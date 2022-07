Oroscopo Agosto 2022: le previsioni delle stelle per la vostra bellezza in vacanza

Volete scoprire cosa prevedono le stelle per il vostro segno zodiacale? Vi raccontiamo le previsioni di bellezza personalizzate dell’Oroscopo Agosto 2022 per delle vacanze all’insegna della cura di sé in base al vostro zodiaco.

Il momento di godersi le ferie e un po’ di meritato relax è arrivato finalmente! Volete scoprire cosa hanno in serbo per voi le stelle della bellezza per questo mese? Scoprite insieme a noi tutti i consigli dell’Oroscopo Agosto 2022 personalizzati a seconda di ogni segno zodiacale. Il tema di questo mese? Ovviamente si parla di sole e vacanze!

La pausa dai ritmi della quotidianità non significa ovviamente che dobbiamo smettere di prenderci cura della nostra bellezza, scoprite come prendervi cura di voi stesse al meglio in base alle previsioni dello zodiaco!

Oroscopo e caratteristiche del segno dell’Ariete

Quello appena finito è stato per voi voi un mese di transizione e un’occasione per riflettere sui vostri obiettivi, ritrovare la giusta concentrazione e pensare a quali affetti vorrete dedicare il vostro tempo. Con l’arrivo di Agosto è arrivato il momento di tirare le somme e, dopo aver ponderato con attenzione pro e contro, decidere cosa desiderate per il prossimo autunno.

Salvatore Ferragamo Signorina Eau de Parfum 100ml su amazon.it

Le stelle vi chiedono di lasciarvi un po’ andare, soprattutto in amore, e questa esigenza potrebbe destabilizzarvi un po’. Se in questo periodo sembrano mancarvi i punti di riferimento, ritrovate l’ancoraggio affidandovi a un profumo storico intramontabile che vi indicherà la giusta direzione.

Toro: cosa prevede l’oroscopo beauty

Venite da un periodo ricco ed emozionante e anche per Agosto porterete con voi le buone vibrazioni che Luglio vi ha lasciato in eredità. Sfruttate queste good vibrations quando vi troverete a fronteggiare piccole tensioni e scaramucce, e non esitate a cercare l’appoggio e la solidarietà di chi vi circonda. Per chi è sensibile come voi, sapere di avere degli alleati rende molto più semplice affrontare le piccole contrarietà quotidiane.

Belif The True Cream Aqua Bomb Aloe Vera 50ml €35 su sephora.it

Un rituale di bellezza come la skincare coreana, con i suoi step ormai ben codificati da seguire scrupolosamente, vi aiuterà a ritrovare equilibrio e serenità comein un esercizio zen. Una crema-gel cult adatta anche alle pelli più delicate ti sosterrà nella risoluzione dei problemi, almeno in quelli estetici!

Le previsioni beauty per il segno dei Gemelli

Tensioni di coppia in vista, sta a voi gestire il tutto e trasformare le avversità in occasioni di avvicinamento. Per aiutarvi in quest’operazione spesso non facile, l’oroscopo beauty di Agosto 2022 vi ricorda di non rinunciare mai alla forza che da sempre vi contraddistingue.

Deborah Milano Red Touch in Fiery Red €13,50 su amazon.it

Caricatevi di girl power anche in estate sfoggiando labbra rosso fuoco e che il potere del make-up sia con voi!

L’oroscopo del Cancro personalizzato

Il romanticismo segnerà il vostro mese di Agosto 2022, rendendovi più femminili che mai. Gli astri potrebbero aiutarvi a trasformare una storiella estiva in qualcosa di più duraturo, ricordatevi però che gettare le fondamenta per i prossimi mesi dipende in gran parte da voi.

Catrice Brow Fix Sapone Per Sopracciglia Effetto Modellante in Cool Brown €4,99 su amazon.it

Assecondate le stelle e dedicate qualche momento in più alla cura di voi, ora che avete un po’ più tempo del solito. Provate a sperimentare una beauty routine completa curando il make up fin nei minimi dettagli. Il partner, presente o potenziale, apprezzerà!

L’oroscopo beauty mensile per il Leone

È arrivato il momento di osare. Mettete da parte esitazioni e perplessità e approfittate dell’estate per lanciarvi in nuove avventure ed esperienze: sul lavoro mettetevi in proprio, se lo desiderate, in amore cercate un partner complice o, se siete single, godetevi tutta la libertà che vi regala la vostra condizione.

