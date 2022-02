Oroscopo Marzo 2022: la bellezza per la primavera segno per segno

Volete scoprire cosa hanno in serbo le stelle per Marzo 2022? Seguite i nostri consigli beauty personalizzati per il vostro segno zodiacale!

Il ritorno della primavera vi mette di buon umore o soffrite un po’ i cambi di stagione? Volete conoscere un buon modo per sfruttare il vostro rinnovato vigore o recuperare energia? Ci pensa il nostro Beauty Oroscopo Marzo 2022! Per salutare la bella stagione in grande stile abbiamo pensato di consigliarvi dei suggerimenti di bellezza affidandoci allo zodiaco!

Se non vedete l’ora di scoprire quale beauty item hanno scelto le stelle per voi secondo le caratteristiche del vostro segno zodiacale continuate a leggere per conoscere i consigli dell’oroscopo della bellezza.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di Marzo per l’Ariete

È un periodo un po’ confuso, avete la sensazione di girarvi e rigirarvi senza riuscire a trovare il bandolo della matassa. Il rischio di portare sul lavoro i problemi familiari e a casa le tensioni lavorative è alto ed è bene cercare di evitarlo in tutti i modi.

Pochette porta trucchi Reisenthel su amazon.it

Prendete un bel respiro e concentratevi sul cercare elementi di stabilità. Un buon metodo è dedicarsi al beauty decluttering: mettete in ordine la vostra postazione make-up, gettate le cose vecchie e fate spazio per il nuovo per liberare la mente!

L’oroscopo di Marzo 2022 per il Toro

Diciamocelo in confidenza: lamentarvi un po’ vi piace. Ma ogni tanto rischiate di esagerare e questo potrebbe crearvi qualche problema sia in amore che nella vita lavorativa. E allora distraetevi, coltivate un hobby o riprendete in mano quel libro che avete abbandonato tempo fa sul comodino.

Rossetto Catrice Vegan Collagen Matt in Be Seductive €4,59 su amazon.it

Cercate un modo più rapido e immediato per riconquistare il buon umore? Correte in profumeria e regalatevi un bel rossetto, ovviamente rosso fuoco! Non temete, là fuori c’è un rossetto rosso giusto per ciascuna di voi.

Oroscopo beauty dedicato al segno dei Gemelli

Scalpitate per passare i weekend fuori città e state già sognando le vacanze di Pasqua? Il vostro oroscopo della bellezza per Marzo 2022 vi dice che non c’è niente di meglio dello shopping per rendere sopportabili le settimane di lavoro.

essence Palette ombretti I like to MAUVE it, MAUVE it! €4,19 su amazon.it

Pianificate il vostro beauty case primaverile e scoprite tutti i colori più cool per questa stagione, troverete sicuramente quello che fa per voi! Il nostro consiglio? Una mini palette nelle nuance più hip dell’anno.

Oroscopo di Marzo per il segno del Cancro

Per il mese di Marzo 2022 le stelle vi annunciano che è arrivato il momento di provare a uscire dal vostro bozzolo di certezze e affrontare il mondo fuori dalla vostra comfort zone. Anche se i volti e le situazioni familiari sono per voi quanto di più rassicurante esista, approfittate della nuova stagione e della carica che questa porta con sé per provare nuove strade e nuove esperienze.

FOREO LUNA mini 3 su amazon.it

Allontanate ogni eventuale stress prendendovi cura della vostra bellezza dentro e fuori, dall’alimentazione bilanciata fino a tanti, tanti massaggi per viso e corpo.

L’oroscopo beauty per il segno zodiacale del Leone

Un Marzo strano quello che vi aspetta stando alle previsioni zodiacali: i sogni a occhi aperti e i voli di fantasia nella vostra vita privata si alterneranno a un’estrema razionalità sul lavoro e l’andirivieni tra momenti di dolcezza e di aggressività potrebbero lasciarvi sconcertate.

Skin Labo Antigravity Body Gel 200ml su amazon.it

Per scaricare questo surplus di energia e, contemporaneamente, prendervi cura della vostra forma fisica scoprite tutti gli sport più fisici senza paura di stancarvi. Al riposo penserete approfittando dei trattamenti corpo messi a disposizione dai centri estetici e dalle SPA più vicine!

