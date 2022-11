Oroscopo Dicembre 2022: finisci l’anno in bellezza!

Siete curiose di scoprire cos’hanno in serbo le stelle per voi per Natale 2022? Seguite tutti i nostri consigli di bellezza con il nostro Beauty Oroscopo per il mese di Dicembre 2022, con le previsioni zodiacali segno per segno dal punto di vista della bellezza e del benessere.

Le feste di Natale si avvicinano precipitosamente! Siete pronte ad affrontarle a tutta bellezza? Scoprite insieme a noi come essere ancora più belle in base al vostro segno zodiacale, con il nostro Beauty Oroscopo di Dicembre!

Per questo mese il tema non potevano che essere i regali, da fare e da farvi, e come essere super glamour anche addentando una fetta di panettone. Seguite tutti i nostri consigli dell’Oroscopo Dicembre 2022!

I consigli zodiacali su misura per l’Ariete

Sarà un mese all’insegna delle risate e della spensieratezza, nonostante di tanto in tanto possa riemergere qualche ricordo negativo lasciato da esperienze passate, riuscirete a lasciarvelo alle spalle col sorriso, regalando gioia a chi vi circonda.

Kayali Lovefest Burning Cherry | 48 Eau de parfum 100ml €106 su sephora.it

Approfittate di questo momento positivo per ricaricarvi di energia e assaporare tutti i profumi di un’inverno nella sua pienezza! Dedicatevi a esplorazioni olfattive che non avreste mai immaginato e avventuratevi tra fragranze gourmand e accordi floreali: l’obiettivo è creare memorie olfattive che vi resteranno nel cuore. Il regalo beauty per Natale 2022: Kayali Lovefest Burning Cherry | 48 Eau de parfum.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di Dicembre 2022 per il Toro

Qualche nuvola in vista sul lavoro, un po’ di maretta nella vita sentimentale, il tentativo affannoso di dover piacere a tutti, e il vostro umore diventa subito più cupo. Calma e sangue freddo, la bellezza è un rifugio sicuro!

Anastasia Beverly Hills Nouveau Palette €55,90 su sephora.it

Scaricate lo stress concedendovi una beauty routine più accurata del solito. Truccatevi con cura perfezionando la vostra tecnica e sperimentando con i colori, questo momento di relax allontanerà tutti i brutti pensieri. Il regalo beauty per Natale 2022: Anastasia Beverly Hills Nouveau Palette.

Come sarà Dicembre 2022 per i Gemelli

L’aria frizzantina dell’inverno vi fa decisamente bene: siete super cariche ed entusiaste di affrontare nuove sfide e opportunità! Nei mesi passati avete già fatto le vostre scelte e siete intenzionate a rispettarle e ad andare dritte per la vostra strada. Inoltre l’armonia che rischiara il vostro cielo vi regalerà dolcezza e tenerezza in amore e nei rapporti interpersonali.

Tom Ford Tobacco Vanille Eau de Parfum su sephora.it

Il profumo per voi ha carattere ed energia, per mettervi di buon umore e trasmettere la vostra positività a tutte le persone che vi circondano. Puntate su note dolci e speziate. Il regalo beauty per il Natale 2022: Tom Ford Tobacco Vanille Eau de Parfum.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di Dicembre per il Cancro

Siete partite con un approccio zen che vi aiuterà ad affrontare con la giusta misura anche gli imprevisti che si presenteranno sulla vostra strada. Vi sentite bene e in gran forma, sicure di voi stesse e in grado di destreggiarvi su situazioni lavorative non sempre facili.

Pochette potra trucchi DuDu su amazon.it

Per aiutarvi a mantenere la calma, dedicatevi al beauty decluttering: gettate i vecchi trucchi, armatevi di beauty case e pochette per avere tutto sotto controllo e mettete in ordine la vostra postazione make-up! Il regalo beauty per il Natale 2022: Pochette potra trucchi DuDu.

Oroscopo del Leone personalizzato

Il vostro oroscopo per Dicembre 2022 vi suggerisce di tenere a bada l’impulsività, così tipica del vostro segno, fermare la vostra corsa a rotta di collo verso la meta e tenere sotto controllo tutto ciò che vi circonda per essere pronte a cambiare rotta quando le circostanze lo richiederanno.

Guerlain Christmas Set Mon Guerlain €105 su sephora.it

Approfittate dell’anno nuovo che sta per arrivare per cominciare a rinnovarvi partendo dalla vostra bellezza, potrebbe essere arrivato il momento di pensare a un check della vostra pelle, per iniziare una beauty routine che veramente si addica alle vostre esigenze. Il regalo beauty per il Natale 2022: Guerlain Christmas Set Mon Guerlain.

Com’è il segno della Vergine per il mese di Dicembre

Il vostro oroscopo mensile vi vede libere e felici, a contatto con il vostro io interiore e con la natura. I giorni di vacanza che stanno per arrivare vi ricaricheranno di energia e, anche per l’anno nuovo, non perderete questo mood positivo.

