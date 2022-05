Oroscopo Giugno 2022: una coccola beauty per ogni segno zodiacale

Scoprite come preparare la vostra pelle al primo sole e a una nuova beauty routine per la bella stagione, con tutti i nostri consigli in base al vostro segno zodiacale: ecco il nostro Beauty Oroscopo Giugno 2022.

Finalmente è arrivata l’estate e i primi weekend fuori porta passati al mare! Siete pronte ad affrontare la nuova stagione a tutta bellezza? Scoprite insieme a noi come essere ancora più belle in base al vostro segno zodiacale, con il nostro Beauty Oroscopo di Giugno! Per questo mese il tema non poteva che essere l’abbronzatura, il look sunkissed e come essere super glamour con il primo sole, seguite tutti i nostri consigli dell’Oroscopo Giugno 2022!

Come sarà Giugno 2022 per il segno dell’Ariete

Vi sentite super cariche in questo momento, vero? Le stelle vi sorridono e stando al vostro oroscopo sarete davvero instancabili per tutto il mese. Pianificare, organizzare, stabilire date e scadenze fa parte di voi e non rinuncereste per niente al mondo alla vostra organizzazione, soprattutto sul lavoro e soprattutto quando vi trovate alle prese con un nuovo entusiasmante progetto.

deBBY concelearSOLUTION luminous effect €5,50 su amazon.it

Attenzione però a non strafare, le ore piccole non sono amiche della bellezza! Per risolvere il problema delle occhiaie applica una crema anti fatica la mattina, magari arricchita con pigmenti correttivi, e picchietta un correttore dalla tonalità leggermente aranciata.

L’Oroscopo di Giugno 2022 per il Toro

Le previsioni delle stelle vi suggeriscono di ritagliarvi qualche momento di relax prima dell’inizio delle vacanze vere e proprie, per permettervi di ritrovare la giusta energia e tornare al lavoro cariche in attesa delle sospirate ferie.

Dr.Jart+ Pore-remedy Purifying Mud Mask €7,90 su sephora.it

Sperimentate un rituale di bellezza quotidiano che sia quasi un esercizio zen come la skincare coreana. I suoi step ben codificati vi aiuteranno a ritrovare le energie e gli ingredienti naturali delle maschere per il viso supporteranno la vostra pelle in attesa dal sole.

Oroscopo per il segno zodiacale dei Gemelli

Il vostro segno zodiacale per il mese di Giugno 2022 difficilmente si farà cogliere di sorpresa. Non amate affrontare le situazioni impreparate e questo vale anche per il mondo della bellezza! Non avete avuto ancora il tempo di iniziare a prendere il primo sole? Niente panico! Quello che fa per voi è l’abbronzatura spray, di grande effetto per un colorito dorato che vi permetterà di scoprire le gambe anche in città.

Collistar Gocce Magiche Corpo-Gambe su amazon.it

Se non avete tempo per andare in istituto, potete sempre ricorrere a un autoabbronzante specifico per corpo e gambe: l’effetto sunkissed è assicurato!

L’oroscopo di Giugno 2022 per il Cancro

Rimuginare è un po’ nel vostro carattere, è vero. E, come a tutti, di tanto in tanto anche a voi capita di pensare e ripensare ad avvenimenti passati nella speranza di riuscire a trovare il bandolo della matassa. Ricordatevi della saggezza popolare e inaugurate Giugno al motto di “è inutile piangere sul latte versato” e concedetevi un po’ di indulgenza verso voi stesse.

Ferragamo Parfums Oceani di Seta eau de parfum su amazon.it

Godetevi l’estate che sta per arrivare e le vacanze anche riscoprendo il piacere di prendersi cura di sé. Cedete pure a qualche acquisto beauty in più, come un bel rossetto o un profumo nuovo, e troverete finalmente il tempo di provare quelle maschere viso che rimandate sempre durante l’arco dell’anno.

Oroscopo del Leone con i consigli di bellezza

In fondo siete delle anime romantiche, voi del Leone, e quest’anno l’estate è decisamente dalla vostra parte. Per rendervi davvero irresistibili e far capitolare il vostro interesse amoroso, il vostro oroscopo di questo mese di Giugno 2022 vi raccomanda di dedicare una cura particolare ai vostri beauty look.

Guerlain Aqua Allegoria Latte corpo al bergamotto 200ml su sephora.it

Un make up curato, una crema corpo sensoriale e un profumo super sexy saranno i vostri più fedeli alleati per l’estate!

Qual è la coccola beauty per il segno della Vergine

Le stelle del mese di Giugno vi suggeriscono di fare attenzione a non cedere allo stress! Affrontate con pazienza gli intoppi sul lavoro e contate fino a dieci prima di una discussione con il partner. Volete ritrovare la giusta energia? Una giornata in SPA in queste situazioni fa miracoli.