L’oroscopo del mese per la Vergine

Forse in questo periodo il vostro desiderio di piacere a tutti rischia di prendervi un po’ troppo la mano. Forse, soprattutto sul lavoro, aspirate a una perfezione assoluta che è difficile (se non impossibile) da raggiungere. E per questi motivi l’ansia sta facendosi sentire più del giusto. Non buttatevi giù, troverete sicuramente uno stratagemma per tornare scoppiettanti come sempre.

Eau de Milano Exclusive for Woman su amazon.it

Trovate il giusto modo per incanalare la vostra energia, allentate la briglia e lasciatevi andare alle vostre passioni più positive, in amore ma anche dedicandovi ai vostri hobby. Cercate di tenere a bada il vostro temperamento con un profumo luminoso e rasserenante.

Bilancia, cosa dice l’oroscopo beauty personale

Dolci e pacifiche come siete, nei mesi scorsi avete rivelato una tenacia che chi vi sta vicino non si aspettava e che sta finalmente dando i suoi frutti: avete sudato, studiato e tenuto duro, ma infine i progetti lavorativi che avete tanto inseguito stanno prendendo proprio la forma che desideravate.

Non sottraete però tempo alla coppia. Sia che vi troviate all’inizio di una storia sia che vi troviate in una relazione rodata, concedetevi una piccola fuga romantica in una SPA per un weekend a tutto benessere.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di Marzo 2022 per lo Scorpione

Qualche nuvola in vista sul lavoro, un po’ di maretta nella vita sentimentale, il tentativo affannoso di dover piacere a tutti, e il vostro umore diventa subito più cupo. Calma e sangue freddo, la bellezza è un rifugio sicuro!

Wet n Wild Flawless Face Pro Line Brush Set su amazon.it

Scaricate lo stress concedendovi una beauty routine più accurata del solito. Truccatevi con cura perfezionando la vostra tecnica e sperimentando con i colori: questo momento di relax allontanerà tutti i brutti pensieri.

Oroscopo beauty dedicato al segno del Sagittario

La primavera 2022 secondo l’oroscopo del Capricorno

Buone notizie dal vostro oroscopo per Marzo 2022! Se il vostro inverno 2022 è stato a dir poco difficile, in questo inizio di primavera finalmente tutto inizia a girare per il verso giusto e voi potete tornare a respirare liberamente e dedicarvi a qualche momento di assoluto relax.

Holika Holika Honey Sleeping Pack su amazon.it

Prendetevi i giusti minuti anche per la vostra beauty routine mattutina e serale: avete mai pensato agli step della skincare coreana? Una maschera da provare prima di andare a dormire potrebbe rivelarsi un metodo efficace per allontanare il nervosismo e regalarvi un risveglio sereno e pieno di energie!

L’oroscopo di Marzo 2022 per l’Aquario

Rimuginare non è nel vostro carattere, è vero. Ma, come a tutti, di tanto in tanto anche a voi capita di pensare e ripensare ad avvenimenti passati nella speranza di riuscire a trovare il bandolo della matassa. Ricordatevi della saggezza popolare e inaugurate Marzo al motto di “è inutile piangere sul latte versato” e concedetevi un po’ di indulgenza verso voi stesse.

Deborah Milano by Paola Turani Fluid Velvet Mat in Fire Red €12,50 su amazon.it

Godetevi la primavera anche riscoprendo il piacere di prendersi cura di sé. Cedete pure a qualche acquisto beauty in più, come un bel rossetto o un profumo nuovo, e troverete finalmente il tempo di provare quelle maschere viso che rimandate sempre durante l’arco dell’anno.

Le previsioni zodiacali per i Pesci

Siete partite ben determinate a perseguire i vostri obiettivi e realizzare i vostri sogni, ma il timore di deludere le persone care rischia di bloccarvi: i cambiamenti che vi attendono potrebbero mettervi in difficoltà, soprattutto potreste incontrare qualche problema nel comunicare ai vostri cari i vostri cambi di programma.

Flower by Kenzo Poppy Bouquet Eau de Toilette su eCharme.it

Prendete un bel respiro e concedetevi di pensarci con calma, senza dimenticare di gratificarvi. Un rossetto nuovo o un nuovo profumo, sofisticato e da vera donna in carriera, renderanno più semplice affrontare il mondo con la giusta grinta.

Cover photo created by karlyukav – www.freepik.com