entusiasmo dell’Aquario è al massimo e siete tentate di lasciarvi andare all’istinto. Ma l’imprevisto è dietro l’angolo anche per quanto riguarda la bellezza, e le buone pratiche beauty ci raccomandano di stendere anche in città cosmetici dotati di filtro solare!

Ombretto Wild Shadow di Max Factor in Ferocious Black su amazon.it

Non abbassate la guardia e preparatevi come si deve. La protezione solare (alta) è d’obbligo per evitare brutte sorprese che rovinano la pelle. E non dimenticare di proteggere le aree più delicate come le labbra con un burro cacao ad hoc. Beauty tip per Halloween: un ombretto nero pece.

L’oroscopo di questo mese per il segno dei Pesci

Il vostro oroscopo vi comunica che le vacanze all’insegna del relax hanno dato i loro frutti e adesso siete pronte a raccogliere ciò che avete seminato prima dell’estate.

Huile Prodigieuse Or di Nuxe su eCharme.it

Godetevi tutti i benefici che l’acqua di mare ha regalato alla vostra bellezza. Sabbia e salsedine, con il loro effetto scrub naturale, hanno favorito il ricambio cellulare e adesso la vostra pelle è luminosa come non mai! Conservate questi vantaggi applicando una crema super nutriente ogni sera. Beauty tip per Halloween: un olio corpo che ti faccia brillare.