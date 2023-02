Oroscopo Marzo 2023: la bellezza per la primavera segno per segno

Volete scoprire cosa hanno in serbo le stelle per Marzo 2023? Seguite i nostri consigli beauty personalizzati per il vostro segno zodiacale!

Il ritorno della primavera vi mette di buon umore o soffrite un po’ i cambi di stagione? Volete conoscere un buon modo per sfruttare il vostro rinnovato vigore o recuperare energia? Ci pensa il nostro Beauty Oroscopo Marzo 2023! Per salutare la bella stagione in grande stile abbiamo pensato di consigliarvi dei suggerimenti di bellezza affidandoci allo zodiaco!

Se non vedete l’ora di scoprire quale beauty item hanno scelto le stelle per voi secondo le caratteristiche del vostro segno zodiacale continuate a leggere per conoscere i consigli dell’oroscopo della bellezza.

L’oroscopo beauty del mese per l’Ariete

Le previsioni zodiacali per Marzo 2023 vi promettono armonia, serenità e nuovi interessi: in questi primi mesi dell’anno nuovo, insomma, raccoglierete i frutti di ciò che avete seminato durante il 2022. Un’occasione da non perdere per trovare nuovi modi per esprimervi, anche in ambito beauty.

Maybelline New York SuperStay Matte Ink in Seductress su amazon.it

Assecondate le vostre inclinazioni e indossate i prodotti di bellezza come fossero un abito su misura. Un rossetto long lasting per non dovervi preoccupare di vederlo svanire dalle labbra o un profumo devono esprimere come vi sentite, non abbiate paura a sceglierli a seconda del vostro umore.

L’oroscopo beauty per il segno zodiacale del Toro

Un Marzo strano quello che vi aspetta stando alle previsioni zodiacali: i sogni a occhi aperti e i voli di fantasia nella vostra vita privata si alterneranno a un’estrema razionalità sul lavoro e l’andirivieni tra momenti di dolcezza e di aggressività (che non sono da voi) potrebbero lasciarvi sconcertate.

Per scaricare questo surplus di energia e, contemporaneamente, prendervi cura della vostra forma fisica scoprite tutti gli sport più fisici senza paura di stancarvi. Al riposo penserete approfittando dei trattamenti corpo messi a disposizione dai centri estetici e dalle SPA più vicine!

Le previsioni zodiacali per i Gemelli

Concrete e pratiche come siete, ogni tanto (anzi troppo spesso) tendete a trascurare la vostra parte più sognante e affamata di emozioni profonde. Le stelle di Marzo, invece, vi chiedono di abbracciare questo vostro lato più sentimentale ma rimanendo ben salde con i piedi per terra, determinate come siete a perseguire i vostri obiettivi e realizzare i vostri sogni.

Hugo Boss The Scent For Her Le Parfum su amazon.it

Per voi vi vuole un profumo sofisticato, da vera donnain carriera, con note legnose e fiorite per un bouquet femminile ma deciso al tempo stesso. Per far capire a chi vi sta di fronte che non è il caso di sottovalutarvi o prendervi alla leggera.

L’oroscopo beauty mensile per il Cancro

Non è il momento di osare: i piccolissimi intoppi che vi aspettano questo mese vi chiedono riflessione. Non spaventatevi, però. È tutto passeggero e tutto in divenire, ma se non affrontato con la giusta dose di prudenza, anche ciò che sembra minuscolo può crescere e rischiare di diventare difficile da maneggiare.

3INA Makeup The Gel Eyeliner su amazon.it

Piuttosto sfogate il vostro bisogno di azione sfruttando le tendenze beauty di stagione: è il momento di sfoggiare make up in toni metallici, eyeliner grafici e labbra cangianti.

Oroscopo beauty per il segno del Leone

Parola d’ordine: perseveranza! Sia dal punto di vista professionale che nella vita di coppia le cose non vanno come vorreste, ma è proprio questo il momento di stringere i denti per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissate.

Sephora Collection Colorful Magnetic in 80’s Vibes €6,99 su sephora.it

Distraetevi dando libero sfogo alla fantasia e alla vostra creatività e sperimentando con il trucco come se fosse un gioco! È il momento giusto per colori pastello e texture shimmer!

