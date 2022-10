Oroscopo Novembre 2022: la bellezza secondo lo zodiaco

Curiose di scoprire cosa hanno in serbo le stelle della bellezza e quale sarà il giorno più bello per voi secondo gli astri? Seguite i nostri consigli per un mese di Novembre 2022 a tutta bellezza!

Novembre è per molti un mese un po’ triste, con le giornate che si accorciano e le temperature che diventano via via più rigide. Volete scoprire come affrontare questo mese nel migliore dei modi e all’insegna della bellezza? È il momento del nostro Beauty Oroscopo del mese di Novembre.

Abbiamo interrogato le stelle per consigliarvi come essere al top in base al vostro segno zodiacale! Continuate la lettura per seguire tutti i nostri consigli per l’Oroscopo Novembre 2022!

Le previsioni beauty per il segno dell’Ariete

È nel vostro carattere, se siete in coppia, dedicarvi in modo forse un po’ troppo totalizzante al partner. Se state attraversando uno di questi periodi, fermatevi un attimo e pensate completamente a voi stesse, almeno per un fine settimana.

Che ne dite di una mini fuga in SPA? Concedetevi una meta in montagna, per beneficiare dei trattamenti a base di erbe e dell’aria pura.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di Aprile per il Toro

Spesso quello che vi mette in difficoltà è il vostro desiderio (legittimo) di avere tutto dalla vita: se l’amore va alla grande non siete contente se non riuscite a raggiungere subito il massimo dei risultati anche sul lavoro e viceversa. La buona notizia è che questo mese i tasselli inizieranno ad andare al loro posto, quella cattiva è che l’ambizione da sola non sempre basta e che spesso va affiancata alla pazienza.

L’arte di buttare di Nagisa Tatsumi su amazon.it

E allora dedicatevi al beauty decluttering sfruttandolo come un momento meditativo: mettere in ordine la vostra postazione make-up gettando le cose che non desiderate più e scegliendo cosa conservare potrà suggerirvi come liberarvi del superfluo anche in altri ambiti della vostra vita.declutteri

Cosa succede ai Gemelli nel mese di Novembre 2022

L’oroscopo per questo mese vi vede particolarmente intraprendenti, vi aspettano numerose avventure e nuove scoperte! A patto, però, che il vostro carattere testardo e la tendenza a innervosirvi quando le cose non si muovono alla velocità che vorreste non vi impedisca di godervi il qui-e-ora, trascurando le occasioni che vi mette davanti il presente.

Leocrema Crema Multiuso all’Olio di Argan 300ml €3,15 su amazon.it

Anche per quanto riguarda la bellezza, non è il momento di perdere tempo. Concentratevi sui prodotti multifunzionali che si prendano cura di viso, corpo e mani idratandoli e nutrendoli a lungo.

Oroscopo beauty personalizzato per il segno del Cancro

Saranno le giornate che si accorciano, saranno le temperature che si abbassano, ma novembre sembra essere per voi un momento buio e la vostra tendenza a chiudervi in voi stesse potrebbe farvi prendere la mano. Non cedete al malumore e provate a esprimere tutto ciò che vi ribolle dentro.

Deborah Milano Gloss Formula Pura Trasparente €11 su amazon.it

Curate le labbra con uno scrub allo zucchero e con un balsamo nutriente. Un gloss lucidissimo, da solo o applicato sopra il vostro rossetto abituale, metterà di buon umore voi e chi vi sta ascoltando.

L’autunno 2022 per l’oroscopo del Leone

Buone notizie dal vostro oroscopo per Novembre 2022! Se la vostra estate è stato a dir poco difficile, in questa fine d’autunno finalmente tutto inizia a girare per il verso giusto e voi potete finalmente tornare a respirare liberamente e dedicarvi a qualche momento di assoluto relax.

innisfree Dewy Glow Toner with Cherry Blossom 200ml €19 su sephora.it

Prendetevi i giusti minuti anche per la vostra beauty routine mattutina e serale: avete mai pensato agli step della skincare coreana?

