Oroscopo Gennaio 2022: affronta l’anno nuovo in bellezza!

Siete curiose di scoprire cos’hanno in serbo le stelle per voi per il 2022? Seguite tutti i nostri consigli di bellezza con il nostro Beauty Oroscopo per il mese di Gennaio 2022, con le previsioni zodiacali segno per segno dal punto di vista della bellezza e del benessere.

E così è finalmente arrivato l’anno nuovo con il suo consueto carico di speranze e aspettative. Anche se le giornate iniziano ad allungarsi poco per volta, siamo ancora nel pieno dell’inverno e la primavera sembra ancora lontana. Sia che apparteniate alla schiera delle amanti del freddo, sia che siate in trepida attesa di temperature più miti, scoprite come affrontare questo mese in bellezza, con i nostri suggerimenti beauty per l’Oroscopo Gennaio 2022! Tutti i consigli personalizzati segno per segno dal punto di vista del benessere e della cura di sé: siete pronte a scoprire cosa c’è in serbo per voi nel nostro Beauty Oroscopo?

Cosa dice l’oroscopo beauty per l’Ariete

Aspettavate da un po’ il momento giusto per un rinnovamento e finalmente è arrivato. In amore proponete voi nuove occasioni di divertimento se il partner ha perso vivacità e anche sul lavoro non fatevi sopraffare e siate pronte a cogliere tutte le occasioni.

BioNike Fondotinta anti-imperfezioni Aknet Comfort Cover su efarma.com

Affrontate con entusiasmo le nuove prospettive che si presentano e prendete la palla al balzo per rinnovare il vostro beauty con nuovi prodotti di skincare, un nuovo fondotinta e nuovi colori adatti per l’inverno.

Le previsioni beauty per il segno del Toro

L’oroscopo di Gennaio 2022 vi mette a dura prova. La stanchezza gioca brutti scherzi vero? Non abbandonatevi allo scoramento e pensate alle belle giornate dei weekend che sono più vicine di quanto sembri.

Roger & Gallet Gingembre Rouge Eau Parfumée Bienfaisante su amazon.it

Perché non pensate a una coccola beauty da concedervi? Per esempio un’acqua profumata rinfrescante da vaporizzare in abbondanza anche sul cuscino prima di coricarvi.

Oroscopo e caratteristiche del segno dei Gemelli

Gennaio sarà per voi un mese di transizione e un’occasione per riflettere sui vostri obiettivi, ritrovare la giusta concentrazione e pensare a quali affetti vorrete dedicare il vostro tempo.

Kiko Milano Precision Eyeliner su amazon.it

In questo periodo in cui vi sembrano mancarvi i punti di riferimento, potrete ritrovare l’ancoraggio affidandovi al vostro classico maquillage o fare del make up un elemento di espressione della vostra personalità, senza temere di osare con la creatività. Non abbiate paura delle sperimentazioni e provate un eyeliner grafico o un rossetto effetto metal.

Oroscopo del Cancro personalizzato

Il vostro oroscopo per Gennaio 2022 vi suggerisce di tenere a bada l’impulsività, fermare la vostra corsa a rotta di collo verso la meta e tenere sotto controllo tutto ciò che vi circonda per essere pronte a cambiare rotta quando le circostanze lo richiederanno.

essence Spray viso Hello, Good Stuff! Herbal €3,79 su amazon.it

Approfittate dell’anno nuovo per cominciare a rinnovarvi partendo dalla vostra bellezza, potrebbe essere arrivato il momento di pensare a un check della vostra pelle, per iniziare una beauty routine che veramente si addica alle vostre esigenze.

Oroscopo beauty personalizzato per il Leone

Vi aspetta un mese di Gennaio ricco di impegni e incombenze di ogni genere: viaggi di lavoro e di piacere, nuove avventure e imprevisti di ogni genere. Ma la vita attiva (anche troppo) vi piace! Il rischio che correte, però, è quello di strafare.

Neom Real Luxury Olio corpo alla lavanda e palissandro con vitamine su asos.com

E allora fermatevi un momento e prenotate un massaggio o una giornata alle terme, corpo e spirito vi ringrazieranno. In alternativa, organizzatevi per un momento SPA a casa vostra, con un olio da massaggio da profumare con gli oli essenziali.

Oroscopo beauty personalizzato per la Vergine

L’oroscopo di Gennaio 2022 vi mette a dura prova. La stanchezza gioca brutti scherzi, vero? Non abbandonatevi allo scoramento e pensate all’inverno che, non sembra, ma sta arrivando alle ultime battute. Perché non pensate a una coccola beauty da concedervi?

