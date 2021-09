Oroscopo Dicembre 2021: finisci l’anno in bellezza!

Siete curiose di scoprire cos’hanno in serbo le stelle per voi per Natale 2021? Seguite tutti i nostri consigli di bellezza con il nostro Beauty Oroscopo per il mese di Dicembre 2021, con le previsioni zodiacali segno per segno dal punto di vista della bellezza e del benessere.

Le feste di Natale si avvicinano precipitosamente! Siete pronte ad affrontarle a tutta bellezza? Scoprite insieme a noi come essere ancora più belle in base al vostro segno zodiacale, con il nostro Beauty Oroscopo di Dicembre!

Per questo mese il tema non potevano che essere i regali, da fare e da farvi, e come essere super glamour anche addentando una fetta di panettone. Seguite tutti i nostri consigli dell’Oroscopo Dicembre 2021!

Cosa succede all’Ariete nel mese di Dicembre 2021

L’oroscopo per questo mese vi vede particolarmente intraprendenti, vi aspettano numerose avventure e nuove scoperte! A patto, però, che il vostro carattere testardo e la tendenza a proiettarvi sempre in avanti non vi impedisca di godervi il qui-e-ora, trascurando le occasioni che vi mette davanti il presente.

Burro di karité Cattier su amazon.it

Anche per quanto riguarda la bellezza, non è il momento di perdere tempo. Concentratevi sui prodotti multifunzionali da usare su viso, corpo e capelli. Il regalo beauty per Natale 2021: Cattier Burro di karité profumato al miele.

Le stelle dell’oroscopo del Toro per Dicembre 2021

Approfittate dell’anno che sta finendo per ammorbidire i vostri spigoli e per imparare ad affrontare i piccoli inconvenienti della quotidianità con una maggiore elasticità e con il sorriso sulle labbra. Circondatevi di persone che sappiano tirare fuori il meglio di voi senza chiedervi di annullarvi per gli altri.

Set di pennelli Everyday Eye Essentials Real Techniques su asos.com

Il vostro oroscopo mensile vi suggerisce di tirar fuori il vostro lato più estroso, e di farlo anche attraverso la cura di voi stesse, dedicando un po’ del vostro tempo alla bellezza. Regalatevi un set di pennelli specifico per il trucco occhi e sbizzarritevi nel make-up! Il regalo beauty per Natale 2021: Real Techniques Set di pennelli Everyday Eye Essentials.

Qual è la coccola beauty per il segno dei Gemelli

Le stelle del mese di Dicembre vi suggeriscono di fare attenzione a non cedere allo stress! Affrontate con pazienza gli intoppi sul lavoro e contate fino a dieci prima di una discussione con il partner. Volete ritrovare la giusta energia? Una giornata in SPA in queste situazioni fa miracoli.

Candela profumata Cinnamon Chai Woodwick su eCharme.it

Concedetevi una pulizia del viso e un massaggio rigenerante e tornerete come nuove. E a casa? Accendete una candela dal profumo speziato, riempite la vasca di schiuma e rilassatevi! Il regalo beauty per il Natale 2021: Woodwick Candela profumata Cinnamon Chai.

Oroscopo beauty personalizzato per il Cancro

Stando alle previsioni delle stelle, per l’oroscopo di Dicembre 2021 vi aspettano grandi e gradite sorprese e momenti di intraprendenza. Siete pronte a partire all’improvviso? Dovete essere pronte a tutto con un beauty case pronto a soccorrervi nei momenti di emergenza beauty!

Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres The Ordinary su amazon.it

Pochi prodotti essenziali e multifunzionali sono quello che fa per voi per viaggiare leggere. Il nostro mai più senza? Un siero viso alla vitamina C da usare durante la notte. Il regalo beauty per il Natale 2021: The Ordinary Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres.

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno del Leone

Il vostro Dicembre è all’insegna della stabilità, sia sul lavoro che nella vita sentimentale. Bene? Forse, perché se da un lato siete alla ricerca di relazioni durature, dall’altro avete un po’ la tendenza a puntare i piedi, rischiando di rompere quello che in definitiva è un utile momento di tranquillità.

Frigorifero di bellezza STYLPRO X ASOS in esclusiva su asos.com

Perché non provate a cercare un nuovo inizio nella beauty routine? Rinnovate il vostro beauty case, fate un decluttering con tutte le cose inutili e che non fanno per voi e puntate a costruire una routine di bellezza che faccia davvero al caso vostro. Il regalo beauty per il Natale 2021: Frigorifero di bellezza STYLPRO X ASOS.

Le previsioni zodiacali per la Vergine

Concrete e pratiche come siete, ogni tanto (anzi troppo spesso) tendete a trascurare la vostra parte più sognante e affamata di emozioni profonde. Le stelle di Dicembre, invece, vi chiedono di abbracciare questo vostro lato più sentimentale ma rimanendo ben salde con i piedi per terra, determinate come siete a perseguire i vostri obiettivi e realizzare i vostri sogni.