Yankee Candle Tropical Starfruit su amazon.it

Concedetevi una pulizia del viso e un massaggio rigenerante e tornerete come nuove. E a casa? Accendete una candela dal profumo esotico per immaginarvi subito su una spiaggia tropicale, riempite la vasca di schiuma e rilassatevi!

Bilancia, cosa dice l’oroscopo beauty personale

Dolci e pacifici come siete, nei mesi scorsi avete rivelato una tenacia che chi vi sta vicino non si aspettava e che sta finalmente dando i suoi frutti: avete sudato, studiato e tenuto duro, ma infine i progetti lavorativi che avete tanto inseguito stanno prendendo proprio la forma che desideravate.

Non sottraete però tempo alla coppia. Sia che vi troviate all’inizio di una storia sia che vi troviate in una relazione rodata, concedetevi una piccola fuga romantica in una SPA per un weekend a tutto benessere.

Oroscopo mensile per il segno dello Scorpione

Qualche problema di comunicazione in vista, sia sul lavoro che in amore. Vorreste essere circondate solo da persone che stimate ma, quando questo non è possibile, vi trovate in difficoltà a rapportarvi con gli altri. Cercate comunque di mostrarvi collaborative e disponibili.

Tesori d’Oriente Bagno crema aromatico Forest Ritual 500ml €4,29 su amazon.it

Per appianare tutte le tensioni concedetevi un pomeriggio di shopping liberatorio e regalatevi qualche coccola cosmetica. Quello che fa per voi? Un lungo bagno rilassante con tanta morbidisssima schiuma.

Cosa dice l’oroscopo beauty per il Sagittario

Aspettavate da un po’ il momento giusto per un rinnovamento e finalmente è arrivato. L’oroscopo di Giugno infatti è dalla vostra parte e i pianeti vi sono favorevoli nel compito non sempre facile di tagliare i rami secchi o, al contrario, di non titubare davanti alle occasioni che vi si presentano.

BioNike Defence Sun Fondotinta compatto 50 protezione alta in Ambra 10gr. €29,50 su amazon.it

Affrontate con entusiasmo le nuove prospettive che vi si aprono davanti e prendete la palla al balzo per rinnovare il vostro beauty con nuovi prodotti di skincare, un nuovo fondotinta e nuovi colori adatti per l’estate.

L’oroscopo beauty del Capricorno per questo mese

Il vostro segno zodiacale a Giugno 2022 vi comunica il bisogno di mettere ordine, sia mentale che materiale, in tutto ciò che vi circonda. Del resto, non c’è niente di meglio della nuova stagione per iniziare a mettere nero su bianco i proverbiali buoni propositi. Rinunciare completamente alla spensieratezza, però, quasi mai porta buoni frutti.

Deborah Milano X Paola Turani Eyeliner 24Ore Waterproof €15,50 su amazon.it

Ritrovate un po’ di imprevedibilità almeno nelle piccole cose, andate oltre la vostra comfort zone e provate a imparare qualcosa di nuovo. Per esempio, imparare nuove tecniche di make up potrà esservi utile per valorizzare punti di forza che non pensavate di avere.

L’Oroscopo del mese per l’Aquario

Forse in questo periodo il vostro desiderio di piacere a tutti rischia di prendervi un po’ troppo la mano. Forse, soprattutto sul lavoro, aspirate a una perfezione assoluta che è difficile (se non impossibile) da raggiungere. E per questi motivi l’ansia sta facendosi sentire più del giusto. Non buttatevi giù, troverete sicuramente uno stratagemma per tornare scoppiettanti come sempre.

Floral Street x Van Gogh Museum Sunflower Pop Eau de parfum €59 su sephora.it

Trovate il giusto modo per incanalare la vostra energia, allentate la briglia e lasciatevi andare alle vostre passioni più positive, in amore ma anche dedicandovi ai vostri hobby. Cercate di tenere a bada il vostro temperamento con un profumo luminoso e vibrante.

Oroscopo per il segno zodiacale dei Pesci

Accontentarvi non fa per voi, soprattutto in amore. E i risultati si vedono: Giugno si prospetta particolarmente piccante e vivace. È il momento di mettere il turbo alla vostra relazione, soprattutto se siete in coppia da parecchio tempo. Preparate una sorpresa al vostro partner sfoggiando un beauty look diverso da solito, magari con un nuovo taglio di capelli o una nuova manicure.

Max Factor Nailfinity Gel Colour in Leading Lady su amazon.it

I trend del momento? Onde morbide e seducenti e unghie dalla forma a mandorla, da scegliere in un colore nude per essere sempre raffinate. Il look giusto anche per chi è single ed è alla ricerca di nuove conquiste.