Christian Dior Miss Dior 2021 Eau de parfum su eCharme.it

Per esempio un profumo sensuale e di grande personalità, dal carattere forte, audace e libero, per farvi avvolgere da una nuvola di glamour.

Oroscopo beauty personalizzato per il segno della Bilancia

Saranno le giornate ancora brevi, saranno le temperature basse, ma Gennaio sembra essere per voi un momento buio e la vostra tendenza a chiudervi in voi stesse potrebbe farvi prendere la mano. Non cedete al malumore e provate a esprimere tutto ciò che vi ribolle dentro.

Burt’s Bees Scrub labbra emolliente con cristalli di miele su amazon.it

Curate le labbra con uno scrub al miele e con un balsamo nutriente. Un gloss lucidissimo, da solo o applicato sopra il vostro rossetto abituale, metterà di buon umore voi e chi vi sta ascoltando.

I consigli personalizzati per il segno dello Scorpione

“Love Is In The Air”, che voglia che avete di canticchiare, vero? Perché sì, decisamente c’è voglia di amore nell’aria. Sarà perché vi sentite più tranquille e vedete che il mondo vi sorride, o perché la vostra pancia vi dice che l’incontro giusto è proprio dietro l’angolo, poco importa: Gennaio è il momento giusto per favorire nuovi incontri e riscoprire passioni sopite.

Hermès L’Ombre Des Merveilles Eau de Parfum su amazon.it

Cercate di esaltare al massimo la vostra femminilità con un profumo ammaliante e sensuale, in grado di farvi sentire più seducenti che mai. Le note migliori per accompagnare una cena romantica? Quelle ambrate e i fiori ipnotici.

L’oroscopo di Gennaio 2022 per il Sagittario

Rimuginare è nel vostro carattere, ormai lo sapete. Ma siete davvero sicure che pensare e ripensare ad avvenimenti passati possa aiutarvi a trovare il bandolo della matassa? Ricordatevi della saggezza popolare e inaugurate Gennaio al motto di “è inutile piangere sul latte versato” e concedetevi un po’ di indulgenza verso voi stesse.

Face D Maschera Pure Plump Ha4 Acido Ialuronico su amazon.it

Riscoprite il piacere di prendervi cura di voi dedicandovi qualche acquisto beauty in più, come un bel rossetto o un profumo nuovo, e trovate finalmente il tempo di provare quelle maschere viso che avete rimandato finora.

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno del Capricorno

Il timore di deludere le persone che vi sono care questo mese rischia di bloccarvi: i cambiamenti che vi attendono sul lavoro e nella vita affettiva potrebbero mettervi in difficoltà, soprattutto potreste incontrare qualche problema nel comunicare ai vostri cari i vostri cambi di programma.

OPI collezione Hollywood in Oh You Sing, Dance, Act and Produce? su amazon.it

Concedetevi di pensarci con calma, senza dimenticare di gratificarvi. Uno smalto nuovo in Very Peri, il colore scelto da Pantone per questo 2022, o un nuovo profumo renderanno più semplice affrontare il mondo con un sorriso.

L’oroscopo di Gennaio 2022 per l’Acquario

Sapete che non è sempre necessario ricercare nuovi stimoli all’esterno da voi? Le vostre previsioni zodiacali per questo mese vi indicano di puntare sulla vostra creatività, per tirare davvero fuori tutto il vostro potenziale.

Per esempio, potreste cimentarvi nel divertente esercizio di “shopping your stash“. Invece di acquistare nuovi prodotti di bellezza, cercate nuove combinazioni inedite fra i trucchi che già possedete, rimarrete sorprese dai risultati!

I consigli personalizzati per i Pesci

Carissime Pesci, siete appena uscite da un periodo che vi ha messo veramente a dura prova, ma ora è finalmente arrivato il momento di pensare solo a voi stesse e al vostro benessere.

Tesori d’Oriente Crema corpo aromatica Fiori di Loto e Karité su amazon.it

Se le persone che avete intorno aumentano i vostri livelli di stress, concedetevi un paio di weekend di fuga da sole in totale libertà! Le mete ideali? Il mare per fare il pieno di iodio anche in inverno e una spa in montagna per rigenerarvi con l’aria pura. Per non perdere i benefici delle vostre vacanze, una volta tornate a casa regalatevi qualche momento di relax approfittando di scrub e balsami corpo morbidi e profumati.