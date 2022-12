Oroscopo Gennaio 2023: affronta l’anno nuovo in bellezza!

Siete curiose di scoprire cos’hanno in serbo le stelle per voi per il 2023? Seguite tutti i nostri consigli di bellezza con il nostro Beauty Oroscopo per il mese di Gennaio 2023, con le previsioni zodiacali segno per segno dal punto di vista della bellezza e del benessere.

E così è finalmente arrivato l’anno nuovo con il suo consueto carico di speranze e aspettative. Anche se le giornate iniziano ad allungarsi poco per volta, siamo ancora nel pieno dell’inverno e la primavera sembra ancora lontana. Sia che apparteniate alla schiera delle amanti del freddo, sia che siate in trepida attesa di temperature più miti, scoprite come affrontare questo mese in bellezza, con i nostri suggerimenti beauty per l’Oroscopo Gennaio 2023! Tutti i consigli personalizzati segno per segno dal punto di vista del benessere e della cura di sé: siete pronte a scoprire cosa c’è in serbo per voi nel nostro Beauty Oroscopo?

L’oroscopo beauty dell’Ariete per questo mese

Il vostro segno zodiacale a Gennaio 2023 vi comunica una grande voglia libertà ed evasione. Del resto, non c’è niente di meglio dell’anno nuovo per esplorare nuovi confini e avventurarsi in nuovi scenari. È il momento giusto per provare ad andare oltre la vostra comfort zone e provare a imparare qualcosa di nuovo anche nella bellezza.

Specchio ingranditore Beper su amazon.it

Per esempio, imparare nuove tecniche di make up potrà esservi utile per valorizzare punti di forza che non pensavate di avere. Il vostro alleato più prezioso? Uno specchio ingranditore illuminato per focalizzare anche i dettagli più piccoli!

Oroscopo del Toro con i consigli di bellezza

Decise, instancabili e indefesse, voi del Toro prendete i buoni propositi per l’anno nuovo decisamente sul serio. E se durante le feste natalizie vi siete lasciate andare ai piaceri della tavola per questo Gennaio sarete sicuramente focalizzate sulla remise en forme.

Biopoint Body Care Crema Pancia e Fianchi Lipolifting 200ml €9,90 su amazon.it

L’oroscopo beauty vi consiglia un make up curato, una crema corpo sensoriale e un profumo super sexy: saranno i vostri alleati in questo inizio del 2023!

Cosa prevede l’oroscopo del mese di Gennaio 2023 per i Gemelli

Qualche nuvola in vista sul lavoro, un po’ di maretta nella vita sentimentale, il tentativo affannoso di dover piacere a tutti, e il vostro umore diventa subito più cupo. Calma e sangue freddo, la bellezza è un rifugio sicuro!

Deborah Milano Fondotinta compatto Formula Pura in Fair 10g €20,50 su amazon.it

Scaricate lo stress concedendovi una beauty routine più accurata del solito. Truccatevi con cura perfezionando la vostra tecnica e sperimentando con i colori, questo momento di relax allontanerà tutti i brutti pensieri.

Oroscopo beauty personalizzato per il segno del Cancro

L’oroscopo della bellezza di Gennaio 2023 vi vede un po’ in preda all’indecisione e in cerca di consigli. Non sapete come affrontare una nuova beauty routine per le temperature più fredde? Evitate i colpi di testa e affidatevi ai consigli di un esperto.

Elemis Superfood Kefir Tea Mist 100ml €33 su amazon.it

Ricordatevi che anche in inverno non dovete mai rinunciare all’idratazione, anche nel caso di pelli miste e grasse!

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno del Leone

Il vostro Gennaio è all’insegna della stabilità, sia sul lavoro che nella vita sentimentale. Bene? Forse, perché se da un lato siete alla ricerca di relazioni durature, dall’altro avete un po’ la tendenza a puntare i piedi, rischiando di rompere quello che in definitiva è un utile momento di tranquillità.

Beauty case Samsonite Happy Sammies Fox William su amazon.it

Perché non provate a cercare un nuovo inizio nella beauty routine? Rinnovate il vostro beauty case, fate un decluttering con tutte le cose inutili e che non fanno per voi e puntate a costruire una routine di bellezza che faccia davvero al caso vostro.

I consigli zodiacali su misura per la Vergine

Sarà un mese all’insegna delle risate e della spensieratezza, nonostante di tanto in tanto possa riemergere qualche ricordo negativo lasciato da esperienze passate, riuscirete a lasciarvelo alle spalle col sorriso, regalando gioia a chi vi circonda.

