Oroscopo Febbraio 2023: le previsioni delle stelle per la vostra bellezza

Volete scoprire cosa prevedono le stelle per il vostro segno zodiacale? Vi raccontiamo le previsioni di bellezza personalizzate dell’Oroscopo Febbraio 2023 all’insegna della cura di sé in base al vostro zodiaco.

Volete scoprire cosa hanno in serbo per voi le stelle della bellezza per questo mese? Scoprite insieme a noi tutti i consigli dell’oroscopo febbraio 2023 personalizzati a seconda di ogni segno zodiacale. Il tema di questo mese? Ovviamente si parla di amore per il partner e, perché no, anche semplicemente per voi stesse!

E il modo più immediato per volervi bene non può che essere di prendervi cura della vostra bellezza, scoprite come prendervi cura di voi al meglio in base alle previsioni dello zodiaco!

L’oroscopo di Febbraio 2023 per l’Ariete

Per Febbraio 2023 il vostro oroscopo prevede numerose occasioni d’incontro in vista, del resto è questo il mese perfetto per trovare un nuovo amore. Quindi quale momento migliore per cogliere tutte le opportunità di fare networking di lavoro e nuove conoscenze?

Deborah Milano Rossetto Milano Red Mat in Berry Me €13,50 su amazon.it

In questi casi non dimenticate di sfoggiare sempre un rossetto brillante in tonalità che sanno già di primavera da scegliere a seconda della vostra carnagione. È il trucco definitivo per rendere il vostro sorriso irresistibile.

L’inverno 2023 secondo l’oroscopo del Toro

Buone notizie dal vostro oroscopo per Febbraio 2023! Se il vostro autunno 2022 è stato a dir poco difficile, in questo pieno inverno finalmente tutto inizia a girare per il verso giusto e voi potete tornare a respirare liberamente e dedicarvi a qualche momento di assoluto relax.

Holika Holika Maschera viso idratante e ringiovanente su amazon.it

Prendetevi i giusti minuti anche per la vostra beauty routine mattutina e serale: avete mai pensato agli step della skincare coreana? Una maschera in tessuto da provare prima di andare a dormire potrebbe rivelarsi un metodo efficace per allontanare il nervosismo e regalarvi un risveglio sereno e pieno di energie!

Oroscopo beauty personalizzato per i Gemelli

Gennaio non è andato come desideravate e adesso è arrivato finalmente il momento di scaricare la tensione e di riposarsi un po’. Ma attenzione: questo vale fino a metà mese. Dal 15 di febbraio vi si richiederà di aprirvi a nuove esperienze e tradizioni.

Come approfittarne per essere più belle? Apritevi al mondo anche per quanto riguarda la cura di voi stesse. Provate la sauna finlandese, sperimentate la ceretta araba (più dolce e delicata di quella tradizionale)… Insomma, lanciatevi senza paura tra i segreti cosmetici più esotici!

I consigli personalizzati per il Cancro

Carissime Cancro, siete appena uscite da un periodo che vi ha messo veramente a dura prova, ma ora è finalmente arrivato il momento di pensare solo a voi stesse e al vostro benessere.

Elemis Frangipani Monoi Body Oil 100ml €54 su amazon.it

Se le persone che avete intorno aumentano i vostri livelli di stress, concedetevi un paio di weekend di fuga da sole in totale libertà! La meta ideale? Una spa in montagna per rigenerarvi con l’aria pura. Per non perdere i benefici delle vostre vacanze, una volta tornate a casa regalatevi qualche momento di relax approfittando di scrub e oli corpo inebrianti.

Oroscopo e caratteristiche del segno del Leone

Febbraio sarà per voi un mese di transizione e un’occasione per riflettere sui vostri obiettivi, ritrovare la giusta concentrazione e pensare a quali affetti vorrete dedicare il vostro tempo.

deBBY eyeLINER MAXI GLITTER €3,90 su amazon.it

In questo periodo in cui vi sembrano mancarvi i punti di riferimento, potrete ritrovare l’ancoraggio affidandovi al vostro classico maquillage o fare del make up un elemento di espressione della vostra personalità, senza temere di osare con la creatività. Non abbiate paura delle sperimentazioni e provate un eyeliner grafico o un rossetto effetto metal.