Tom Ford Eye Defining Pen €57 su sephora.it

Anche le tendenze beauty di stagione vi spingono all’azione: è il momento di sfoggiare make up in toni metallici, eyeliner grafici e labbra intense e mat.

Il mese di Agosto per il segno della Vergine

Avete imparato a fare selezione tra le cose importanti e il superfluo da lasciare andare, le previsioni per il vostro segno zodiacale vi spingono a ritrovare il giusto equilibrio e le energie per ripartire con il piede giusto.

Anne Möller Stimulâge Lines Minimizer Eye Cream 15ml su amazon.it

Lasciatevi alle spalle chi vi ha deluso nel corso dei mesi scorsi e ripartite da voi anche quando si parla di beauty routine. La parola d’ordine? Idratazione, idratazione, idratazione, anche e soprattutto nelle zone più delicate come il contorno occhi, da nutrire con una crema ad hoc.

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno della Bilancia

Il vostro Agosto è all’insegna della stabilità, sia sul lavoro che nella vita sentimentale. Bene? Forse, perché per vostra caratteristica siete portate a ricercare sempre la novità, rischiando di rompere quello che in definitiva è un utile momento di stabilità.

Perché non provate a cercare un nuovo inizio nella beauty routine? Rinnovate il vostro beauty case, fate un decluttering con tutte le cose inutili e che non fanno per voi e puntate a costruire una routine di bellezza che faccia davvero al caso vostro.

Cosa succede allo Scorpione nel mese di Agosto 2022

L’oroscopo per questo mese vi vede particolarmente intraprendenti, vi aspettano numerose avventure e nuove scoperte! A patto, però, che il vostro carattere “pungente” e la tendenza a proiettarvi sempre in avanti non vi impedisca di godervi il qui-e-ora, trascurando le occasioni che vi mette davanti il presente.

Pixi On-The-Glow €23,50 su amazon.it

Anche per quanto riguarda la bellezza, non è il momento di perdere tempo. Concentratevi sui prodotti multifunzionali da usare su viso, corpo e capelli.

Qual è la coccola di bellezza per il segno del Sagittario

Le previsioni zodiacali vi vedono impazienti e irrequiete. Del resto vi capiamo, quanto è difficile lavorare, mantenere la concentrazione ed essere sempre al top sul lavoro quando fuori splende il sole e le temperature ci fanno venir voglia di fuggire dall’ufficio!

Biopoint Body Care Scrub corpo Sugar Therapy 200ml €9,90 su amazon.it

Approfittatene quando rientrate la sera per preparare la pelle per le vacanze, facendo uno scrub rigorosamente almeno 2 volte a settimana.

Le previsioni per Agosto per il Capricorno

Le energie sicuramente non vi mancano! Durante le vacanze non perderete sicuramente tempo e vi lancerete in nuove inaspettate avventure amorose che risolleveranno la vostra autostima.

Huda Beauty Color Block Obsessions su sephora.it

Attenzione però a non strafare, il rispetto per l’altra persona deve venire prima di tutto. Se siete alla ricerca del make up giusto per attirare l’attenzione, seguite le tendenze di stagione e sbizzarritevi senza paura con ombretti dal finish metallico e con i colori accesi. Le ferie sono il momento giusto per far festa!

Oroscopo beauty personalizzato per l’Aquario

Vi aspetta un mese di Agosto ricco di impegni e incombenze di ogni genere: viaggi di lavoro e di piacere, nuove avventure e imprevisti di ogni genere. Ma la vita attiva (anche troppo) vi piace! Il rischio che correte, però, è quello di strafare.

E allora fermatevi un momento e prenotate un massaggio o una giornata alle terme, corpo e spirito vi ringrazieranno. In alternativa, organizzatevi per un momento SPA a casa vostra, con un olio da massaggio da profumare con gli oli essenziali.

L’oroscopo di Agosto 2022 per i Pesci

Rimuginare è nel vostro carattere, ormai lo sapete. Ma siete davvero sicure che pensare e ripensare ad avvenimenti passati possa aiutarvi a trovare il bandolo della matassa? Ricordatevi della saggezza popolare e inaugurate Agosto al motto di “è inutile piangere sul latte versato” e concedetevi un po’ di indulgenza verso voi stesse.

Kiehl’s Ultra Facial Overnight Rehydrating Mask 100ml €35 su sephora.it

Riscoprite il piacere di prendervi cura di voi dedicandovi qualche acquisto beauty in più, come un bel rossetto o un profumo nuovo, e trovate finalmente il tempo di provare quelle maschere viso che avete rimandato finora.