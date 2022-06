Oroscopo Luglio 2022: come affrontare l’estate in bellezza con i consigli delle stelle

Siete curiose di scoprire cos’hanno in serbo le stelle per voi per l’estate 2022? Seguite tutti i nostri consigli di bellezza con il nostro Beauty Oroscopo per il mese di Luglio 2022, con le previsioni zodiacali segno per segno dal punto di vista della bellezza e del benessere.

Le belle giornate di piena estate sono finalmente arrivate e, con loro, le prime vacanze per staccare dai ritmi frenetici della città e godersi un po’ di meritato riposo! Sia che abbiate già scelto la vostra meta estiva al mare, in montagna, o nelle più belle capitali in giro per il mondo, scoprite come affrontare questo mese in bellezza, con i nostri suggerimenti beauty per l’Oroscopo Luglio 2022! Tutti i consigli personalizzati segno per segno dal punto di vista del benessere e della cura di sé: siete pronte a scoprire cosa c’è in serbo per voi nel nostro Beauty Oroscopo?

Le previsioni per Luglio per l’Ariete

Le energie sicuramente non vi mancano! Correte di qua e di là, vi create nuovi hobby e scoprite nuove passioni. Poi all’improvviso il dubbio: forse state scappando da qualcosa. Fermatevi un attimo a riflettere perché a Luglio tutto potrebbe diventare più chiaro, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Guerlain Aqua Allegoria Nerolia Vetiver eau de toilette 125ml €135 su amazon.it

E allora, con la piena estate, non perdete tempo e lanciatevi nelle nuove inaspettate avventure amorose che risolleveranno la vostra autostima. Attenzione però a non strafare, il rispetto per l’altra persona deve venire prima di tutto. Va bene sentirvi una principessa, ma ogni tanto vi toccherà scendere dal piedistallo. E il profumo giusto può aiutarvi.

Com’è il segno del Toro per il mese di Luglio

Il vostro oroscopo mensile vi vede libere e felici, a contatto con il vostro io interiore e con la natura. La prospettiva delle prossime vacanze vi ricarica di energia e, tra i buoni propositi per l’estate, vi siete ripromesse di non perdere questo mood positivo.

Yankee Candle Island Sunset su amazon.it

Per non farvi sopraffare dalla quotidianità, scappate per un fine settimana fuori porta appena ne avete l’occasione. Per immergervi nella vostra interiorità anche in città, ritagliatevi un momento solo vostro, accendete qualche candela profumata che vi trasporti immediatamente in un paradiso tropicale, versatevi qualcosa da bere e rilassatevi!

Come sarà Luglio 2022 per il segno dei Gemelli

Vi sentite super cariche in questo momento, vero? Le stelle vi sorridono e stando al vostro oroscopo sarete davvero instancabili per tutto il mese. Pianificare e stabilire date e scadenze non vi spaventa e la prospettiva di poter trovare nuovi ed entusiasmanti progetti lavorativi vi rende più cariche che mai.

Estée Lauder Revitalizing Supreme + Youth Power Eye Balm 15ml €73 su sephora.it

Attenzione però a non strafare, le ore piccole non sono amiche della bellezza! Per risolvere il problema delle occhiaie applica una crema anti fatica la mattina, magari arricchita con attivi che contrastino borse e cerchi scuri, e picchietta un correttore dalla tonalità leggermente aranciata.

Oroscopo per il segno zodiacale del Cancro

Accontentarvi non fa per voi, soprattutto in amore. E i risultati si vedono: Luglio si prospetta particolarmente piccante e vivace. È il momento di mettere il turbo alla vostra relazione, soprattutto se siete in coppia da parecchio tempo. Preparate una sorpresa al vostro partner sfoggiando un beauty look diverso dal solito, magari con un nuovo taglio di capelli o una nuova manicure.

Biopoint Professional Cristalli Liquidi Anti-Crespo 75ml €6,50 su amazon.it

I trend del momento? Onde morbide e seducenti e unghie dalla forma a mandorla, da scegliere in un colore nude per essere sempre raffinate. Il look giusto anche per chi è single ed è alla ricerca di nuove conquiste.

Oroscopo beauty dedicato al segno del Leone

Scalpitate per passare i weekend fuori città e state già sognando le vacanze di agosto? Il vostro oroscopo della bellezza per Luglio 2022 vi dice che non c’è niente di meglio dello shopping per rendere sopportabili le settimane di lavoro.

Dermolab Crema solare viso e corpo SPF50 travel size 50ml €6,90 su amazon.it

Pianificate il vostro beauty case estivo e scoprite tutte le nuove formule di solari per questa stagione, troverete sicuramente quello che fa per voi!

