Oroscopo Aprile 2023: le stelle della bellezza

Il nostro Beauty Oroscopo per il mese di Aprile 2023: scoprite cosa vi aspetta e i gesti beauty da seguire per ogni segno dello zodiaco.

La Primavera è ormai arrivata e le giornate che si allungano e le prime foglie che nascono sugli alberi ci aiutano ad affrontare tutto quello che ci aspetta con positività e con il sorriso sulle labbra. Siete curiose di scoprire cosa avranno in serbo per voi le stelle della bellezza? Benvenute nel nostro Beauty Oroscopo: vi sveliamo quale mood beauty vi aspetta per il mese di Aprile 2023!

Oroscopo beauty personalizzato per il segno dell’Ariete

Le giornate si allungano, le temperature si alzano, ma nonostante ciò questo mese di Aprile sembra essere per voi un momento buio e la vostra tendenza a chiudervi in voi stesse potrebbe prendervi la mano. Non cedete al malumore e provate a esprimere tutto ciò che vi ribolle dentro.

Haus Laboratories by Lady Gaga Le Riot Lip Gloss in Venus su amazon.it

Curate le labbra con uno scrub allo zucchero e con un balsamo nutriente. Un gloss lucidissimo, da solo o applicato sopra il vostro rossetto abituale, metterà di buon umore voi e chi vi sta ascoltando.

L’Oroscopo del mese per il Toro

Siete davvero scoppiettanti in questo periodo! Avete un sacco di energia da spendere e dovrete trovare il giusto modo per incanalarla. Lasciatevi andare alle vostre passioni più positive, in amore ma anche dedicandovi ai vostri hobby.

Sephora Collection Bomba da bagno al cocco €2,99 su sephora.it

Cercate di tenere a bada il vostro temperamento sul lavoro e, appena ne avrete l’occasione, regalatevi uno scampolo di vacanza, da sole, in coppia o con le vostre amiche, in una SPA per un weekend a tutto benessere. Poi, a casa, rilassatevi con un bel bagno caldo dal profumo inebriante.

Oroscopo beauty personalizzato per il segno dei Gemelli

L’oroscopo della bellezza di Aprile 2023 vi vede un po’ in preda all’indecisione e in cerca di consigli. Non sapete come affrontare una nuova beauty routine per le temperature più calde? Evitate i colpi di testa e affidatevi ai consigli di un esperto.

BioNike Defence XAge Prime Crema Ridensificante Notte 50ml €39,90 su amazon.it

Ricordatevi che, comunque, non dovete mai rinunciare all’idratazione, anche nel caso di pelli miste e grasse! Utilizzate sempre un buon siero e creme specifiche per il giorno e per la notte.

L’oroscopo del Cancro personalizzato

Il romanticismo segnerà il vostro mese di Aprile 2023, rendendovi più femminili che mai. Gli astri potrebbero aiutarvi a trasformare una storiella passeggera in qualcosa di più duraturo, ricordatevi però che gettare le fondamenta per i prossimi mesi dipende in gran parte da voi.

deBBY brightEXPERIENCE ILLUMINATING EFFECT €4,50 su amazon.it

Assecondate le stelle e dedicate qualche momento in più alla cura di voi. Provate a sperimentare una beauty routine completa curando il make up fin nei minimi dettagli. Il partner, presente o potenziale, apprezzerà!

L’oroscopo di Aprile 2023 per il Leone

Stando alle previsioni delle stelle, secondo l’oroscopo di Aprile 2023 vi aspettano grandi e gradite sorprese e momenti di intraprendenza.

Siete pronte a partire all’improvviso? Non lasciatevi cogliere di sorpresa e preparate un beauty case per i momenti di emergenza beauty! Lo zodiaco consiglia pochi prodotti essenziali e multifunzionali per viaggiare leggere.

Qual è la coccola beauty per la Vergine

È il momento di mettere da parte le maschere che la vita quotidiana vi ha imposto e di riscoprire la genuinità. Se sul lavoro le finzioni stanno diventando troppo pesanti da tollerare, in amore potreste ritrovarvi a fare i conti con relazioni che ormai vanno avanti solo per abitudine.

