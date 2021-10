Oroscopo Novembre 2021: la bellezza secondo lo zodiaco

Curiose di scoprire cosa hanno in serbo le stelle della bellezza e quale sarà il giorno più bello per voi secondo gli astri? Seguite i nostri consigli per un mese di Novembre 2021 a tutta bellezza!

Novembre è per molti un mese un po’ triste, con le giornate che si accorciano e le temperature che diventano via via più rigide. Volete scoprire come affrontare questo mese nel migliore dei modi e all’insegna della bellezza? È il momento del nostro Beauty Oroscopo del mese di Novembre.

Abbiamo interrogato le stelle per consigliarvi come essere al top in base al vostro segno zodiacale! Continuate la lettura per seguire tutti i nostri consigli per l’Oroscopo Novembre 2021!

L’oroscopo della bellezza per il segno dell’Ariete

Tattica e strategia vi hanno accompagnato per tutta l’estate e adesso, nell’attesa delle rosee prospettive e novità che si concretizzeranno sotto i vostri occhi durante l’inverno, è il momento di riposarsi e pensare solo all’oggi.

Sacred Nature Hydra Cream di Comfort Zone su amazon.it

La vostra voglia di divertimento (meritatissimo) rischia però di farvi trascurare le sane abitudini di bellezza. Ricordatevi di non abbandonare mai i fondamentali: struccarvi a fondo ogni sera (anche se siete rientrate all’alba) e applicare una crema giorno adatta al vostro tipo di pelle sono gli step basic che vi permetteranno di avere una pelle al top. Il vostro giorno più bello: 1 Novembre.

L’oroscopo del mese per il Toro

Siete davvero scoppiettanti in questo periodo! Avete un sacco di energia da spendere e dovrete trovare il giusto modo per incanalarla. Lasciatevi andare alle vostre passioni più positive, in amore ma anche dedicandovi ai vostri hobby.

Cercate di tenere a bada il vostro temperamento sul lavoro e, appena ne avrete l’occasione, regalatevi un anticipo di vacanza, da sole, in coppia o con le vostre amiche, in una SPA per un weekend a tutto benessere. Il vostro giorno più bello: 15 Novembre.

Come sarà Novembre 2021 per il segno dei Gemelli

Vi sentite super cariche in questo momento, vero? Le stelle vi sorridono e stando al vostro oroscopo sarete davvero instancabili per tutto il mese. Pianificare, organizzare, stabilire date e scadenze fa parte di voi e non rinuncereste per niente al mondo alla vostra organizzazione, soprattutto sul lavoro e soprattutto quando vi trovate alle prese con un nuovo entusiasmante progetto.

Even Better All-Over Concealer and Eraser di Clinique su eCharme.it

Attenzione però a non strafare, le ore piccole non sono amiche della bellezza! Per risolvere il problema delle occhiaie applicate una crema anti fatica la mattina, magari arricchita con pigmenti correttivi, e picchiettate un correttore dalla tonalità leggermente aranciata. Il vostro giorno più bello: 21 Novembre.

Com’è il segno del Cancro per il mese di Novembre

Il vostro oroscopo mensile vi vede libere e felici, a contatto con il vostro io interiore e con la natura. L’inizio dell’autunno vi ha ricaricato di energia e, tra i buoni propositi per il nuovo mese, vi siete ripromesse di non perdere questo mood positivo.

Impressions Pinky Promise Candela fico selvatico e cedro di Paddywax su asos.com

Per non farvi sopraffare dalla quotidianità, scappate per un fine settimana fuori porta appena ne avete l’occasione. Per immergervi nella vostra interiorità anche in città, ritagliatevi un momento solo vostro, accendete qualche candela, versatevi qualcosa da bere e rilassatevi! Il vostro giorno più bello: 12 Novembre.

Oroscopo di Novembre per il segno del Leone

Per il mese di Novembre 2021 le stelle vi annunciano che è arrivato il momento di provare a uscire dal vostro bozzolo di certezze e affrontare il mondo fuori dalla vostra comfort zone. Anche se i volti e le situazioni familiari sono per voi quanto di più rassicurante esista, approfittate per provare nuove strade e nuove esperienze.

Massaggiatore viso Bear di Foreo su amazon.it

Allontanate ogni eventuale stress prendendovi cura della vostra bellezza dentro e fuori, dall’alimentazione bilanciata fino a tanti, tanti massaggi per viso e corpo. Il vostro giorno più bello: 8 Novembre.