Pukka Herbs Selection Box su amazon.it

Per non farvi sopraffare dalla quotidianità, scappate per un fine settimana fuori porta appena ne avete l’occasione. Per immergervi nella vostra interiorità anche in città, ritagliatevi un momento solo vostro, accendete qualche candela, preparatevi un buone tè e rilassatevi! Il regalo beauty per il Natale 2022: Pukka Herbs Selection Box.

L’oroscopo personale per la Bilancia

Per Dicembre 2022 il vostro oroscopo annuncia numerose occasioni d’incontro in vista, del resto è questo anche il momento delle feste pre-natalizie, cogliete tutte le opportunità per fare networking di lavoro e nuove conoscenze!

Origins Fantastic Favorites €50 su sephora.it

In questi casi sfoggiate sempre una pelle perfetta con una skincare essenziale ma completa da portare sempre con te. Il regalo beauty per il Natale 2022: Origins Fantastic Favorites.

L’oroscopo beauty del mese per lo Scorpione

Le previsioni zodiacali per Dicembre 2022 vi promettono armonia, serenità e nuovi interessi: in questa fine dell’anno, insomma, raccoglierete i frutti di ciò che avete seminato durante il 2022. Un’occasione da non perdere per trovare nuovi modi per esprimervi, anche in ambito beauty.

Natasha Denona I Need a Rose Lipstick in Peony €26 su sephora.it

Assecondate le vostre inclinazioni e indossate i prodotti di bellezza come fossero un abito su misura. Un rossetto long lasting per non dovervi preoccupare di vederlo svanire dalle labbra o un profumo devono esprimere come vi sentite, non abbiate paura a sceglierli a seconda del vostro umore. Il regalo beauty per il Natale 2022: Natasha Denona I Need a Rose Lipstick.

Oroscopo mensile per il segno del Sagittario

Le previsioni zodiacali di Dicembre 2022 dicono che sarete professionali sul lavoro e pazienti in amore, ma non dimenticate che ogni tanto è importante lasciarsi andare e rilassarsi! Il mondo della bellezza è vostro amico e può regalarvi la leggerezza di cui avete bisogno.

Fare in casa cosmetici naturali di Dafne Chanaz su amazon.it

Che ne dite di dedicare un po’ del vostro tempo libero alla realizzazione di qualche ricetta di bellezza fai da te? È un modo divertente per dedicarvi un po’ di meritato relax. Se non ve la sentite di andare “a naso”, su Internet troverete tanti manuali per cimentarvi nella preparazione di saponi e cosmetici da fare in casa. Il regalo beauty per il Natale 2022: Fare in casa cosmetici naturali di Dafne Chanaz.

L’oroscopo del mese di Dicembre per il Capricorno

Siete pronte a un mese all’insegna della passione e delle forti emozioni? Quel viaggio o quel weekend fuori porta che programmate da tempo potrebbero rivelarsi più interessante del previsto. Non permettete a nessuno di smontare il vostro entusiasmo e preparatevi a un Dicembre scoppiettante!

Foreo Luna 4 Body €149 su sephora.it

Per non farvi cogliere impreparate ricordate sempre di applicare un trattamento rassodante sui punti critici e, nella peggiore delle ipotesi, ricordatevi che ci sono sempre i trattamenti ad azione urto! Il regalo beauty per il Natale 2022: Foreo Luna 4 Body.

Oroscopo beauty dedicato al segno dell’Aquario

Vi sentite in forma e con tanta voglia di fare, il che vi rende subito più simpatiche e disponibili verso gli altri: lo stress sul lavoro sembra solo un lontano ricordo, le relazioni, soprattutto se iniziate da poco, stanno iniziando a ingranare e anche nel tempo libero potrete concedervi qualche momento di follia.

Kiko Milano Cult Colours Eyeshadow Palette in Shocking Sparkle Shades su amazon.it

E allora osate con un make up un po’ fuori dagli schemi, come un trucco occhi colorato o un rossetto dal colore strong. La vita vi sorride, celebratela con il colore! Il regalo beauty per il Natale 2022: Kiko Milano Cult Colours Eyeshadow Palette.

Oroscopo beauty dedicato al segno dei Pesci

Gli alti e bassi vi hanno accompagnato per tutto il mese scorso ma, se siete riuscite a mettere a fuoco i vostri desideri, Dicembre potrebbe rendervi più semplice gestire ciò che vi succede intorno. Probabilmente vi verrà chiesto di cedere su qualcosa e di provare a trovare a trovare un compromesso, ma le feste che stanno per arrivare vi renderanno più semplice andare incontro agli altri con serenità.

Beauty Is Life Acquarelli su amazon.it

Ma trovare un punto in comune non significa subire passivamente, e sicuramente troverete dentro di voi la grinta necessaria per far valere anche le vostre ragioni. È il momento giusto per trovare nel make up un elemento di espressione della vostra personalità. Osate con la creatività e non abbiate paura delle sperimentazioni. Il regalo beauty per il Natale 2022: Beauty Is Life Acquarelli.