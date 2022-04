Oroscopo Maggio 2022: come farsi belle con le stelle

Curiose di scoprire cos’hanno in serbo le stelle della bellezza? Seguite i nostri consigli per un mese di Maggio 2022 a tutta bellezza!

Le gite fuori porta, i vestitini leggeri, la brezza leggera che scompiglia i capelli… questo è Maggio, il mese della natura al massimo del suo splendore, proprio come i fiori che schiudono i loro petali al sole. Volete scoprire come affrontare questo mese all’insegna della bellezza? È il momento del nostro Beauty Oroscopo del mese di Maggio.

Abbiamo interrogato le stelle per consigliarvi come essere al top in base al vostro segno zodiacale! Continuate la lettura per seguire tutti i nostri consigli per l’Oroscopo Maggio 2022!

L’oroscopo di Maggio 2022 per l’Ariete

Sapete che non è sempre necessario ricercare nuovi stimoli all’esterno da voi? Le vostre previsioni zodiacali per questo mese vi indicano di puntare sulla vostra creatività, per tirare davvero fuori tutto il vostro potenziale.

Per esempio, potreste cimentarvi nel divertente esercizio di “shopping your stash“. Invece di acquistare nuovi prodotti di bellezza, cercate nuove combinazioni inedite fra i trucchi che già possedete, rimarrete sorprese dai risultati!

Oroscopo beauty personalizzato per il segno del Toro

Le giornate si allungano, le temperature si alzano, ma nonostante ciò questo mese di Maggio sembra essere per voi un momento buio e la vostra tendenza a chiudervi in voi stesse potrebbe prendervi la mano. Non cedete al malumore e provate a esprimere tutto ciò che vi ribolle dentro.

Lucidalabbra effetto volumizzante essence what the fake! EXTREME €3,79 su amazon.it

Curate le labbra con uno scrub allo zucchero e con un balsamo nutriente. Un gloss lucidissimo, da solo o applicato sopra il vostro rossetto abituale, metterà di buon umore voi e chi vi sta ascoltando.

L’oroscopo della bellezza per il segno dei Gemelli

Tattica e strategia vi hanno accompagnato per i primi mesi dell’anno e adesso rosee prospettive e novità stanno per concretizzarsi sotto i vostri occhi. Niente di inatteso, perché è proprio per questo che avete lavorato indefessamente, ma sicuramente potrete rasserenarvi e ritrovare i vostri ritmi.

Face D Instant Glow Acqua Micellare Spray su amazon.it

Attente però a non trascurare le sane abitudini di bellezza! Ricordatevi di non abbandonare mai i fondamentali: struccarvi a fondo ogni sera e applicare una crema giorno adatta al vostro tipo di pelle sono gli step basic che vi permetteranno di avere sempre una pelle al top!

L’oroscopo personale per il Cancro

L’oroscopo di Maggio 2022 vi mette a dura prova. La stanchezza gioca brutti scherzi vero? Non abbandonatevi allo scoramento e pensate alle belle giornate dei weekend che vi aspettano.

Perlier Acqua Profumata per il Corpo Iris Blu su amazon.it

Perché non pensate a una coccola beauty da concedervi? Per esempio un’acqua profumata rinfrescante da vaporizzare in abbondanza anche sul cuscino prima di coricarvi.

Oroscopo del Leone personalizzato

Il vostro oroscopo per Maggio 2022 vi suggerisce di tenere a bada l’impulsività, così tipica del vostro segno, fermare la vostra corsa a rotta di collo verso la meta e tenere sotto controllo tutto ciò che vi circonda per essere pronte a cambiare rotta quando le circostanze lo richiederanno.

Clarins Calm-Essentiel Huile restructurante 30ml €66 su amazon.it

Approfittate della primavera per cominciare a rinnovarvi partendo dalla vostra bellezza, potrebbe essere arrivato il momento di pensare a un check della vostra pelle, per iniziare una beauty routine che veramente si addica alle vostre esigenze.

L’oroscopo di Maggio 2022 per la Vergine

Stando alle previsioni delle stelle, secondo l’oroscopo di Maggio 2022 vi aspettano grandi e gradite sorprese e momenti di intraprendenza. Siete pronte a partire all’improvviso?