Come sarà il mese di Novembre per il segno della Vergine

O tutto o niente, per voi non esistono mezze misure. E se per questo Novembre 2022 potrete seguire la vostra indole per quanto riguarda l’aspetto professionale, in amore dovrete un po’ abbozzare e piegarvi alle esigenze del vostro compagno perché, purtroppo, questo mese si avvicina qualche nube a offuscare le vostre relazioni amorosa e dovrete puntare su dolcezza e seduzione per cercaredi riportare l’armonia nella vostra coppia.

Guerlain Aqua Allegoria Rosa Rossa Forte 125ml €155 su sephora.it

E cosa c’è di meglio di un profumo per sentire Venere più vicina? Lasciate perdere i profumi aggressivi dalle note unisex che potrebbero intimorire il partner e optate per le fragranze più dolci e femminili.

Oroscopo beauty personalizzato per il segno della Bilancia

Il vostro segno zodiacale per il mese di Novembre 2022 difficilmente vi farà cogliere di sorpresa. Non amate affrontare le situazioni impreparate e questo vale anche per il mondo della bellezza!

Approfittate delle innovazioni tecnologiche per risparmiare tempo anche quando è il momento di prendervi cura della vostra pelle.

Le previsioni beauty per il segno dello Scorpione

Ce l’avete messa proprio tutta ad affrontare i tanti impegni che vi si sono presentati. Questo grande dispendio di energia, però, vi ha messo a dura prova e ora accusate un po’ di stanchezza.

Miamo Age Reverse Eye Cream 15ml €79 su eFarma.com

Fate una bella maschera rivitalizzante e non dimenticate di mettere il contorno occhi mattina e sera, i primi segni delle preoccupazioni si trasformano subito in zampe di gallina.

L’oroscopo beauty per il segno zodiacale del Sagittario

Un Novembre strano quello che vi aspetta stando alle previsioni zodiacali: i sogni a occhi aperti e i voli di fantasia nella vostra vita privata si alterneranno a un’estrema razionalità sul lavoro e l’andirivieni tra momenti di dolcezza e di aggressività potrebbero lasciarvi sconcertate.

Biopoint Body Care Crema Corpo Anticellulite e Snellente 500ml €17,90 su amazon.it

Per scaricare questo surplus di energia e, contemporaneamente, prendervi cura della vostra forma fisica scoprite nuovi sport divertenti e affrontateli senza paura di stancarvi. Al riposo penserete approfittando dei trattamenti corpo messi a disposizione dai centri estetici e dalle SPA della vostra città, preferendo quelli più naturali ed esotici.

I consigli personalizzati per il segno del Capricorno

C’è voglia di amore nell’aria, vero? Novembre è il momento giusto per favorire nuovi incontri e riscoprire passioni sopite. Cercate di esaltare al massimo la vostra femminilità prendendovi cura di voi stesse e del vostro partner: regalatevi un fine settimana di benessere per due, chiudetevi in casa a massaggiarvi reciprocamente o giocate con maschere di bellezza fatte in casa.

Tom Ford Beauty Lost Cherry Eau de Parfum su sephora.it

Oppure concedetevi un profumo ammaliante e sensuale, perfetto per accompagnare una cena romantica.

I consigli personalizzati per l’Aquario

Carissime Aquario, quello che vi aspetta è un Novembre tutto dedicato ai sentimenti. Le single rassegnate incontreranno qualcuno che tornerà a far battere il loro cuore e anche chi è già in coppia non potrà che trarre vantaggio dall’occhio benevolo di Venere.

Per festeggiare la vostra ritrovata sensualità curate il vostro corpo con uno sport super sexy come la pole dance, e la vostra anima, concedendovi una fuga di coppia per un weekend solo per voi due. La meta ideale? Una spa in montagna per rigenerarvi con l’aria pura.

Oroscopo beauty per il segno dei Pesci

Il responso delle stelle per l’oroscopo di Novembre 2022 ci rivela che l’entusiasmo dei Pesci è alle stelle e siete tentate di lasciarvi andare all’istinto. Ma l’imprevisto è dietro l’angolo anche per quanto riguarda la bellezza, attenzione quindi!

Clinique Fluido Protettivo Solare Minerale Viso SPF50 su amazon.it

Agite per tempo e preparatevi sempre come si deve. La protezione solare è d’obbligo anche in inverno e anche in città per evitare brutte sorprese che rovinano la pelle.