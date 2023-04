Oroscopo Maggio 2023: come farsi belle con le stelle

Curiose di scoprire cos’hanno in serbo le stelle della bellezza? Seguite i nostri consigli per un mese di Maggio 2023 a tutta bellezza!

Le gite fuori porta, i vestitini leggeri, la brezza leggera che scompiglia i capelli… questo è Maggio, il mese della natura al massimo del suo splendore, proprio come i fiori che schiudono i loro petali al sole. Volete scoprire come affrontare questo mese all’insegna della bellezza? È il momento del nostro Beauty Oroscopo del mese di Maggio.

Abbiamo interrogato le stelle per consigliarvi come essere al top in base al vostro segno zodiacale! Continuate la lettura per seguire tutti i nostri consigli per l’Oroscopo Maggio 2023!

Oroscopo beauty personalizzato per l’Ariete

L’oroscopo di Maggio 2023 vi mette a dura prova. La stanchezza gioca brutti scherzi, vero? Non abbandonatevi allo scoramento e pensate alle belle giornate sempre più frequenti.

Tesori d’Oriente Profumo Aromatico Tè Verde Matcha 100ml €4,99 su amazon.it

Perché non pensate a una coccola beauty da concedervi? Per esempio un profumo aromatico e fresco, contemporaneamente vivace e rilassante, per accarezzare i sensi e raggiungere l’armonia interiore.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di Maggio per il Toro

Spesso quello che vi mette in difficoltà è il vostro desiderio (legittimo) di avere tutto dalla vita: se l’amore va alla grande non siete contente se non riuscite a raggiungere subito il massimo dei risultati anche sul lavoro e viceversa. La buona notizia è che questo mese i tasselli inizieranno ad andare al loro posto, quella cattiva è che l’ambizione da sola non sempre basta e che spesso va affiancata alla pazienza.

E allora dedicatevi al beauty decluttering sfruttandolo come un momento meditativo: mettere in ordine la vostra postazione make-up gettando le cose che non desiderate più e scegliendo cosa conservare potrà suggerirvi come liberarvi del superfluo anche in altri ambiti della vostra vita.

Il mese di Maggio per il segno dei Gemelli

Avete imparato a fare selezione tra le cose importanti e il superfluo da lasciare andare, le previsioni per il vostro segno zodiacale vi spingono a ritrovare il giusto equilibrio e le energie per ripartire con il piede giusto. Lasciatevi alle spalle chi vi ha deluso e ripartite da voi anche quando si parla di beauty routine.

Augustinus Bader The Lip Balm €37 su sephora.it

La parola d’ordine? Idratazione, idratazione, idratazione, anche e soprattutto nelle zone più delicate come le labbra e il contorno occhi.

Le previsioni beauty per il segno del Cancro

È nel vostro carattere, se siete in coppia, dedicarvi in modo forse un po’ troppo totalizzante al partner. Se state attraversando uno di questi periodi, fermatevi un attimo e pensate completamente a voi stesse, almeno per un fine settimana.

Che ne dite di una mini fuga in SPA? Concedetevi una meta in montagna, per beneficiare dei trattamenti a base di erbe e dell’aria pura.

Come sarà Maggio 2023 per il segno del Leone

Vi sentite super cariche in questo momento, vero? Le stelle vi sorridono e stando al vostro oroscopo sarete davvero instancabili per tutto il mese. Pianificare, organizzare, stabilire date e scadenze fa parte di voi e non rinuncereste per niente al mondo alla vostra organizzazione, soprattutto sul lavoro e soprattutto quando vi trovate alle prese con un nuovo entusiasmante progetto.

deBBY concealerSOLUTION LUMINOUS EFFECT €5,50 su amazon.it

Attenzione però a non strafare, le ore piccole non sono amiche della bellezza! Per risolvere il problema delle occhiaie applica una crema anti fatica la mattina, magari arricchita con pigmenti correttivi, e picchietta un correttore dalla tonalità leggermente aranciata.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di Maggio 2023 per la Vergine

Le stelle del mese di Maggio vi suggeriscono di fare attenzione a non cedere allo stress! Affrontate con pazienza gli intoppi sul lavoro e contate fino a dieci prima di una discussione con il partner. Volete ritrovare la giusta energia? Una giornata in SPA in queste situazioni fa miracoli.

