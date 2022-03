Oroscopo Aprile 2022: le stelle della bellezza

Il nostro Beauty Oroscopo per il mese di Aprile 2022: scoprite cosa vi aspetta e i gesti beauty da seguire per ogni segno dello zodiaco.

La Primavera è ormai arrivata e le giornate che si allungano e le prime foglie che nascono sugli alberi ci aiutano ad affrontare tutto quello che ci aspetta con positività e con il sorriso sulle labbra. Siete curiose di scoprire cosa avranno in serbo per voi le stelle della bellezza? Benvenute nel nostro Beauty Oroscopo: vi sveliamo quale mood beauty vi aspetta per il mese di Aprile 2022!

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno dell’Ariete

Il vostro oroscopo di Aprile 2022 è positivo, e la progettualità è vostra amica. Preparatevi a sfruttare le giornate di sole e i weekend di bel tempo per iniziare a prendere un po’ di colore, almeno in viso.

Miamo Nutraiuvens Skin-Detox Integratore Benessere della Pelle su eFarma.com

Provate anche ad assumere qualche capsula a base di antiossidanti per prevenire l’invecchiamento precoce, ma ricordatevi che gli integratori da soli non bastano e vanno sempre abbinati a un’alimentazione corretta. Cosa mettere nel piatto? Sempre tanta frutta e verdura!

Come sarà Aprile 2022 per il Toro

Si vede che la primavera vi ha fatto bene perché vi sentite super cariche ed entusiaste di affrontare nuove sfide e opportunità! Sfruttate questo periodo di grande carattere ed energia trasmettendo anche alle persone che vi circondano il vostro buon umore e la vostra positività!

Tesori d’Oriente Crema corpo Hammam olio di argan e fiori d’arancio 300ml su amazon.it

Come approfittare di questo momento top per essere più belle? Apritevi al mondo! Provate la sauna finlandese, sperimentate la ceretta araba… Insomma, lanciatevi senza timore tra i trattamenti beauty più esotici e completateli con una crema corpo dal profumo avvolgente!

Oroscopo mensile per il segno dei Gemelli

Qualche problema di comunicazione in vista, sia sul lavoro che in amore. Vorreste essere circondate solo da persone che stimate ma, quando questo non è possibile, vi trovate in difficoltà a rapportarvi con gli altri. Cercate comunque di mostrarvi collaborative e disponibili.

essence HELLO, GOOD STUFF! SLEEPING MASK €4,99 su amazon.it

Per appianare tutte le tensioni concedetevi un pomeriggio di shopping liberatorio e regalatevi qualche coccola cosmetica. Quello che fa per voi? Una maschera viso per la notte ad azione rilassante e idratante.

L’oroscopo di Aprile 2022 per il Cancro

Diciamocelo in confidenza: lamentarvi un po’ vi piace. Ma ogni tanto rischiate di esagerare e questo potrebbe crearvi qualche problema sia in amore che nella vita lavorativa. E allora distraetevi, coltivate un hobby o riprendete in mano quel libro che avete abbandonato tempo fa sul comodino.

Deborah Milano Rossetto liquido effetto mat Formula Pura in Nude Rose €14,50 su amazon.it

Cercate un modo più rapido e immediato per riconquistare il buon umore? Correte in profumeria e regalatevi un bel rossetto! Non temete, là fuori c’è un rossetto giusto per ciascuna di voi.

Il mese di Aprile per il segno del Leone

Avete imparato a fare selezione tra le cose importanti e il superfluo da lasciare andare, le previsioni per il vostro segno zodiacale vi spingono a ritrovare il giusto equilibrio e le energie per ripartire con il piede giusto. Lasciatevi alle spalle chi vi ha deluso nei primi mesi del 2022 e ripartite da voi anche quando si parla di beauty routine.

BioNike Defence Hudractive Siero Idratante Intensivo 30ml €32,50 su amazon.it

La parola d’ordine? Idratazione, idratazione, idratazione, senza dubbio nelle zone più delicate come le labbra, ma senza dimenticare che tutto il viso ha bisogno di coccole.

Oroscopo mensile per il segno della Vergine

Le previsioni zodiacali di Aprile 2022 dicono che, nonostante le difficoltà, sarete professionali sul lavoro e pazienti in amore, ma non dimenticate che ogni tanto è importante lasciarsi andare e rilassarsi! Il mondo della bellezza è vostro amico e può regalarvi la leggerezza di cui avete bisogno.