Qual è la coccola di bellezza per il segno della Vergine

Le previsioni zodiacali vi vedono impazienti e irrequiete. Del resto vi capiamo, quanto è difficile lavorare, mantenere la concentrazione ed essere sempre al top sul lavoro quando le giornate sono sempre più buie e le temperature fredde ci fanno venir voglia di fuggire sotto le coperte!

Papaya Enzyme Peel di Elemis su amazon.it

Approfittatene quando rientrate la sera per preparare la pelle per la notte facendo uno scrub rigorosamente almeno 2 volte a settimana. Se la vostra pelle è normale e non particolarmente sensibile, potete provare a sfruttare l’azione chimica dei peeling agli enzimi. Il vostro giorno più bello: 7 Novembre.

Le previsioni per il segno zodiacale della Bilancia

I dubbi e le perplessità della fine dell’estate sono ormai alle spalle, Novembre vi sorride e voi non potete fare a meno di essere do ottimo umore e ringraziare le stelle favorevoli! Qualche nuvola passeggera verso la fine di questo mese passerà veloce come si è presentata e nel complesso tutto procede per il meglio.

Trussardi Eau de Parfum 90ml €95 su amazon.it

Non è forse un ottimo motivo per festeggiare con l’acquisto di un nuovo profumo in sintonia con le vostre previsioni zodiacali? Bando alla timidezza, questo è il momento di osare con una fragranza frizzante e gioiosa che non vi farà passare inosservate. Il vostro giorno più bello: 29 Novembre.

Le previsioni beauty per il segno dello Scorpione

È nel vostro carattere, se siete in coppia, dedicarvi in modo forse un po’ troppo totalizzante al partner. Se state attraversando uno di questi periodi, fermatevi un attimo e pensate completamente a voi stesse, almeno per un fine settimana.

Che ne dite di una mini fuga in SPA? Concedetevi una meta in montagna, per beneficiare dei trattamenti a base di erbe e dell’aria pura. Il vostro giorno più bello: 19 Novembre.

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno del Sagittario

Il timore di deludere le persone che vi sono care questo mese rischia di bloccarvi: i cambiamenti che vi attendono sul lavoro e nella vita affettiva potrebbero mettervi in difficoltà, soprattutto potreste incontrare qualche problema nel comunicare ai vostri cari i vostri cambi di programma.

Rossetto cremoso Diorific di Dior in Diorella su eCharme.it

Concedetevi di pensarci con calma, senza dimenticare di gratificarvi. Un rossetto nuovo o un nuovo profumo renderanno più semplice affrontare il mondo con un sorriso. Il vostro giorno più bello: 29 Novembre.

Oroscopo beauty personalizzato per il Capricorno

Ottobre è andato alla grande e per questo mese di Novembre vi sentite super cariche e pronte finalmente a trasformare in realtà qualche idea che vi frulla in testa già da un po’. E le stelle vi appoggiano in questi ottimi propositi: apritevi a nuove esperienze e tradizioni e se qualcuno cercasse di bloccarvi fategli un bel sorriso e proseguite dritte per la vostra strada.

Pasta di zucchero Veet su amazon.it

Come approfittare di questa voglia di novità per essere più belle? Apritevi al mondo anche per quanto riguarda la cura di voi stesse. Provate la sauna finlandese, sperimentate la ceretta araba (più dolce e delicata di quella tradizionale)… Insomma, lanciatevi senza paura tra i segreti cosmetici più esotici! Il vostro giorno più bello: 7 Novembre.

Qual è la coccola beauty per il segno dell’Acquario

Sarà un periodo piuttosto altalenante, dove è necessario che procediate con prudenza. Nonostante non ci sia nulla che non va, sentite un po’ di malinconia indistinta e l’incapacità di riuscire ad attribuire questo umore cupo a qualcosa in particolare vi destabilizza.

Hydra Beauty Crème Chanel su eCharme.it

È il momento di rimandare le sperimentazioni e fermarsi a un back to basics, curando le vostre certezze. Tornate ai fondamentali della cura della pelle, come la detersione e l’idratazione, cercate di capire quali sono le esigenze del vostro viso per trovare i vostri mai più senza. Il vostro giorno più bello: 30 Novembre.

Pesci, cosa dice l’oroscopo beauty personale

La vostra proverbiale tenacia sta finalmente dando i suoi frutti: avete sudato, studiato e tenuto duro, ma finalmente i progetti lavorativi che avete tanto inseguito stanno prendendo proprio la forma che desideravate.

Non sottraete però tempo alla coppia. Sia che vi troviate all’inizio di una storia sia che vi troviate in una relazione rodata, concedetevi una piccola fuga romantica in una SPA per un weekend a tutto benessere. Il vostro giorno più bello: 3 Novembre.