Rilastil Aqua Maschera Idratante su amazon.it

Concedetevi una pulizia del viso e un massaggio rigenerante e tornerete come nuove. E a casa? Per non perdere i benefici che i trattamenti professionali hanno regalato alla vostra pelle, concedetevi una maschera idratante da fare una volta la settimana.

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno della Bilancia

Il timore di deludere le persone che vi sono care questo mese rischia di bloccarvi: i cambiamenti che vi attendono sul lavoro e nella vita affettiva potrebbero mettervi in difficoltà, soprattutto potreste incontrare qualche problema nel comunicare ai vostri cari i vostri cambi di programma.

L’Oréal Paris Color Riche Intense Volume Matte in Le Fucshia Libre su amazon.it

Concedetevi di pensarci con calma, senza dimenticare di gratificarvi. Un rossetto nuovo o un nuovo profumo renderanno più semplice affrontare il mondo con un sorriso.

Il profumo per Maggio per il segno dello Scorpione

Siete partite con un approccio zen e non potevate fare una scelta migliore: per il mese di Maggio vi aspettano grandi cambiamenti che avrebbero potuto destabilizzarvi ma non preoccupatevi, riuscirete ad affrontare con la giusta misura anche gli imprevisti che si presenteranno sulla vostra strada.

Guerlain Aqua Allegoria Nerolia Vetiver Forte eau de parfum 125ml €165 su sephora.it

Vi sentite bene e in gran forma, sicure di voi stesse e in grado di destreggiarvi su situazioni lavorative non sempre facili. Mantenete la calma e affidatevi aun profumo in grado di riconnettervi con la vostra parte più intima.

Oroscopo beauty personalizzato per il Sagittario

Vi aspetta un mese di Maggio ricco di impegni e incombenze di ogni genere: viaggi di lavoro e di piacere, nuove avventure e imprevisti di ogni genere. Ma la vita attiva (anche troppo) vi piace! Il rischio che correte, però, è quello di strafare.

Weleda Olio Rilassante Lavanda su amazon.it

E allora fermatevi un momento e prenotate un massaggio o una giornata alle terme, corpo e spirito vi ringrazieranno. In alternativa, organizzatevi per un momento SPA a casa vostra, con un olio da massaggio da profumare con gli oli essenziali.

Le previsioni per il segno zodiacale del Capricorno

Tutto andrà alla grande per il mese di Maggio, decisamente positivo per voi su tutti i fronti! Il vostro ottimo umore si accompagnerà a nuove occasioni di divertimento in amore e a proposte lavorative decisamente allettanti.

Guerlain Abeille Royale UV Skin Defense 50ml €80 su sephora.it

Affrontatecon entusiasmo le nuove prospettive che vi si presenteranno e prendete la palla al balzo per rinnovare il vostro beauty con nuovi prodotti di skincare, un nuovo fondotinta e nuovi colori adatti per la Primavera.

Com’è il segno dell’Aquario per il mese di Maggio

Il vostro oroscopo mensile vi vede libere e felici, a contatto con il vostro io interiore e con la natura. L’aria della primavera vi ricarica di energia e, tra i buoni propositi del mese, vi siete ripromesse di non perdere questo mood positivo. Per non farvi sopraffare dalla quotidianità, scappate per un fine settimana fuori porta appena ne avete l’occasione.

Candela profumata La Jolie Muse alle foglie di pompelmo su amazon.it

Per immergervi nella vostra interiorità anche in città, ritagliatevi un momento solo vostro, accendete qualche candela dal profumo agrumato che vi trasporti immediatamente in un giardino mediterraneo, versatevi qualcosa da bere e rilassatevi!

I consigli personalizzati per i Pesci

Carissime Pesci, siete appena uscite da un periodo che vi ha messo veramente a dura prova, ma ora è finalmente arrivato il momento di pensare solo a voi stesse e al vostro benessere.

Greendoor Scrub per il corpo rassodante su amazon.it

Se le persone che avete intorno aumentano i vostri livelli di stress, concedetevi un paio di weekend di fuga da sole in totale libertà! Le mete ideali? Il mare per fare il pieno di iodio e una spa in montagna per rigenerarvi con l’aria pura. Per non perdere i benefici delle vostre vacanze, una volta tornate a casa regalatevi qualche momento di relax approfittando di scrub e balsami corpo gourmand.