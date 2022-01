Oroscopo Febbraio 2022: le previsioni delle stelle per la vostra bellezza

Volete scoprire cosa prevedono le stelle per il vostro segno zodiacale? Vi raccontiamo le previsioni di bellezza personalizzate dell’Oroscopo Febbraio 2022 all’insegna della cura di sé in base al vostro zodiaco.

Volete scoprire cosa hanno in serbo per voi le stelle della bellezza per questo mese? Scoprite insieme a noi tutti i consigli dell’oroscopo febbraio 2022 personalizzati a seconda di ogni segno zodiacale. Il tema di questo mese? Ovviamente si parla di amore per il partner e, perché no, anche semplicemente per voi stesse!

E il modo più immediato per volervi bene non può che essere di prendervi cura della vostra bellezza, scoprite come prendervi cura di voi al meglio in base alle previsioni dello zodiaco!

Oroscopo beauty personalizzato per l’Ariete

Vi aspetta un mese di febbraio ricco di impegni e incombenze di ogni genere: viaggi di lavoro e di piacere, nuove avventure e imprevisti di ogni genere. Ma la vita attiva (anche troppo) vi piace! Il rischio che correte, però, è quello di strafare.

Elemis De-Stress Massage Oil Olio Per Massaggi Rilassante e Armonizzante su amazon.it

E allora prenotate un massaggio o una giornata alle terme, corpo e spirito vi ringrazieranno. In alternativa, organizzatevi per un momento SPA a casa vostra, con un olio da massaggio profumato agli oli essenziali.

L’oroscopo beauty per il segno zodiacale del Toro

Un Febbraio strano quello che vi aspetta stando alle previsioni zodiacali: i sogni a occhi aperti e i voli di fantasia nella vostra vita privata si alterneranno a un’estrema razionalità sul lavoro e l’andirivieni tra momenti di dolcezza e di aggressività potrebbero lasciarvi sconcertate.

essence ultra-care FOOT MASK €3,19 su amazon.it

Per scaricare questo surplus di energia e, contemporaneamente, prendervi cura della vostra forma fisica scoprite tutti gli sport più divertenti da fare all’aperto e affrontateli senza paura di stancarvi. Al riposo penserete approfittando dei trattamenti corpo messi a disposizione dai centri estetici e dalle SPA della vostra città, preferendo quelli più naturali e tipici della zona.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di Febbraio per i Gemelli

Spesso quello che vi mette in difficoltà è il vostro desiderio (legittimo) di avere tutto dalla vita: se l’amore va alla grande non siete contente se non riuscite a raggiungere subito il massimo dei risultati anche sul lavoro e viceversa. La buona notizia è che questo mese i tasselli inizieranno ad andare al loro posto, quella cattiva è che l’ambizione da sola non sempre basta e che spesso va affiancata alla pazienza.

iDesign Organizer girevole porta trucchi su amazon.it

E allora dedicatevi al beauty decluttering sfruttandolo come un momento meditativo: mettere in ordine la vostra postazione make-up gettando le cose che non desiderate più e scegliendo cosa conservare potrà suggerirvi come liberarvi del superfluo anche in altri ambiti della vostra vita.

L’oroscopo beauty del Cancro per questo mese

Il vostro segno zodiacale a Febbraio 2022 vi comunica il bisogno di mettere ordine, sia mentale che materiale, in tutto ciò che vi circonda. Del resto, non c’è niente di meglio dei primi mesi dell’anno per iniziare a mettere nero su bianco i proverbiali buoni propositi. Rinunciare completamente alla spensieratezza, però, quasi mai porta buoni frutti.

Wakeup Cosmetics Eye Feel Spicy Eyeshadow Palette €21,90 su amazon.it

Ritrovate un po’ di imprevedibilità almeno nelle piccole cose, andate oltre la vostra comfort zone e provate a imparare qualcosa di nuovo. Per esempio, imparare nuove tecniche di make up potrà esservi utile per valorizzare punti di forza che non pensavate di avere.

Oroscopo beauty per il segno del Leone

Parola d’ordine: perseveranza! Sia dal punto di vista professionale che nella vita di coppia le cose non vanno come vorreste, ma è proprio questo il momento di stringere i denti per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissate.

Catrice More Than Nude Translucent Effect in Dancing Queen €3,49 su amazon.it

Distraetevi dando libero sfogo alla fantasia e alla vostra creatività e sperimentando con il trucco come se fosse un gioco! Qualche esempio? Ispiratevi al make-up anni Novanta e provate i prodotti dagli effetti olografici e glitterati: è il momento giusto per colori pastello e texture shimmer!