L’oroscopo della Vergine personalizzato

Il romanticismo segnerà il vostro mese di Febbraio 2023, rendendovi più femminili che mai. E come potrebbe essere diversamente nel mese dedicato all’amore? Ricordatevi però che proprio in questo periodo getterete le fondamenta per i mesi a venire.

Bell Lightening Eyeshadow Base €9,50 su amazon.it

Assecondate le stelle e dedicate qualche momento in più alla cura di voi. Provate a sperimentare una beauty routine completa curando il make up fin nei minimi dettagli. Il partner, presente o potenziale, apprezzerà!

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno della Bilancia

Il timore di deludere le persone che vi sono care questo mese rischia di bloccarvi: i cambiamenti che vi attendono sul lavoro e nella vita affettiva potrebbero mettervi in difficoltà, soprattutto potreste incontrare qualche problema nel comunicare ai vostri cari i vostri cambi di programma.

Trussardi Le Vie di Milano Limitless Shopping Via Della Spiga 100ml €170 su amazon.it

Concedetevi di pensarci con calma, senza dimenticare di gratificarvi. Un rossetto nuovo o un nuovo profumo renderanno più semplice affrontare il mondo con un sorriso.

Qual è la coccola beauty per il segno dello Scorpione

Sarà un periodo piuttosto altalenante, dove è necessario che procediate con prudenza. Nonostante non ci sia nulla che non va, sentite un po’ di malinconia indistinta e l’incapacità di riuscire ad attribuire questo umore cupo a qualcosa in particolare vi destabilizza.

Erborian Centella Cleansing Balm €33 su sephora.it

È il momento di rimandare le sperimentazioni e fermarsi a un back to basics, curando le vostre certezze. Tornate ai fondamentali della cura della pelle, come la detersione e l’idratazione, cercate di capire quali sono le esigenze del vostro viso per trovare i vostri mai più senza.

Oroscopo beauty personalizzato per il Sagittario

L’oroscopo di Febbraio 2023 vi mette a dura prova. La stanchezza gioca brutti scherzi, vero? Non abbandonatevi allo scoramento e pensate alla primavera che si avvicina sempre più velocemente.

Tom Ford Private Blend Enigmatic Woods Bois Marocain 250ml €585 su sephora.it

Perché non pensate a una coccola beauty da concedervi? Per esempio un profumo sensuale e sontuoso, contemporaneamente moderno e atemporale, per farvi avvolgere da una nuvola di glamour.

L’oroscopo di San Valentino 2023 per il Capricorno

Approfittate del mese dell’amore per ammorbidire i vostri spigoli e per imparare ad affrontare i piccoli inconvenienti della quotidianità con una maggiore elasticità e con il sorriso sulle labbra. Circondatevi di persone che sappiano tirare fuori il meglio di voi senza chiedervi di annullarvi per gli altri.

NYX Professional Makeup Set 4 Pennelli per Trucco Professionale su amazon.it

Il vostro oroscopo mensile vi suggerisce di tirar fuori il vostro lato più estroso, e di farlo anche attraverso la cura di voi stesse, dedicando un po’ del vostro tempo alla bellezza. Regalatevi un set di pennelli e sbizzarritevi nel make-up!

L’oroscopo personale per l’Aquario

Alti e bassi, salite rapidissime e vertiginose cadute. Questo mese per voi sarà un’altalena di emozioni alla lunga un po’ sfiancante. Per mantenervi serene è indispensabile recuperare la calma.

Iscrivetevi a un corso di yoga e iniziate a praticare la mindfulness. Curate la vostra bellezza a partire da dentro, con tisane depurative e scegliete con cura i vostri prodotti di skincare, meglio puntare su cosmetici naturali e biologici ricchi di estratti vegetali e privi di sostanze controverse come i petrolati e i siliconi.

I consigli personalizzati per il segno dei Pesci

“Love Is In The Air”, che voglia che avete di canticchiare, vero? Perché sì, decisamente c’è voglia di amore nell’aria. Sarà perché vi sentite più tranquille e vedete che il mondo vi sorride, o perché la vostra pancia vi dice che l’incontro giusto è proprio dietro l’angolo, poco importa: Febbraio è il momento giusto per favorire nuovi incontri e riscoprire passioni sopite.

Armani Privé Indigo Tanzanite su sephora.it

Cercate di esaltare al massimo la vostra femminilità con un profumo ammaliante e sensuale, in grado di farvi sentire più seducenti che mai. Le note migliori per accompagnare una cena romantica? Quelle ambrate e ipnotiche.