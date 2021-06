Oroscopo Luglio 2021: i consigli delle stelle per l’estate

Siete curiose di scoprire cos’hanno in serbo le stelle per voi per questa estate? Seguite tutti i nostri consigli di bellezza con il nostro Beauty Oroscopo per il mese di Luglio 2021, con le previsioni zodiacali segno per segno dal punto di vista della bellezza e del benessere.

E così è finalmente arrivata l’estate piena, con le sue giornate sfolgoranti di sole e le tanto sospirate vacanze, per staccare la spina dalla frenetica vita di città e dedicarsi anima e corpo al meritato riposo. Che voi abbiate scelto il mare, la montagna o un viaggio in giro per il mondo, i nostri consigli beauty per l’Oroscopo Luglio 2021 vi permetteranno di affrontare il mese in bellezza! E allora ecco tutti i suggerimenti personalizzati segno per segno dal punto di vista del benessere e della cura di sé: siete pronte per scoprire cosa ha in serbo per voi il nostro Beauty Oroscopo?

L’oroscopo per l’Ariete di Luglio 2021

Sapete che non è sempre necessario ricercare nuovi stimoli all’esterno da voi? Le vostre previsioni zodiacali per questo mese vi indicano di puntare sulla vostra creatività, per tirare davvero fuori tutto il vostro potenziale.

Trousse con coulisse The Flat Lay Co.

Per esempio, potreste cimentarvi nel divertente esercizio di “shopping your stash“. Invece di acquistare nuovi prodotti di bellezza, cercate nuove combinazioni inedite fra i trucchi che già possedete, rimarrete sorprese dai risultati!

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno del Toro

Il vostro luglio è all’insegna della stabilità, sia sul lavoro che nella vita sentimentale. Bene? Forse, perché per vostra caratteristica siete portate a ricercare sempre la novità, rischiando di rompere quello che in definitiva è un utile momento di pace.

Beauty case Ted Baker

Perché non provate a cercare un nuovo inizio nella beauty routine? Rinnovate il vostro beauty case, fate un decluttering con tutte le cose inutili e che non fanno per voi e puntate a costruire una routine di bellezza che faccia davvero al caso vostro.

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno dei Gemelli

Il vostro oroscopo di Luglio 2021 è positivo, e la progettualità è vostra amica. Preparatevi per le ferie ormai imminenti prenotando una manicure che vi faccia sentire ordinate senza rinunciare a un tocco che sappia di sole e d’estate.

Smalto in gel Le Mini Macaron in Golden Glow

Il colore giusto per voi è allegro come le vacanze che stanno per arrivare e scintillante d’oro.

Oroscopo mensile per il segno del Cancro

Le previsioni zodiacali di Luglio 2021 dicono che sarete professionali sul lavoro e pazienti in amore, ma non dimenticate che ogni tanto è importante lasciarsi andare e rilassarsi! Il mondo della bellezza è vostro amico e può regalarvi la leggerezza di cui avete bisogno.

Come fare… cosmetici e detersivi fatti in casa. Trucchi e ricette per curare corpo e casa in armonia con l’ambiente di Isabella Giorgini e Chiara De Notaris

Che ne dite di dedicare un po’ del vostro tempo libero alla realizzazione di qualche ricetta di bellezza fai da te? È un modo divertente per dedicarvi un po’ di meritato relax. Se non ve la sentite di andare “a naso”, su Internet troverete tanti manuali per cimentarvi nella preparazione di saponi e cosmetici da fare in casamanuali per cimentarvi nella preparazione di saponi e cosmetici da fare in casa.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di Luglio per il Leone

Siete partite con un approccio zen che vi aiuterà ad affrontare con la giusta misura anche gli imprevisti che si presenteranno sulla vostra strada. Vi sentite bene e in gran forma, sicure di voi stesse e in grado di destreggiarvi su situazioni lavorative non sempre facili.

Tazza in ceramica decorata

Per aiutarvi a mantenere la calma, dedicatevi al beauty decluttering: gettate i vecchi trucchi, armatevi di secchielli per riporre pennelli e matite e di organizer in plexiglass per avere tutto sotto controllo e mettete in ordine la vostra postazione make-up!