Lancôme Magie Noir eau de toilette su amazon.it

Approfittate di questo momento positivo per ricaricarvi di energia e assaporare tutti i profumi dell’inverno! Dedicatevi a esplorazioni olfattive che non avreste mai immaginato e avventuratevi tra fragranze avvolgenti e accordi boschivi: l’obiettivo è creare memorie olfattive che vi resteranno nel cuore.

Le previsioni per il segno zodiacale della Bilancia

Tutto andrà alla grande per il mese di Gennaio, decisamente positivo per voi su tutti i fronti! Il vostro ottimo umore si accompagnerà a nuove occasioni di divertimento in amore e a proposte lavorative decisamente allettanti.

BioNike Defence Color Eyelumiere in 501 Champagne €16 su amazon.it

Affrontate con entusiasmo le nuove prospettive che vi si presenteranno e prendete la palla al balzo per rinnovare il vostro beauty con nuovi prodotti di skincare, un nuovo fondotinta e nuovi colori adatti per l’Inverno.

L’oroscopo di Gennaio per il segno dello Scorpione

Avete deciso di mettere da parte la ricerca della polemica e dello scontro a tutti i costi e, con vostra sorpresa, ce la state facendo: questa ricerca di armonia e pace non potrà che giovarvi, sia sul lavoro che nella vita personale.

Bourjois Rouge Velvet Ink in Re(d)belle su amazon.it

Attente però a non correre il rischio di rinunciare alla forza che vi contraddistingue, caricatevi di girl power sfoggiando un rossetto rosso fuoco e che il potere del make up sia con voi!

Le previsioni zodiacali di Gennaio per il Sagittario

Caparbietà è la vostra parola d’ordine per questo Gennaio 2023. È vero, il 2022 vi ha lasciato alcuni strascichi non proprio gradevoli e se sul lavoro l’imperativo è stringere i denti (le cose miglioreranno, abbiate fiducia!), la vostra vita amorosa potrebbe subire delle battute d’arresto.

Wakeup Cosmetics Sparkle Dust Eyeshadow in Extravagant Rose su amazon.it

Ma non cedete alla frustrazione e dedicatevi anima e corpo ad amicizie e nuove conoscenze! Per le vostre serate in compagnia provate qualche idea beauty un po’ sopra le righe, per esempio potreste sbizzarrirvi con glitter e applicazioni di cristalli. Lasciatevi andare alla fantasia e, se siete stanche di questa vita da single, sappiate che tra le stelle si sussurra qualcosa a proposito di voi.

Le previsioni beauty per il segno del Capricorno

Quello che sicuramente non desiderate è passare i prossimi mesi a rimpiangere i treni persi e le occasioni perdute. Per evitarvi un anno nuovo fatto di rimorsi, è proprio adesso che dovete gettare le basi. Quindi bando alla pigrizia e siate pronte affrontare i tanti impegni che vi si presenteranno.

Eau Thermale Avène Hyaluron Activ B3 15ml €37,90 su eFarma.com

E se accuserete un po’ di stanchezza prendetevi pure il vostro tempo per recuperare le energie. Fate una bella maschera al viso e non dimenticate di mettere il contorno occhi mattina e sera: i primi segni delle preoccupazioni si trasformano subito in zampe di gallina!

Le previsioni per il segno zodiacale dell’Aquario

Gli alti e bassi di Dicembre continuano anche per questo mese di Gennaio 2023: un po’ di confusione sul lavoro, qualche sorpresa (anche non definitiva) in amore e anche il vostro umore risulta un po’ altalenante. Un suggerimento? Fidatevi e affidatevi agli amici, vi vogliono bene e sapranno tenervi allegre nei momenti più bui.

Lancôme Idôle Nectar eau de parfum su sephora.it

Datevi sostegno anche da sole con un profumo divertente, deciso e intrigante, dall’anima decisamente inaspettata. Cercate la golosità delle note di caramello e di popcorn per una sferzata di energia, da stemperare con un tocco di dolcezza fiorita.

Oroscopo mensile per il segno dei Pesci

Mario Badescu Hydrate & Glow €24 su sephora.it

Ricordatevi che anche in inverno non dovete mai rinunciare all’idratazione, i caloriferi seccano l’aria e questo non fa bene alla vostra pelle! Perché non provare un kit per viso e corpo?