Il segno della Vergine durante la primavera

Il mantra della primavera 2023 per il segno zodiacale della Vergine è riscoprire la vostra individualità, ritrovare e imparare a valorizzare ciò che vi rende uniche e irripetibili.

Nella bellezza smettete di rincorrere le mode e i trend più improbabili, cercando affannosamente di cucirveli addosso; incanalate piuttosto le vostre energie per capire cos’è che vi rende più belle soltanto per voi stesse, senza pensare ai giudizi e ai condizionamenti esterni: avete mai sentito parlare dell’armocromia? Analizzando i vostri colori naturali, scoprirete quali nuance utilizzare per valorizzare i vostri punti forti e minimizzare i difetti.

Le previsioni zodiacali per la Bilancia

Siete partite ben determinate a perseguire i vostri obiettivi e realizzare i vostri sogni, ma il timore di deludere le persone care rischia di bloccarvi: i cambiamenti che vi attendono potrebbero mettervi in difficoltà, soprattutto potreste incontrare qualche problema nel comunicare ai vostri cari i vostri cambi di programma.

Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture in Mistery Red su amazon.it

Prendete un bel respiro e concedetevi di pensarci con calma, senza dimenticare di gratificarvi. Un rossetto nuovo o un nuovo profumo, sofisticato e da vera donna in carriera, renderanno più semplice affrontare il mondo con la giusta grinta.

Scorpione, l’oroscopo personale per il mese di marzo

La vita sentimentale è al massimo, sia per le coppie appena nate che per le relazioni collaudate, e anche il rapporto con le vostre amiche non è mai stato così frizzante.

E allora dedicate loro un po’ di tempo di più per celebrare il sostegno che non vi hanno mai fatto mancare neanche nei momenti più difficili. Che ne dite di un party a base di beauty swap? Scambiatevi prodotti e consigli e godetevi il momento tra vere amiche.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di marzo per il Sagittario

È un periodo un po’ confuso, avete la sensazione di girarvi e rigirarvi senza riuscire a trovare il bandolo della matassa. Il rischio di portare sul lavoro i problemi familiari e a casa le tensioni lavorative è alto ed è bene cercare di evitarlo in tutti i modi.

Prendete un bel respiro e concentratevi sul cercare elementi di stabilità. Un buon metodo è dedicarsi al beauty decluttering: mettete in ordine la vostra postazione make-up, gettate le cose vecchie e fate spazio per il nuovo per liberare la mente!

Le previsioni beauty per il segno del Capricorno

È nel vostro carattere, se siete in coppia, dedicarvi in modo forse un po’ troppo totalizzante al partner. Se state attraversando uno di questi periodi, fermatevi un attimo e pensate completamente a voi stesse, almeno per un fine settimana.

Che ne dite di una mini fuga in SPA? Concedetevi un weekend in montagna per beneficiare dei trattamenti a base di erbe e dell’aria pura.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di Marzo 2023 per l’Aquario

Le previsioni zodiacali vi vedono impazienti e irrequiete. Del resto vi capiamo, quanto è difficile lavorare, mantenere la concentrazione ed essere sempre al top sul lavoro quando le giornate cominciano ad allungarsi e le temperature più tiepide ci fanno venir voglia di fuggire dall’ufficio!

Leocrema Crema Corpo Burro di Karité 250ml €2,39 su amazon.it

Approfittatene quando rientrate la sera per preparare la pelle per le vacanze che verranno idratanto e nutrendo la pelle con una crema coccolosa.

L’oroscopo di Marzo 2023 per i Pesci

Rimuginare è nel vostro carattere, ormai lo sapete. Ma siete davvero sicure che pensare e ripensare ad avvenimenti passati possa aiutarvi a trovare il bandolo della matassa? Ricordatevi della saggezza popolare e inaugurate Marzo al motto di “è inutile piangere sul latte versato” e concedetevi un po’ di indulgenza verso voi stesse.

Ahava Maschera Detox ai Fanghi su amazon.it

Riscoprite il piacere di prendervi cura di voi dedicandovi qualche acquisto beauty in più, come un bel rossetto o un profumo nuovo, e trovate finalmente il tempo di provare quelle maschere viso che avete rimandato finora.

Cover photo created by karlyukav – www.freepik.com