Come sarà Febbraio 2022 per la Vergine

Le ultime propaggini dell’inverno vi fanno decisamente bene: siete super cariche ed entusiaste di affrontare nuove sfide e opportunità! Nei mesi passati avete già fatto le vostre scelte e siete intenzionate a rispettarle e ad andare dritte per la vostra strada. Inoltre l’armonia che rischiara il vostro cielo vi regalerà dolcezza e tenerezza in amore e nei rapporti interpersonali.

Chloé Naturelle Eau De Parfum su amazon.it

Il profumo per voi ha carattere ed energia, per mettervi di buon umore e trasmettere la vostra positività a tutte le persone che vi circondano. Puntate su note fiorite e romantiche..

Oroscopo beauty personalizzato per il segno della Bilancia

Il vostro segno zodiacale per il mese di Febbraio 2022 difficilmente vi farà cogliere di sorpresa. Non amate affrontare le situazioni impreparate e questo vale anche per il mondo della bellezza!

Foreo Luna Fofo su amazon.it

Approfittate delle innovazioni tecnologiche per risparmiare tempo anche quando è il momento di prendervi cura della vostra pelle. Come? Sfruttando app dedicate e personalizzate.

Scorpione: cosa prevede l’oroscopo beauty

Relax, relax e ancora relax: venite da un periodo che vi ha impegnato molto sia fisicamente che mentalmente ma è arrivato il momento del meritato riposo. Pensate a voi stesse e riservatevi dei momenti beauty in cui staccare la spina e ritrovare la serenità.

Benton Snail Bee High Content Essence su amazon.it

Un rituale di bellezza quotidiano come la skincare coreana, con i suoi step ormai ben codificati da seguire scrupolosamente, vi aiuterà a recuperare forza, energie e serenità come in un esercizio zen. Il punto di forza della beauty routine orientale? L’essenza, da utilizzare dopo il tonico e prima di stendere il siero.

I consigli personalizzati per il Sagittario

Carissime Sagittario, quello che vi aspetta è un Febbraio dinamico proprio come voi! E, nel mese tradizionalmente dedicato all’amore, le novità più interessanti riguarderanno proprio i sentimenti. Le single rassegnate incontreranno qualcuno che tornerà a far battere il loro cuore e anche chi è già in coppia non potrà che trarre vantaggio dall’occhio benevolo di Venere.

Per festeggiare la vostra ritrovata sensualità curate il vostro corpo con uno sport super sexy come la pole dance, e la vostra anima, concedendovi una fuga di coppia per un weekend solo per voi due. La meta ideale? Una spa in montagna per rigenerarvi con l’aria pura.

L’oroscopo di San Valentino 2022 per il Capricorno

Per San Valentino 2022 il vostro oroscopo prevede numerose occasioni d’incontro in vista, del resto non è questo il mese dedicato all’amore? Quindi quale momento migliore per cogliere tutte le opportunità e fare nuove conoscenze romantiche?

BioNike Defence Color Liplaque Volume e Luminosità in Cherise €18 su amazon.it

In questi casi non dimenticate di sfoggiare sempre un rossetto brillante nelle tonalità più accese e sensuali a seconda della vostra carnagione. È il trucco definitivo per rendere il vostro sorriso irresistibile.

Oroscopo dell’Aquario personalizzato

Il vostro oroscopo per Febbraio 2022 vi suggerisce di tenere a bada l’impulsività, così tipica del vostro segno, fermare la vostra corsa a rotta di collo verso la meta e tenere sotto controllo tutto ciò che vi circonda per essere pronte a cambiare rotta quando le circostanze lo richiederanno.

Miamo Skin Glow 10 flaconcini da 22ml €69 su eFarma.com

Approfittate dell’anno inziato da poco per cominciare a rinnovarvi partendo dalla vostra bellezza, potrebbe essere arrivato il momento di pensare a un check della vostra pelle, per iniziare una beauty routine che veramente si addica alle vostre esigenze.

Le previsioni per il segno zodiacale dei Pesci

Tutto andrà alla grande per il mese di Febbraio, decisamente positivo per voi su tutti i fronti! Il vostro ottimo umore si accompagnerà a nuove occasioni di divertimento in amore e a proposte lavorative decisamente allettanti.

L’Oréal Paris Fondotinta Compatto Infaillible 24H Fresh Wear su amazon.it

Affrontatecon entusiasmo le nuove prospettive che vi si presenteranno e prendete la palla al balzo per rinnovare il vostro beauty con nuovi prodotti di skincare,un nuovo fondotinta e nuovi colori adatti per la fine dell’inverno.