Qual è la coccola beauty per la Vergine

È il momento di mettere da parte le maschere che la vita quotidiana vi ha imposto e di riscoprire la genuinità. Se sul lavoro le finzioni stanno diventando troppo pesanti da tollerare, non lasciatevi prendere dal panico e non abbiate paura di abbracciare nuove sfide. In amore, invece, il cielo di questo mese sembra risplendere proprio per le single.

Laneige Glowy Makeup Serum 30ml €28 su sephora.it

Quindi se avete deciso che è arrivato il momento di “rimettervi sulla piazza” perché guardandovi dentro avete capito che è il momento di cercare un nuovo amore, attirate l’attenzione con un incarnato radioso per fare festa e animare la serata.

L’oroscopo personale per la Bilancia

Alti e bassi, salite rapidissime e vertiginose cadute. Questo mese per voi sarà un’altalena di emozioni alla lunga un po’ sfiancante. Per mantenervi serene è indispensabile recuperare la calma.

OleHenriksen Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer 50ml €45 su sephora.it

Iscrivetevi a un corso di yoga e iniziate a praticare la mindfulness. Curate la vostra bellezza a partire da dentro, con tisane depurative e scegliete con cura i vostri prodotti di skincare, meglio puntare su cosmetici naturali e biologici ricchi di estratti vegetali e privi di sostanze controverse come i petrolati e i siliconi.

Oroscopo beauty dedicato al segno dello Scorpione

Scalpitate per passare i weekend fuori città e state già sognando le vacanze estive? Il vostro oroscopo della bellezza per Luglio 2022 vi dice che non c’è niente di meglio dello shopping per rendere sopportabili le settimane di lavoro.

Kiko Milano Bright Quartet Eyeshadow Palette in Smokey Eyes Profusion su amazon.it

Pianificate il vostro beauty case estivo e scoprite tutti i colori più cool per questa stagione, troverete sicuramente quello che fa per voi! Il nostro consiglio? Una mini palette nelle nuance più hip dell’anno.

Come sarà il mese di Luglio per il segno del Sagittario

Si avvicina qualche nube sulle vostre relazioni amorose, dovrete cercare di riportare l’armonia in coppia puntando su dolcezza e seduzione. Mettete da parte la ricerca dello scontro a tutti i costi, ma attente a non rischiare di rinunciare alla forza che vi contraddistingue.

Fenty Beauty by Rihanna Fenty Icon in The MVP €20,90 su sephora.it

Per sentire Venere più vicina senza intimorire il partner, puntate su un grande classico: sfoggiate un rossetto rosso fuoco e non dimenticate mai il potere del makeup!

L’oroscopo beauty mensile per il Capricorno

È arrivato il momento di osare. Mettete da parte esitazioni e perplessità e approfittate dell’estate per lanciarvi in nuove avventure ed esperienze: sul lavoro mettetevi in proprio, se lo desiderate, in amore cercate un partner complice o, se siete single, godetevi tutta la libertà che vi regala la vostra condizione.

deBBY eyeLINER GLITTER MAXI €3,90 su amazon.it

Anche le tendenze beauty di stagione vi spingono all’azione: è il momento di sfoggiare make up in toni metallici, eyeliner grafici e labbra intense e mat.

L’oroscopo per l’Aquario di Luglio 2022

Sapete che non è sempre necessario ricercare nuovi stimoli all’esterno da voi? Le vostre previsioni zodiacali per questo mese vi indicano di puntare sulla vostra creatività, per tirare davvero fuori tutto il vostro potenziale.

Per esempio, potreste cimentarvi nel divertente esercizio di “shopping your stash“. Invece di acquistare nuovi prodotti di bellezza, cercate nuove combinazioni inedite fra i trucchi che già possedete, rimarrete sorprese dai risultati!

Il beauty oroscopo per il segno dei Pesci

Le vostre previsioni zodiacali per il mese di Luglio nascondono qualche insidia. Tra alti e bassi, imprevisti e casualità, prese di distanza e riavvicinamenti, vi aspetta un periodo movimentato. Siate pronte a prendere tutto il buono che ne verrà e a non lasciarvi sopraffare dagli inevitabili aspetti negativi.

Pixi Patch occhi Dream-yEYE 60 patches+ spatola €26 su sephora.it

Per evitare gli spiacevoli inconvenienti di bellezza che gli alti e bassi del momento potrebbero portarvi, organizzatevi per qualsiasi emergenza! Maschere rilassanti per un aspetto più disteso e patch occhi per stroncare sul nascere gli effetti di una notte insonne saranno i vostri alleati più preziosi.