Rare Beauty Positive Light Under Eye Brightener in Medium Deep €28,90 su sephora.it

Se avete deciso di chiudere una storia e di rimettervi sulla piazza, o se siete single e guardandovi dentro avete capito che è il momento di cercare un nuovo amore, attirate l’attenzione con la luce, ma scegliendo il beauty item giusto per il vostro mese di aprile per fare festa e animare la serata.

Oroscopo beauty per il segno della Bilancia

Parola d’ordine: perseveranza! Sia dal punto di vista professionale che nella vita di coppia le cose non vanno come vorreste, ma è proprio questo il momento di stringere i denti per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissate.

Wet ‘n’ Wild Color Icon Eyeshadow in Bleached su amazon.it

Distraetevi dando libero sfogo alla fantasia e alla vostra creatività e sperimentando con il trucco come se fosse un gioco! Qualche esempio? Ispiratevi al mondo delle fiabe e provate i prodotti dagli effetti olografici e glitterati. Non avete voglia di trasformarvi in un unicorno scintillante?

Scorpione, cosa dice l’oroscopo beauty personale

Nei mesi scorsi chi vi sta vicino vi ha visto dolci e pacifiche, ma con una tenacia che sta finalmente dando i suoi frutti: avete sudato, studiato e tenuto duro, ma infine i progetti lavorativi che avete tanto inseguito stanno prendendo proprio la forma che desideravate.

Non sottraete però tempo alla coppia. Sia che vi troviate all’inizio di una storia sia che vi troviate in una relazione rodata, concedetevi una piccola fuga romantica in una SPA per un weekend a tutto benessere.

Oroscopo di Aprile per il segno del Sagittario

Per il mese di Aprile 2023 le stelle vi annunciano che è arrivato il momento di provare a uscire dal vostro bozzolo di certezze e affrontare il mondo fuori dalla vostra comfort zone.

Anche se i volti e le situazioni familiari sono per voi quanto di più rassicurante esista, approfittate della primavera e della carica che vi danno le belle giornate per provare nuove strade e nuove esperienze. Allontanate ogni eventuale stress prendendovi cura della vostra bellezza dentro e fuori, dall’alimentazione bilanciata fino a tanti, tanti massaggi per viso e corpo.

L’oroscopo beauty per il segno zodiacale del Capricorno

Le tue previsioni zodiacali per Aprile ti riservano grande entusiasmo e capacità comunicative al top! Approfittane per recuperare il rapporto con il tuo partner che, a causa di qualche problema nei mesi passati, sembra tentennare un po’.

L’Occitane en Provence Crema da massaggio al carciofo 200ml €54 su eCharme.it

In questo periodo hai energia da vendere, quindi dedicati alla cura della tua (e della sua) forma fisica. Scopri gli sport più divertenti che ti hanno sempre incuriosito ma non hai ancora provato e abbinali a trattamenti corpo da prenotare nella SPA più vicina o, se preferisci, dedicati a coccole più casalinghe.

L’oroscopo per l’Aquario di Aprile 2023

Sapete che non è sempre necessario ricercare nuovi stimoli all’esterno da voi? Le vostre previsioni zodiacali per questo mese vi indicano di puntare sulla vostra creatività, per tirare davvero fuori tutto il vostro potenziale.

Per esempio, potreste cimentarvi nel divertente esercizio di “shopping your stash“. Invece di acquistare nuovi prodotti di bellezza, cercate nuove combinazioni inedite fra i trucchi che già possedete, rimarrete sorprese dai risultati!

L’Oroscopo per Aprile 2023 dei Pesci

Un mese un po’ volubile questo Aprile 2023 per voi che siete nate sotto il segno dei Pesci. Qualche idea che vi stuzzica l’immaginazione, qualche dubbio sul fronte amoroso, qualche nuova strada che potrebbe aprirsi dal punto di vista lavorativo.

Nuxe Rêve de Thé su eFarma.com

Per non abbandonarvi all’indolenza e non soffrire la tipica stanchezza dei cambi di stagione, le previsioni delle stelle vi suggeriscono di cercare un nuovo profumo per la Primavera che sappia aiutarvi a ritrovare la giusta energia. La fragranza che fa per voi ha note verdi e aromatiche, per rinfrancare il corpo e risollevare lo spirito.