Serpent Bohème Boucheron su amazon.it

Per voi ci vuole un profumo sofisticato, da vera donna in carriera, con note legnose e fiorite per un bouquet femminile ma deciso al tempo stesso. Per far capire a chi vi sta di fronte che non è il caso di sottovalutarvi o prendervi alla leggera. Il regalo beauty per il Natale 2021: Boucheron Serpent Bohème.

Bilancia: cosa prevede l’oroscopo beauty

Venite da un periodo ricco ed emozionante e anche per Dicembre porterete con voi le buone vibrazioni che Novembre vi ha lasciato in eredità. Sfruttate queste good vibrations quando vi troverete a fronteggiare piccole tensioni e scaramucce, e non esitate a cercare l’appoggio e la solidarietà di chi vi circonda. Per chi è sensibile come voi, sapere di avere degli alleati rende molto più semplice affrontare le piccole contrarietà quotidiane.

Super Aqua Cell Renew Snail Cream Missha su eCharme.it

Un rituale di bellezza come la skincare coreana, con i suoi step ormai ben codificati da seguire scrupolosamente, vi aiuterà a ritrovare equilibrio e serenità come in un esercizio zen. Una crema all in one adatta anche alle pelli più delicate ti sosterrà nella risoluzione dei problemi, almeno in quelli estetici! Il regalo beauty per il Natale 2021: Missha Super Aqua Cell Renew Snail Cream.

Il beauty oroscopo per il segno dello Scorpione

Le vostre previsioni zodiacali per il mese di Dicembre nascondono qualche insidia. Tra alti e bassi, imprevisti e casualità, prese di distanza e riavvicinamenti, vi aspetta un periodo movimentato. Siate pronte a prendere tutto il buono che ne verrà e a non lasciarvi sopraffare dagli inevitabili aspetti negativi.

Prodigy Powercell Eye Urgency Helena Rubinstein su eCharme.it

Per evitare gli spiacevoli inconvenienti di bellezza che gli alti e bassi del momento potrebbero portarvi, organizzatevi per qualsiasi emergenza! Maschere rilassanti per un aspetto più disteso e patch occhi per stroncare sul nascere gli effetti di una notte insonne saranno i vostri alleati più preziosi. Il regalo beauty per il Natale 2021: Helena Rubinstein Prodigy Powercell Eye Urgency.

L’oroscopo beauty mensile per il Sagittario

È arrivato il momento di osare. Mettete da parte esitazioni e perplessità e approfittate dell’inverno per lanciarvi in nuove avventure ed esperienze: sul lavoro mettetevi in proprio, se lo desiderate, in amore cercate un partner complice o, se siete single, godetevi tutta la libertà che vi regala la vostra condizione.

Rouge Dior Ultra Rouge in Ultra Appeal su amazon.it

Anche le tendenze beauty di stagione vi spingono all’azione: è il momento di sfoggiare make up in toni metallici, eyeliner grafici e labbra intense e mat. Il regalo beauty per il Natale 2021: Rouge Dior Ultra Rouge.

Oroscopo mensile per il segno del Capricorno

Qualche difficoltà di comunicazione in vista, sia sul lavoro che in amore. Vorreste essere circondate solo da persone che stimate ma, quando questo non è possibile, vi trovate in difficoltà a rapportarvi con gli altri. Cercate comunque di mostrarvi collaborative e disponibili.

Maschera viso disintossicante Super Greens BYBI su asos.com

Per appianare tutte le tensioni concedetevi un pomeriggio di shopping liberatorio e regalatevi qualche coccola cosmetica. Quello che fa per voi? Una maschera per il viso dall’azione disintossicante e rilassante. Il regalo beauty per il Natale 2021: BYBI Maschera viso disintossicante Super Greens.

Le previsioni zodiacali di Dicembre per l’Acquario

È vero, Ottobre e Novembre non sono stati i vostri mesi migliori di questa seconda metà del 2021, ma se c’è una dote che decisamente non vi manca questa è la caparbietà. E allora stringete i denti ancora per qualche giorno e non cedete alla frustrazione: amicizie e nuove conoscenze sono dietro l’angolo per questo Dicembre 2021!

Ombretto effetto strass Party Look Collistar su eCharme.it

Per le vostre serate in compagnia provate qualche idea beauty un po’ sopra come le righe: sbizzarritevi con glitter e cristalli che anche per queste feste si confermano una delle tendenze principali (dal make-up all’abbigliamento). Lasciatevi andare alla fantasia e trasformatevi in un unicorno! Il regalo beauty per il Natale 2021: Collistar Ombretto effetto strass Party Look.

I consigli personalizzati per il segno dei Pesci

C’è voglia di amore nell’aria, vero? Dicembre è il momento giusto per favorire nuove incontri e riscoprire passioni sopite. Cercate di esaltare al massimo la vostra femminilità prendendovi cura di voi stesse e del vostro partner: regalatevi un fine settimana di benessere per due, chiudetevi in casa a massaggiarvi reciprocamente o giocate con maschere di bellezza fatte in casa.

Terra di Gioia Giorgio Armani su eCharme.it

Oppure concedetevi un profumo ammaliante e sensuale, perfetto per accompagnare una cena romantica. Il regalo beauty per il Natale 2021: Giorgio Armani Terra di Gioia.