Com’è il segno della Vergine per il mese di Luglio

Il vostro oroscopo mensile vi vede libere e felici, a contatto con il vostro io interiore e con la natura. Le vacanze che stanno per arrivare vi ricaricano di energia e, tra i buoni propositi per la nuova stagione, vi siete ripromesse di non perdere questo mood positivo.

Candela lavanda, mimosa e petali LOLLI

Per non farvi sopraffare dalla quotidianità, scappate per un fine settimana fuori porta appena ne avete l’occasione. Per immergervi nella vostra interiorità anche in città, ritagliatevi un momento solo vostro, accendete qualche candela, versatevi qualcosa da bere e rilassatevi!

Oroscopo beauty dedicato al segno della Bilancia

Gli alti e bassi vi hanno accompagnato per tutto il mese scorso ma, se siete riuscite a mettere a fuoco i vostri desideri, ottobre potrebbe rendervi più semplice gestire ciò che vi succede intorno.

Palette Fairytale I Heart Revolution x Disney in Ariel

È il momento giusto per trovare nel make up un elemento di espressione della vostra personalità. Osate con la creatività e non abbiate paura delle sperimentazioni.

L’oroscopo dello Scorpione personalizzato

Il romanticismo segnerà il vostro mese di Luglio 2021, rendendovi più femminili che mai. Ricordatevi però che proprio in questo periodo getterete le fondamenta per i mesi a venire.

Ciglia finte a ciuffetti Nikki_Makeup

Assecondate le stelle e dedicate qualche momento in più alla cura di voi. Provate a sperimentare una beauty routine completa curando il make up fin nei minimi dettagli. Il partner, presente o potenziale, apprezzerà!

Qual è la coccola beauty per il Sagittario

È il momento di mettere da parte le maschere che la vita quotidiana vi ha imposto e di riscoprire la genuinità. Se sul lavoro le finzioni stanno diventando troppo pesanti da tollerare, non lasciatevi prendere dal panico e non abbiate paura di abbracciare nuove sfide. In amore, invece, il cielo di questo mese sembra risplendere proprio per le Sagittario single.

Ombretto in crema & Other Stories in Zinc Eternal

Quindi se avete deciso che è arrivato il momento di “rimettervi sulla piazza” perché guardandovi dentro avete capito che è il momento di cercare un nuovo amore, attirate l’attenzione con un ombretto olograficoombretto olografico, il beauty item giusto per il vostro mese di Luglio per fare festa e animare la serata.

Qual è la coccola beauty per il segno del Capricorno

Sarà un periodo piuttosto altalenante, dove è necessario che procediate con prudenza. Nonostante non ci sia nulla che non va, sentite un po’ di malinconia indistinta e l’incapacità di riuscire ad attribuire questo umore cupo a qualcosa in particolare vi destabilizza.

Crema idratante in gel Honey Balm WISHFUL

È il momento di rimandare le sperimentazioni e fermarsi a un back to basics, curando le vostre certezze. Tornate ai fondamentali della cura della pelle, come la detersione e l’idratazionel’idratazione, cercate di capire quali sono le esigenze del vostro viso per trovare i vostri mai più senza.

Il mese di Luglio per il segno dell’Aquario

Avete imparato a fare selezione tra le cose importanti e il superfluo da lasciare andare, le previsioni per il vostro segno zodiacale vi spingono a ritrovare il giusto equilibrio e le energie per ripartire con il piede giusto. Lasciatevi alle spalle chi vi ha deluso nel corso della primavera e ripartite da voi anche quando si parla di beauty routine.

Trattamento labbra volumizzante Hydraluron Indeed Labs

La parola d’ordine? Idratazione, idratazione, idratazione, anche e soprattutto nelle zone più delicate come le labbra, da idratare con un trattamento volumizzante all’acido ialuronico.

I consigli zodiacali su misura per i Pesci

Sarà un mese all’insegna delle risate e della spensieratezza, nonostante di tanto in tanto possa riemergere qualche ricordo negativo lasciato da esperienze passate, riuscirete a lasciarvelo alle spalle col sorriso, regalando gioia a chi vi circonda.

Eau de toilette Heal Your Mind Mugler Cologne

Approfittate di questo momento positivo per ricaricarvi di energia e assaporare tutti i profumi della vacanza! Dedicatevi a esplorazioni olfattive che non avreste mai immaginato e avventuratevi tra fragranze gourmand e accordi marini: l’obiettivo è creare memorie olfattive che vi resteranno nel cuore.