Elisa Nicoli Bolle in libertà su amazon.it

Che ne dite di dedicare un po’ del vostro tempo libero alla realizzazione di qualche ricetta di bellezza fai da te? È un modo divertente per dedicarvi un po’ di meritato relax. Se non ve la sentite di andare “a naso”, su Internet troverete tanti manuali per cimentarvi nella preparazione di saponi e cosmetici da fare in casa.

Il beauty oroscopo per il segno della Bilancia

Le vostre previsioni zodiacali per il mese di Aprile nascondono qualche insidia. Tra alti e bassi, imprevisti e casualità, prese di distanza e riavvicinamenti, vi aspetta un periodo movimentato. Siate pronte a prendere tutto il buono che ne verrà e a non lasciarvi sopraffare dagli inevitabili aspetti negativi.

B-SELFIE Eye €26 su amazon.it

Per evitare gli spiacevoli inconvenienti di bellezza che gli alti e bassi del momento potrebbero portarvi, organizzatevi per qualsiasi emergenza! Maschere rilassanti e patch occhi da applicare dopo un hangover vi aiuteranno a risolvere le emergenze beauty.

Scorpione, l’oroscopo personale per il mese di Aprile

Sedetevi al tavolo e pianificate. La prospettiva può non essere delle più divertenti ma per non ripetere sempre gli stessi errori a volte è fondamentale smettere di andare a braccio e iniziare a programmare. Questo mese potrebbe portarvi qualche problema in campo sentimentale ma, in caso di difficoltà, non dimenticate che ancora una volta potrete contare sulle vostre amiche che non vi faranno mancare il loro sostegno.

Foreo UFO 2 su amazon.it

E allora allontanate la mente dai problemi amorosi dedicando un po’ del vostro tempo a un pomeriggio o a una serata fra ragazze. Che sia un giro di shopping, un party a base di beauty swap per scambiarvi prodotti e consigli di bellezza o qualche ora passata a ridere come ragazzine mentre vi rilassate con una maschera viso, godetevi il vostro momento tra vere amiche.

Oroscopo beauty dedicato al segno del Sagittario

Gli alti e bassi vi hanno accompagnato per tutto il mese scorso ma, se siete riuscite a mettere a fuoco i vostri desideri, Aprile potrebbe rendervi più semplice gestire ciò che vi succede intorno.

NARS Summer Solstice Eyeshadow Palette €53,90 su asos.com

È il momento giusto per trovare nel make up un elemento di espressione della vostra personalità. Osate con la creatività e non abbiate paura delle sperimentazioni.

L’oroscopo beauty per il segno zodiacale del Capricorno

Le tue previsioni zodiacali per Aprile ti riservano grande entusiasmo e capacità comunicative al top! Approfittane per recuperare il rapporto con il tuo partner che, a causa di qualche problema nei mesi passati, sembra tentennare un po’.

Face D Crema Mani Idratante Con Effetto Lifting su amazon.it

In questo periodo hai energia da vendere, quindi dedicati alla cura della tua (e della sua) forma fisica. Scopri gli sport più divertenti che ti hanno sempre incuriosito ma non hai ancora provato e abbinali a trattamenti corpo da prenotare nella SPA più vicina o, se preferisci, dedicati a coccole più casalinghe.

Un profumo per Aprile per il segno dell’Aquario

Siete partite con un approccio zen e non potevate fare una scelta migliore: per il mese di Aprile vi aspettano grandi cambiamenti che avrebbero potuto destabilizzarvi ma non preoccupatevi, riuscirete ad affrontare con la giusta misura anche gli imprevisti che si presenteranno sulla vostra strada.

Guerlain Aqua Allegoria Herba Fresca Eau de toilette 125ml su amazon.it

Vi sentite bene e in gran forma, sicure di voi stesse e in grado di destreggiarvi su situazioni lavorative non sempre facili. Mantenete la calma e affidatevi aun profumo in grado di riconnettervi con la vostra parte più intima.

L’oroscopo beauty del mese per i Pesci

Le previsioni zodiacali per Aprile 2022 vi promettono armonia, serenità e nuovi interessi: in questo sfavillante periodo primaverile, insomma, raccoglierete i frutti di ciò che avete seminato durante l’inverno. Un’occasione da non perdere per trovare nuovi modi per esprimervi, anche in ambito beauty.

Wakeup Cosmetics Milano Rossetto cremoso Everyday Hero in Perfect Ruby €10,90 su amazon.it

Assecondate le vostre inclinazioni e indossate i prodotti di bellezza come fossero un abito su misura. Un rossetto long lasting per non dovervi preoccupare di vederlo svanire dalle labbra o un profumo devono esprimere come vi sentite, non abbiate paura a sceglierli a seconda del vostro umore.