Nécessaire da viaggio Piquadro su amazon.it

Non lasciatevi cogliere di sorpresa e preparate un beauty case per i momenti di emergenza beauty! Lo zodiaco consiglia pochi prodotti essenziali e multifunzionali per viaggiare leggere da conservare in una borsetta porta-trucchi comoda e graziosa.

Oroscopo beauty per il segno della Bilancia

Parola d’ordine: perseveranza! Sia dal punto di vista professionale che nella vita di coppia le cose non vanno come vorreste, ma è proprio questo il momento di stringere i denti per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissate.

Catrice Art Couleurs Eyeshadow in Golden Leaf €3,49 su eCharme.it

Distraetevi dando libero sfogo alla fantasia e alla vostra creatività e sperimentando con il trucco come se fosse un gioco! Qualche esempio? Ispiratevi al make-up anni Novanta e provate i prodotti dagli effetti olografici e glitterati: è il momento giusto per colori pastello e texture shimmer!

Scorpione: cosa prevede l’oroscopo beauty

Relax, relax e ancora relax: venite da un periodo che vi ha impegnato molto sia fisicamente che mentalmente ma è arrivato il momento del meritato riposo. Pensate a voi stesse e riservatevi dei momenti beauty in cui staccare la spina e ritrovare la serenità.

Dr.Jart+ Cicapair Tiger Grass Re.pair Serum 30ml €41,50 su amazon.it

Un rituale di bellezza quotidiano come la skincare coreana, con i suoi step ormai ben codificati da seguire scrupolosamente, vi aiuterà a recuperare forza, energie e serenità come in un esercizio zen.

L’oroscopo di questo mese per il segno del Sagittario

Il vostro oroscopo vi comunica che avete dato fondo a tutte le energie e ora vi meritate almeno un weekend all’insegna del relax! Durante l’inverno siete riuscite a realizzare i progetti che avevate messo in cantiere l’anno scorso, siete soddisfatte, ma non lasciatevi sopraffare dalla stanchezza.

Biopoint Body Care Scrub Corpo Pure Detox 200ml €9,90 su amazon.it

Godetevi tutti i benefici del riposo per la vostra bellezza. E, per una pelle luminosa come non mai, fate uno scrub una volta la settimana e ricordatevi di applicare una crema supernutriente ogni sera.

Un oroscopo profumato per il Capricorno

I dubbi e le perplessità dei primi mesi dell’anno sono ormai alle spalle, Maggio vi sorride e voi non potete fare a meno di essere di ottimo umore e ringraziare le stelle favorevoli! Qualche nuvola passeggera verso la fine di questo mese volerà via veloce come si è presentata e nel complesso tutto procede per il meglio.

Acca Kappa Idillio Eau de Parfum su amazon.it

Non è forse un ottimo motivo per festeggiare con l’acquisto di un nuovo profumo in sintonia con le vostre previsioni zodiacali? Bando alla timidezza, questo è il momento di osare con una fragranza evocativa ed elegante che non vi farà passare inosservate.

Oroscopo beauty personalizzato per l’Aquario

Aprile è andato alla grande e per questo mese di Maggio vi sentite super cariche e pronte finalmente a trasformare in realtà qualche idea che vi frulla in testa già da un po’. E le stelle vi appoggiano in questi ottimi propositi: apritevi a nuove esperienze e tradizioni e se qualcuno cercasse di bloccarvi fategli un bel sorriso e proseguite dritte per la vostra strada.

Veet Pasta di zucchero per depilazione su amazon.it

Come approfittare di questa voglia di novità per essere più belle? Apritevi al mondo anche per quanto riguarda la cura di voi stesse. Provate la sauna finlandese, sperimentate la ceretta araba (più dolce e delicata di quella tradizionale)… Insomma, lanciatevi senza paura tra i segreti cosmetici più esotici!

L’Oroscopo del mese per i Pesci

Siete davvero scoppiettanti in questo periodo! Avete un sacco di energia da spendere e dovrete trovare il giusto modo per incanalarla. Lasciatevi andare alle vostre passioni più positive, in amore ma anche dedicandovi ai vostri hobby.

Cercate di tenere a bada il vostro temperamento sul lavoro e, appena ne avrete l’occasione, regalatevi un primo scampolo di vacanza, da sole, in coppia o con le vostre amiche, in una SPA per un weekend a tutto benessere.